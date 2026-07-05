Ez volt a választási harc egyik legnagyobb átverése!

Tegyük fel, hogy a Tisza a következő négy évben (idén is) közel hozni tudja a rendszerváltás utáni legjobb GDP-növekedési rátát, azaz 5,5 százalékos lesz a gazdaság növekedése. Nyilván ez is teljesen irreális, mert egyetlen uniós állam sincsen, mely ezt a négy éves átlagos ütemet hozni tudta volna normál körülmények között, nem is beszélve a 2022 óta tartó gazdasági mocsárról, de merjünk nagyot álmodni.

Ez lenne a Tisza-kormány Bokros-csomagja

– Ez esetben a költségvetésnek nem elég három százalék alá szorítania a hiányt, hanem éves átlagban 0,3 százalékpontos többletet kellene generálnia. Azaz a 2025-ös költségvetéshez képest a GDP öt százalékát kitevő költségcsökkentésre és/vagy bevételnövelésre lenne szüksége. Mondjuk ki, ez egy Bokros-csomag – hangsúlyozta.

Ha a magyar gazdaság háromszázalékos éves átlagos növekedést hoz „csak” akkor a költségvetésnek már közel kétszázalékos többletet kell minden egyes évben produkálnia. A 4,7 százalékos hiányhoz képest ez még a Bokros-csomagnál is drasztikusabb elvonásokat jelentene.

Ha pedig az elmúlt évek növekedése marad, ami 0,5 százalék körül volt, akkor már közel négyszázalékos többletet kellene a költségvetésnek megcéloznia éves átlagban. Hogy ez mekkora megszorítás lenne, arra már szavak sincsenek.

– Összegezve lehetetlen, hogy a hatvanszázalékos adósságrátát Magyarország elérje 2030-ra. Illetve egyetlen esetben tudom ezt elképzelni, ha a Tisza kormány komoly adósságelengedést harcol ki a befektetőknél. Ám ez a modern pénzügyi zsargonban államcsődöt jelent, így ezt az utat sem jónak, sem megvalósíthatónak nem tartom – tette hozzá.





