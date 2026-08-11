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BarcelonaDiego SimeoneJulián Álvarezargentin válogatottAtlético Madridátigazolás

Balhét csapott visszatérésekor a világbajnok, akin Barcelona és Madrid vitázik

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Julián Álvarez visszatért, és rögtön a hírek középpontjába került. Az argentin labdarúgó a világbajnoki döntő óta először hétfőn állt edzésbe, és az Atlético Madrid támadója rögtön szeretett volna a jövőjéről beszélni. Diego Simeone vezetőedzőt azonban nem találta, így spanyol sajtóértesülések szerint Julián Álvarez balhét csapott, és még inkább szeretne a Barcelona játékosa lenni. Az eligazolását Madridban továbbra sem szeretnék.

Wiszt Péter
2026. 08. 11. 7:45
Julián Álvarez szeretné, ha hamarosan Lamine Yamal csapattársa lehetne Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton
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Az Atlético pénteken a francia Marseille otthonában vívja utolsó felkészülési mérkőzését, majd jövő szerdán az újonc Málaga ellen hazai pályán kezdi meg a spanyol bajnokság új idényét. Addigra alighanem a nyilvánosság előtt is eldől Julián Álvarez sorsa.

 

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