eurókerestetgazdaság

Ez volt a választási harc egyik legnagyobb átverése!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Egy szó sem igaz abból, hogy Magyarország az Európai Unió sereghajtója. Aki ezt állította az országgyűlési választás kampányában, az bizony hazudott. Ráadásul a Tisza-kormány hiába várja a gazdasági csodát az euró bevezetésétől, ez önmagában biztos nem hozza el a szárnyalást. Bízzunk benne, hogy a Tisza nem akar egy újabb Bokros-csomagot a magyarok nyakába tenni.

Kiss Gergely
2026. 07. 05. 11:33
Magyar Péter miniszterelnök az euróban bízik. De miért is? Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tegyük fel, hogy a Tisza a következő négy évben (idén is) közel hozni tudja a rendszerváltás utáni legjobb GDP-növekedési rátát, azaz 5,5 százalékos lesz a gazdaság növekedése. Nyilván ez is teljesen irreális, mert egyetlen uniós állam sincsen, mely ezt a négy éves átlagos ütemet hozni tudta volna normál körülmények között, nem is beszélve a 2022 óta tartó gazdasági mocsárról, de merjünk nagyot álmodni. 

Ez lenne a Tisza-kormány Bokros-csomagja

– Ez esetben a költségvetésnek nem elég három százalék alá szorítania a hiányt, hanem éves átlagban 0,3 százalékpontos többletet kellene generálnia. Azaz a 2025-ös költségvetéshez képest a GDP öt százalékát kitevő költségcsökkentésre és/vagy bevételnövelésre lenne szüksége. Mondjuk ki, ez egy Bokros-csomag – hangsúlyozta. 

Ha a magyar gazdaság  háromszázalékos éves átlagos növekedést hoz „csak” akkor a költségvetésnek már közel kétszázalékos többletet kell minden egyes évben produkálnia. A 4,7 százalékos hiányhoz képest ez még a Bokros-csomagnál is drasztikusabb elvonásokat jelentene. 

Ha pedig az elmúlt évek növekedése marad, ami 0,5 százalék körül volt, akkor már közel négyszázalékos többletet kellene a költségvetésnek megcéloznia éves átlagban. Hogy ez mekkora megszorítás lenne, arra már szavak sincsenek. 

– Összegezve lehetetlen, hogy a hatvanszázalékos adósságrátát Magyarország elérje 2030-ra. Illetve egyetlen esetben tudom ezt elképzelni, ha a Tisza kormány komoly adósságelengedést harcol ki a befektetőknél. Ám ez a modern pénzügyi zsargonban államcsődöt jelent, így ezt az utat sem jónak, sem megvalósíthatónak nem tartom – tette hozzá.
 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Gergely
idezojelektámogatás

A helyreállítási terv biztosan nem az egészségügyet fogja helyreállítani

Kiss Gergely avatarja

Nézzük meg, hogy mit is műveltek a helyreállítási tervvel. Az egészségügy fejlesztésére szánt összeg 643 millió euróról 240 millió euróra csökken. Az egészségügyi digitalizáció támogatását gyakorlatilag a tizedére vágták vissza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.