Lotti félelmei – gondolatok a képmutatásról, hazugságokról, belsőhangról 

Mitől félsz? – olvassa a kezében tartott kártya szövegét a tizenhárom és fél éves lányka. Jólesik ránézni, csupa mosoly, a két foga közti rés még vidámabbá teszi az arcát, szeme csibészes, haja hosszú és kócos, szóval minden pont olyan, amilyennek lenni kell, ha valaki tizenhárom és fél éves. Ez nyilván nem ide illő kérdés, gondolom én, mi lehet tőle távolabb, mint a félelem, maximum a sérüléstől félhet, mivel center egy menő csapatban. Ebben is tévedek, ami gyakran megtörténik velem.

Lotti (nevezzük őt így) váratlanul elkomolyodik, és elkezdi mondani, hogy a haláltól fél (na, ez konkrét, gondolom, vagyunk így néhányan ezzel…), bár meglepő ezt tőle hallani. Még furább, ahogy folytatja, igen, a haláltól félek, hogy nem tudom a halálom előtt teljesíteni azt a mindent, amit szeretnék az életemben. Én azt szeretném, hogy különleges életem legyen, ne olyan átlagos, hogy ház, kutya, két gyerek, autó. Szeretnék utazni, látni a világot, élni külföldön, majd hazajönni, megtalálni életem szerelmét, és ahogy sorolja ezeket, kipirul az arca, nevet a szeme, de kicsit szégyenlős is egyben, mintha restellné, amit mond. Biztatóan nézek rá, hogy csak mondja-mondja, hiszen ezek a percek jelentik a mai napom fényes részét, ezek a pillanatok adják a reményt, hogy a világ igenis normális.

Aztán Lotti elhallgat, arca a mai találkozásunkon először komorodik el, valamin nagyon gondolkodik. Felnéz, egy pillanatra úgy érzem, hogy a sírás kerülgeti, ahogy folytatja.

Félek még azoktól az emberektől, akik úgy tesznek, mintha szeretnének, de közben hazudnak. A képmutató emberektől félek.

Hazafelé elgondolkodom, hogy vajon én mit válaszolnék erre a két kérdésre? Az első könnyebb, hiszen egyszer sikerült rendbe tenni magammal-magamban ezt a halálügyet. Hálás vagyok érte, ez a félelem nem motoszkál bennem. Azzal is számot vetettem, hogy esélyem sincs megvalósítani mindent, amiről álmodtam. Ha azt a listát nézem, ami megtörtént, úgy nagyjából rendben vagyok vele.

Lotti második félelme már nehezebb kérdés. Mondhatnám, hogy szerencsém van, és nincsenek az életemben kétarcú-kétszínű emberek. De ez sajnos, csak a közvetlen környezetemre igaz. Tágabb világomban már nehezebb eligazodni, sokszor érzem, hogy feketének mondják azt, ami szerintem fehér és fordítva.