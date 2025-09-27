Hatalmas verést kapott a városi derbin a Real Madrid, erre több mint 70 éve nem volt példa

A Real Madrid várhatta pozitívabb előjelekkel a madridi derbit. Xabi Alonso együttese az első hat bajnoki mérkőzését egyaránt megnyerte, tizennégy gólt szerzett és mindössze hármat kapott. A Bajnokok Ligájában szintén győzelemmel, a Marseille legyőzésével kezdett. Ezzel szemben az Atletico Madrid számára nyögvenyelősebb volt az idénykezdet: Diego Simeone legénysége a La Liga első három fordulójában nyeretlen maradt, mindössze kilenc pontot gyűjtött, továbbá a BL nyitókörében kikapott a Liverpooltól.

A Real Madrid több gólt kapott a városi rivális ellen, mint eddig az idényben összesen. (Fotó: JOSE HERNANDEZ/AFP)

Nem vesztegették az idejüket a csapatok, gólzápor az első félidőben

Ahogy várható volt, a Real Madrid birtokolta többet a labdát, az Atletico Madrid pedig a kontrákra rendezkedett be. A 3. percben éppen egy mélységi gyorsindítás után került helyzetbe Diego Simeone gárdája, ám Miliato óriási becsúszással akadályozta meg, hogy Sorloth betaláljon. A norvég támadó néhány perccel később ismét helyzetben találta magát, fejesét Courtois tolta a léc fölé.

A Matracosok a 14. percben megérdemelten szerezték meg a vezetést. Giuliano Simeone beadását Le Normand bólintotta a kapuba Miliato és Tchouameni szorításában (1-0).

A bekapott gól után eggyel feljebb kapcsolt a Real Madrid, amely ekkor még egyetlen lövéssel sem próbálkozott.

A 25. percben Arda Güler egy remek ütempasszal szöktette ki Kylian Mbappét, aki a kiváló beindulása után nem hibázott, szépen kilőtte a hosszú laposat. A francia világbajnok immár 41 bajnoki meccsen 39 gólnál jár a Real Madrid színeiben (1-1). Tizenkét perccel később, a második lövéséből is betalált a Real: Vinícius a cselével két embert is levett, remekül centerezett, Arda Güler pedig 12 méterről, állítgatás nélkül, belsővel, kapásból talált be (1-2).

Mindkét találatnál hibáztak az Atletico belső védői.

Arda Güler gólt és gólpasszt is jegyzett. (Fotó: JAVIER SORIANO/AFP)

Szinte azon nyomban egyenlített Simeone csapata, azonban Julián Álvarez 18-19 méterről eleresztett lövése a kapufán csattant. A 43. percben Lenglet talált be egy szöglet után, azonban a VAR kezezés miatt elvette a találatot.