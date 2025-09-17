LiverpoolBajnokok LigájaAtlético MadridSzoboszlai Dominik

A Liverpool megint elszórakozta az előnyét, Szoboszlai kisegítette a csapatot

Bekezdett a Liverpool az Atlético Madrid ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulójában, hat perc alatt 2-0 volt az állás. De ahogy az lenni szokott, Szoboszlai Dominikék nem tudták megtartani az előnyüket, és a végén hajtaniuk kellett a győztes gólért. Ez ezúttal is a hosszabbításban jött, a magyar középpályás gólpassza után 3-2-re győzött a Liverpool.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 23:04
Szoboszlai Dominik szöglete után Virgil van Dijk szerezte a győztes gólt a Liverpool és az Atlético Madrid meccsén Fotó: NurPhoto/José Breton
Az eredményeket tekintve a Liverpool tökéletesen kezdte az idényt, négy győzelemmel a Premier League-ben, a játékon viszont volna még mit csiszolni. Látszik, hogy még nem szokott össze a csapat, sok a hiba, a gólok pedig csak a meccsek végén jönnek, vagy éppen a korán megszerzett előnyt hagyják veszni a Vörösök. Ilyen előzményekkel várta az angol bajnok, hogy elkezdődjön a Bajnokok Ligája 2025/2026-os kiírása, egy embert próbáló sorozat első állomásaként, szerdán az Atlético Madrid látogatott az Anfieldre.

A Liverpool kezdőcsapata – Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milos nélkül
A Liverpool kezdőcsapata – Szoboszlai Dominikkel, de Kerkez Milos nélkül Fotó: ANADOLU/José Hernandez

A spanyolok stílusa általában nem ízlik a Liverpoolnak, de az Atleti az új idényben csak önmaga árnyéka, egy vereség és két döntetlen után a múlt hétvégén nyert először a La Ligában, és nem éppen nagyágyúkkal gyűlt meg a baja Diego Simeone gárdájának. A madridiak helyzetét súlyosbítja, hogy a győzelmük során elveszítették egyik legjobbjukat, Julián Álvarezt, akit térdsérülést szedett össze.

A másik oldalon, Arne Slotnak nincsenek ilyen problémái. Olyannyira nem, hogy eljött a rekordigazolás, Alexander Isak bemutatkozásának ideje, sérülése óta először Jeremie Frimpong is a kezdőcsapatba került, így Szoboszlai Dominik – a 100. liverpooli fellépésén – visszatérhetett a középpályára. Kerkez Milos viszont azok után, hogy a Burnley ellen korán lecserélték, a BL-meccsre is a kispadon ragadt.

A Liverpool bekezdett

De nem ücsörgött ott sokáig, vélhetően ő is felpattant a 4. percben, hogy megünnepelje posztriválisa, Andy Robertson gólját: Mohamed Szalah szabadrúgása változtatott irányt a skóton. Az egyiptomi klasszisnak így meg kellett elégednie a gólpasszal, de a 6. percben már ő is bevette Jan Oblak kapuját, három védő gyűrűjében lőtte ki a hosszút.

Az Atlético nehezen ocsúdott fel a kezdeti sokkból, még nagyobb hátrányba kerülhetett volna. Szalah nagyon aktív volt, ahogy Isak is szerette volna góllal emlékezetessé tenni a debütálását. A madridiak a szünetig nem sok vizet zavartak a Liverpool tizenhatosában, mégis szépítettek: Giacomo Raspadori remek labdáját Marcos Llorente 12 méterről spiccel, Ibrahima Konaté lábai között a kapuba juttatta.

Vendéghelyzettel indult a második félidő, Raspadori éles szögből próbálta meglepni Alissont, de nem járt sikerrel. Ezzel viszont az Atlético el is köszönhetett a labdától, a Liverpool beköltözött az ellenfél térfelére. Két ziccerig el is jutottak a hazaiak, de előbb Szalah a kapufára bombázta a labdát, aztán pedig Hugo Ekitiké a kapu fölé célzott. Ahogy az lenni szokott, a kimaradt helyzetek megbosszulták magukat. Az Atlético Madrid átvette az irányítást, és az egyenlítésig meg sem állt a vendégcsapat. Egy blokkolt lövés után Llorente próbálkozott távolról, Alexis Mac Allister sarkán megpattant a labda, így Alisson nem tudott védeni.

Szoboszlai gólpassza

A Liverpool – az Angol Szuperkupát is beleszámítva – az idény során harmadszor is elszórakozta a kétgólos előnyét, a kérdés már csak az volt, ezúttal is begyötri-e a győztes gólt, ahogy szokta. Igen, Szoboszlai Dominik kiváló szöglete után Virgil van Dijk bólintott a kapuba a 92. percben.

Ekkor már Kerkez is a pályán ünnepelt a társaival, a 86. percben cserélte őt be Slot, vagyis a magyar balhátvéd bemutatkozott a Bajnokok Ligájában.

Ezután már nem változott az eredmény, a Liverpool 3-2-re megnyerte a mérkőzést, és a Galatasaray otthonában folytatja a BL alapszakaszát. Az Atlético legközelebb az Eintracht Frankfurttal csap össze Madridban – Diego Simeone nélkül kell majd helytállnia, a vezetőedző ugyanis piros lappal zárta a liverpooli meccset.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. mérkőzések, szerda

  • Olimpiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi) 0-0, piros lap: Bruno (26., Pafosz)
  • Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) 2-2 (1-0), gólszerzők: Mbodji (23., 74.), illetve Bassi (78.), Brunstad Fet (90.)
  • PSG (francia)–Atalanta (olasz) 4-0 (2-0), gólszerzők: Marquinhos (3.), Kvarachelia (39.), N. Mendes (51.), G. Ramos (90+1.)
  • Bayern München (német)–Chelsea (angol) 3-1 (2-1), gólszerzők: Chalobah (20. – öngól), Kane (26. – 11-esből, 63.), ill. Palmer (29.)
  • Liverpool (angol)–Atlético Madrid 3-2 (spanyol) (2-1), gólszerzők: Robertson (4.), Szalah (6.), Van Dijk (92.), ill. Llorente (45+3., 81.)
  • Ajax (holland)–Inter (olasz) 0-2 (0-1), gólszerző: Thuram (42., 47.)

 

 

