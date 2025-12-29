schiffer andráslmptiszamagyar péterorbán viktor

Schiffer András leleplezte, hogy Magyar Péter miért lehet nagy bajban + videó

Az ügyvéd azt is elmondta, hogy mi lenne komoly hatással Orbán Viktor esélyeire.

Munkatársunktól
Forrás: MTI, Youtube2025. 12. 29. 22:25
A Tisza Párt egy politikai piramisjáték, Magyar Péter blöfföl – mondta Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című műsorában, ahol Csuhaj Ildikóval, az M5 csatorna vezető szerkesztőjével beszélgetett. Az ügyvéd kijelentette: 

a Tisza Párt egy politikai piramisjáték, vagy hólabda, Magyar Péternek és a Tisza Pártnak nincsen igazi ajánlata, csak azt mondták, hogy választást kell nyerni, aztán mindent lehet. 

Ez az egész egy felhajtás, de ez semmiféle tartalomhoz nem kötődik. A baloldali szavazók számára itt egy illúzió van, hogy most végre el lehet kapni Orbán Viktor grabancát – fogalmazott az LMP egykori elnöke.

Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

Magyar Péter blöfföl

Schiffer András úgy folytatta: a Tisza Párt gyakorlatilag a digitális térben tört föl, virtuális hangulatépítéssel fújja fel magát valaki nagyra – vélekedett Magyar Péterről az egykori pártelnök, aki arra figyelmeztetett: amennyire kényelmes politikai előélet nélkül kérni a választók bizalmát, legalább annyira teher is. Egyik oldalról tiszta lap, másik oldalról – a kormányzóképesség szempontjából – fekete lyuk.

A Tisza Párt elnökének még nincs semmilyen teljesítménye, amire hivatkozva kérheti a választók bizalmát, hanem blöffről blöffre próbál vergődni a végső győzelemig

 – tette hozzá.

Az ügyvéd leszögezte: ez egy egészen katasztrofális jelenség, és a független, objektív sajtó ezek mellett elsétál, nem kérik számon. Ha valaki még semmit nem tett le politikailag az asztalra, és úgy kéri a választók bizalmát, hogy még nincs parlamenti mandátuma, kormányzati megbízatása, már akkor blöfföl, mi várható tőle, ha kormányra kerül? – kérdezte, majd hozzátette:

A Tisza Pártról meg a vezetőjéről nem lehetett hallani 2024 előtt. Hogy veszi a bátorságot, hogy blöffölget, ahelyett, hogy kirakná az asztalra, hogy miként akarja kormányozni az országot?

Orbán Viktor politikáját lehet bírálni, de az ő eredettörténete, hogy 1989. június 16-án kiállt a mártír miniszterelnök koporsója mellé elmondani egy beszédet. Kihívójának meg az az eredettörténete, hogy lehallgatta a feleségét – mutatott rá Schiffer András.

 

Fókuszban az április választások

Arra a kérdésre, hogy ki nyerte a 2025-ös évet, a volt politikus úgy válaszolt: a választás estéjén kiderül. A szavazótáborok aránya már szeptemberben nagyjából beállt, az utolsó 1-2 hónap ezen érdemben nem módosít akkor sem, ha nagy csatazajjal jár. 

Schiffer András hozzátette: 2024 tavaszán volt rá esély, hogy a Tisza Párt mérsékelt, a Fidesz-szavazókra nyitott ellenzéki pozíciót foglal el. Ám a legnagyobb ellenzéki párt azt hangoztatja: mindent eltörölni, ami Fidesz, a kormánypárti politikusokat börtönnel fenyegetik. A Tisza szimpatizánsai, publicistái bárkit elképesztő inzultusnak tesznek ki, aki nem dicséri agyba-főbe a párt vezetőjét, vagy nem akar részt venni ebben a komédiában. Aki kritizálja a Tisza Pártot, azt Fidesz-bérencnek titulálják. „Egy olyan gesztust nem láttam a Tisza Párt elnökétől, amivel a híveit hűtené, ellenkezőleg” – szögezte le, hozzátéve, hogy a kormányváltáshoz szüksége lenne korábbi kormánypárti szavazókra is, ám ha Fidesz-bérenceznek, annak taszító hatása van.

Borítókép: Schiffer András (Fotó: Kurucz Árpád)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

