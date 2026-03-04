Ingyenes tüdőrákszűréssel készül nőnapra az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

A statisztikák szerint a tüdőrák ötven év felett, korábban vagy jelenleg is aktívan dohányzó személyeknél alakul ki a leggyakrabban. A tüdőrák a második leggyakoribb daganatos elváltozás a nyugati országokban, és a legelső helyet foglalja el a halállal végződő daganatos megbetegedések között. Nem minden tüdőrák alakul ki dohányzás miatt, de a passzív dohányzás mint kiváltó tényező egyre inkább előtérbe kerül.

Kisebb arányban kiváltó okként szerepel a munkahelyi ártalom, a munkavégzés során használt anyagok (azbeszt, sugárzás, arzén, króm, nikkel, klórmetil-éter, mustárgáz) belélegzése. A tüdőrákok komplex genetikai és epigenetikai elváltozásokat mutatnak, amelyek fokozatosan alakulnak ki és vezetnek rosszindulatú elváltozáshoz. Számos olyan génvariáció ismert, amely hajlamosít a tüdőrákra, vagyis befolyásolja a dohányzás tüdőrákot kiváltó kockázatát.

Az Egészségvonal oldaláról kiderül, a tüdőrák viszonylag tünetszegény, ezért a daganat meglétére korai stádiumban többnyire véletlenszerűen, egyéb okból végzett vizsgálatok során derül fény.

A tüdőrák tünetei

Mellkasi fájdalom – előfordulhat centrálisan elhelyezkedő daganatoknál, de gyakran észlelhető perifériás kiindulású, esetleg a mellkasfalat is beszűrő daganatoknál.

Sípoló légzés (stridor) – a daganat hörgőn belüli (endobronchialis) növekedésének, szűkítésének vagy extrabronchialis összenyomás eredményeként alakul ki.

Köhögés – sokszor a „dohányos köhögés” megváltozása hívhatja fel a figyelmet a tüdőrákra. A köhögés lehet köpetürítéssel kísért, valamint száraz köhögés. Rendszerint kínzó, különösen akkor, ha a daganat nagyobb hörgőből indul ki, arra ráterjed, vagy azt összenyomja.

Vérköpés – elsősorban a centrális tüdőrák gyakori tünete. Lehet visszatérő, enyhe, vércsíkos köpet, máskor nagyobb mennyiségű vért tartalmazó.

Nehézlégzés – tüdőrák esetén a helyi, a daganat kiterjedéséből eredő áttét okozta tüneteken kívül a besugárzás (irradiáció) és a kemoterápia mellékhatásaként is kialakulhatnak tünetek. Nehézlégzést okozhat a mellkasi folyadék és a hormontermelés tüneteként fellépő hörgőgörcs (bronchospasmus) is.

Szívtünetek – szabálytalan szívverés, szívinfarktus elsősorban bal oldali, szívre terjedő daganatok esetében alakulhat ki.

Légzési elégtelenség – különösen nagy kiterjedésű daganat, váladéktermelő alveolarsejtes rákban gyakori.

Fulladás és rossz terhelhetőség – főként mellhártyadaganatban jelentkezik, mivel az ott termelődő gyulladásos izzadmány összenyomja a tüdőt.

Dobverőujjak – a kéz- és lábujjak végeinek kiszélesedése.

Étvágytalanság, súlycsökkenés, gyengeség – a betegség késői szakaszában jelentkező tünetek.

Ingyenes szűrés március hetedikén

Március 7-én, szombaton ismét ingyenes tüdőrákszűrést végez nőknek az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (OKPI) a nemzetközi nőnaphoz kapcsolódóan. A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, e-mailben a [email protected] címen kell jelentkezni – közölte az MTI. A tüdőrákszűrés során olyan komplex tüdőgyógyászati vizsgálat zajlik, amelynek része a tüdőrák korai felismerését célzó alacsony dózisú CT- (LDCT) szűrés is. A kutatási program keretében a jelentkezők egy részénél azonnali, másik részénél későbbi időpontban valósul meg a CT-vizsgálat.

Solace-projekt

Az OKPI kitért arra: lezárult az Európai Unió által támogatott Solace-projekt, amelynek célja az volt, hogy a magas kockázatnak kitett lakosság számára elérhetővé tegye az alacsony dózisú CT (LDCT) segítségével végzett vizsgálatot, ami jelenleg nem része a hazai, szervezett állami szűrési rendszernek.

A nemzetközi Solace projektben 5190-en vettek részt, közülük 3273 nő. Pozitív radiológiai eltérést 213 esetben találtak (119 esetben nőknél), 53 embernél – köztük 34 nőnél – a vizsgálatok tüdőrákot igazoltak, és 636 esetben derült ki korábban nem ismert tüdőtágulat.

A szűréseken részt vevő személyek több mint egy százalékánál mutattak ki daganatos megbetegedést olyan stádiumban, amikor a kezelés még érdemben javíthatja a túlélési esélyeket. Az igazolt daganatos esetek közel kétharmada nő volt. Bár a tüdőrák korábban elsősorban férfiakat érintett nagyobb arányban, ma már a nők érintettségének növekedése egyértelmű.

A Solace tapasztalatai megerősítették azt is: a célzott, kockázatalapú LDCT-szűrés hatékony eszköz a tüdőrák korai felismerésében és a halálozás csökkentésében.

Közölték: az intézet a projekt eredményeire építve folytatja a prevenciós munkát. Az új európai együttműködések – köztük az EUCanScreen és a JARED projektek – további lehetőséget teremtenek arra, hogy a legmagasabb kockázatú csoportok számára korszerű, bizonyítékalapú szűrési programokat biztosítsanak.