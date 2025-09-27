  • Magyar Nemzet
Hatalmas verést kapott a városi derbin a Real Madrid, erre több mint 70 éve nem volt példa

A spanyol labdarúgó-bajnokság 7. fordulójának rangadóját Madridban vívták: az Atletico Madrid a városi rivális Real Madridot fogadta. Egy igazán őrült, változatos és eseménydús mérkőzés zajlott: már az első félidőben négy gól született. Xabi Alonso együttese hiába fordított, döntetlen állással mentek a felek szünetre. A második játékrészben összezuhant a Real Madrid, Julián Álvarez vezérletével a Matracosok nyertek 5-2-re, és elvették a városi rivális veretlenségét.

Tóth Norbert
2025. 09. 27. 18:57
Oda a Real Madrid veretlensége.
Julián Álvarez vezérletével mért óriási verést a Real Madridra az Atletico Madrid. (Fotó: JOSE HERNANDEZ / AFP)
A Real Madrid várhatta pozitívabb előjelekkel a madridi derbit. Xabi Alonso együttese az első hat bajnoki mérkőzését egyaránt megnyerte, tizennégy gólt szerzett és mindössze hármat kapott. A Bajnokok Ligájában szintén győzelemmel, a Marseille legyőzésével kezdett. Ezzel szemben az Atletico Madrid számára nyögvenyelősebb volt az idénykezdet: Diego Simeone legénysége a La Liga első három fordulójában nyeretlen maradt, mindössze kilenc pontot gyűjtött, továbbá a BL nyitókörében kikapott a Liverpooltól.

A Real Madrid több gólt kapott a városi rivális ellen, mint eddig az idényben összesen. (Fotó: JOSE HERNANDEZ/AFP)

 

Nem vesztegették az idejüket a csapatok, gólzápor az első félidőben

Ahogy várható volt, a Real Madrid birtokolta többet a labdát, az Atletico Madrid pedig a kontrákra rendezkedett be. A 3. percben éppen egy mélységi gyorsindítás után került helyzetbe Diego Simeone gárdája, ám Miliato óriási becsúszással akadályozta meg, hogy Sorloth betaláljon. A norvég támadó néhány perccel később ismét helyzetben találta magát, fejesét Courtois tolta a léc fölé.

A Matracosok a 14. percben megérdemelten szerezték meg a vezetést. Giuliano Simeone beadását Le Normand bólintotta a kapuba Miliato és Tchouameni szorításában (1-0).

A bekapott gól után eggyel feljebb kapcsolt a Real Madrid, amely ekkor még egyetlen lövéssel sem próbálkozott.

A 25. percben Arda Güler egy remek ütempasszal szöktette ki Kylian Mbappét, aki a kiváló beindulása után nem hibázott, szépen kilőtte a hosszú laposat. A francia világbajnok immár 41 bajnoki meccsen 39 gólnál jár a Real Madrid színeiben (1-1). Tizenkét perccel később, a második lövéséből is betalált a Real: Vinícius a cselével két embert is levett, remekül centerezett, Arda Güler pedig 12 méterről, állítgatás nélkül, belsővel, kapásból talált be (1-2).

Mindkét találatnál hibáztak az Atletico belső védői.

Oblak tehetetlen volt.
Arda Güler gólt és gólpasszt is jegyzett. (Fotó: JAVIER SORIANO/AFP)

 

Szinte azon nyomban egyenlített Simeone csapata, azonban Julián Álvarez 18-19 méterről eleresztett lövése a kapufán csattant. A 43. percben Lenglet talált be egy szöglet után, azonban a VAR kezezés miatt elvette a találatot.

Végül a 48. percben érkezett a hazaiak egyenlítése: Koke varázsolta a labdát Sorloth fejére, akinek fel sem kellett ugrania, hogy a hálóba bólintson (2-2). Az Atletico Madrid az utolsó tíz derbigólból nyolcat fejjel szerzett.

Egyre nagyobb nyomás volt a Real Madridon.
Ezt már Courtois sem tudta hárítani. (Fotó: JAVIER SORIANO/AFP)

 

Hatalmas verést kapott a Real Madrid, oda a veretlensége

Xabi Alonso csapata amilyen bizonytalanul zárta az első félidőt, olyannyira bizonytalanul folytatta a második játékrészt. Az 50. percben Arda Güler fejberúgta Nico Gonzálezt, a játékvezető büntetőt adott.

A labda mögé Julián Álvarez állt, és magabiztosan értékesítette a tizenegyest (3-2).

Folytatódott a szétesett Real Madrid vesszőfutása: Courtois előbb González, majd Sorloth lövését védte nagy bravúrral, de saját térfeléről nem tudott kijönni a királyi gárda, Xabi Alonso két cserével bele is nyúlt a meccsbe. Ám ez semmit sem változtatott.

Büntetőből sem hibázott az argentin.
Julián Álvarez sosem fejelti ezt a napot. (Fotó: OSCAR DEL POZO/AFP)

 

A 64. percben Julián Álvarez szabadrúgásból talált be, a belga kapus csak beljebb tudta paskolni a labdát (4-2). A kegyelemdöfést Antoine Griezmann adta a 95. percben: a francia támadó 22 bajnoki meccs után talált be ismét, beállítva ezzel az 5-2-es végeredményt.

Az Atletico Madrid utoljára az 1947/48-as idényben lőtt öt gólt a Real Madridnak, amely elveszítette veretlenségét.

