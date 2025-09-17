A Liverpool megint elszórakozta az előnyét, Szoboszlai kisegítette a csapatot

Az eredményeket tekintve a Liverpool tökéletesen kezdte az idényt, négy győzelemmel a Premier League-ben, a játékon viszont volna még mit csiszolni. Látszik, hogy még nem szokott össze a csapat, sok a hiba, a gólok pedig csak a meccsek végén jönnek, vagy éppen a korán megszerzett előnyt hagyják veszni a Vörösök. Ilyen előzményekkel várta az angol bajnok, hogy elkezdődjön a Bajnokok Ligája 2025/2026-os kiírása, egy embert próbáló sorozat első állomásaként, szerdán az Atlético Madrid látogatott az Anfieldre.

A Liverpool kezdőcsapata – Szoboszlai Dominikkel, de Kerkez Milos nélkül Fotó: ANADOLU/José Hernandez

A spanyolok stílusa általában nem ízlik a Liverpoolnak, de az Atleti az új idényben csak önmaga árnyéka, egy vereség és két döntetlen után a múlt hétvégén nyert először a La Ligában, és nem éppen nagyágyúkkal gyűlt meg a baja Diego Simeone gárdájának. A madridiak helyzetét súlyosbítja, hogy a győzelmük során elveszítették egyik legjobbjukat, Julián Álvarezt, akit térdsérülést szedett össze.

A másik oldalon, Arne Slotnak nincsenek ilyen problémái. Olyannyira nem, hogy eljött a rekordigazolás, Alexander Isak bemutatkozásának ideje, sérülése óta először Jeremie Frimpong is a kezdőcsapatba került, így Szoboszlai Dominik – a 100. liverpooli fellépésén – visszatérhetett a középpályára. Kerkez Milos viszont azok után, hogy a Burnley ellen korán lecserélték, a BL-meccsre is a kispadon ragadt.

A Liverpool bekezdett

De nem ücsörgött ott sokáig, vélhetően ő is felpattant a 4. percben, hogy megünnepelje posztriválisa, Andy Robertson gólját: Mohamed Szalah szabadrúgása változtatott irányt a skóton. Az egyiptomi klasszisnak így meg kellett elégednie a gólpasszal, de a 6. percben már ő is bevette Jan Oblak kapuját, három védő gyűrűjében lőtte ki a hosszút.

Az Atlético nehezen ocsúdott fel a kezdeti sokkból, még nagyobb hátrányba kerülhetett volna. Szalah nagyon aktív volt, ahogy Isak is szerette volna góllal emlékezetessé tenni a debütálását. A madridiak a szünetig nem sok vizet zavartak a Liverpool tizenhatosában, mégis szépítettek: Giacomo Raspadori remek labdáját Marcos Llorente 12 méterről spiccel, Ibrahima Konaté lábai között a kapuba juttatta.