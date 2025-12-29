Schiffer András leleplezte, hogy Magyar Péter miért lehet nagy bajban + videó

A Tisza Párt egy politikai piramisjáték, Magyar Péter blöfföl – mondta Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című műsorában, ahol Csuhaj Ildikóval, az M5 csatorna vezető szerkesztőjével beszélgetett. Az ügyvéd kijelentette:

a Tisza Párt egy politikai piramisjáték, vagy hólabda, Magyar Péternek és a Tisza Pártnak nincsen igazi ajánlata, csak azt mondták, hogy választást kell nyerni, aztán mindent lehet.

Ez az egész egy felhajtás, de ez semmiféle tartalomhoz nem kötődik. A baloldali szavazók számára itt egy illúzió van, hogy most végre el lehet kapni Orbán Viktor grabancát – fogalmazott az LMP egykori elnöke.

Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter blöfföl

Schiffer András úgy folytatta: a Tisza Párt gyakorlatilag a digitális térben tört föl, virtuális hangulatépítéssel fújja fel magát valaki nagyra – vélekedett Magyar Péterről az egykori pártelnök, aki arra figyelmeztetett: amennyire kényelmes politikai előélet nélkül kérni a választók bizalmát, legalább annyira teher is. Egyik oldalról tiszta lap, másik oldalról – a kormányzóképesség szempontjából – fekete lyuk.

A Tisza Párt elnökének még nincs semmilyen teljesítménye, amire hivatkozva kérheti a választók bizalmát, hanem blöffről blöffre próbál vergődni a végső győzelemig

– tette hozzá.

Az ügyvéd leszögezte: ez egy egészen katasztrofális jelenség, és a független, objektív sajtó ezek mellett elsétál, nem kérik számon. Ha valaki még semmit nem tett le politikailag az asztalra, és úgy kéri a választók bizalmát, hogy még nincs parlamenti mandátuma, kormányzati megbízatása, már akkor blöfföl, mi várható tőle, ha kormányra kerül? – kérdezte, majd hozzátette:

A Tisza Pártról meg a vezetőjéről nem lehetett hallani 2024 előtt. Hogy veszi a bátorságot, hogy blöffölget, ahelyett, hogy kirakná az asztalra, hogy miként akarja kormányozni az országot?

Orbán Viktor politikáját lehet bírálni, de az ő eredettörténete, hogy 1989. június 16-án kiállt a mártír miniszterelnök koporsója mellé elmondani egy beszédet. Kihívójának meg az az eredettörténete, hogy lehallgatta a feleségét – mutatott rá Schiffer András.