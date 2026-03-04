Szijjártó Péterközel-keletjordániaiEgyesül Arab Emírségek

Kritikus az Irán körüli helyzet: Szijjártó Péter fontos részleteket osztott meg a magyarok hazatéréséről

A külgazdasági és külügyminisztert arról tájékoztatta jordániai kollégája, hogy a helyzet továbbra is kritikus, a légitámadások folyamatosak, így a légterek továbbra is zárva vannak. Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy továbbra is minden segítséget megad a minisztérium a kint rekedt magyaroknak.

Emírségekbeli és jordániai kollégájával egyeztetett a közel-keleti helyzetről és a térségben rekedt magyarok hazajuttatásáról kedd este a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint a helyzet csak rosszabb lett, a légicsapások folyamatosak, de a minisztérium továbbra is minden segítséget megad a kint rekedt magyaroknak. 

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy továbbra is minden segítséget megad a külügyminisztérium a kint rekedt magyaroknak
A tárcavezető arról számolt be az emírségekbeli kollégájával, Abdullah bin Zajed al-Nahjannal folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy sajnos a helyzet továbbra is durva a Közel-Keleten, Irán folyamatosan csapásokat mér az arab országokra, folyamatosan támadja őket drónokkal, ballisztikus rakétákkal és cirkálórakétákkal, ezért a légterek többsége továbbra is zárva tart.

Az előbb újra telefonon egyeztettem az Egyesült Arab Emirátusok külügyminiszterével, tekintettel arra, hogy több mint négyezer magyar még mindig ott van Dubajban és Abu-Dzabiban. A külügyminiszter kolléga arról tájékoztatott, hogy a repülőtereiket érő támadások miatt csak nagyon lassan, óvatosan és korlátozottan tudják újranyitni a légterüket, és lassan, korlátozottan tudják újra üzembe helyezni a repülőtereiket

– mondta a tárca közlése szerint.

„A kollégám arról biztosított, hogy továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Egyesült Arab Emirátusokban rekedt magyarok biztonságban legyenek” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután tudatta, hogy nemrég jordániai hivatali partnerével, Ajmán Szafádival is beszélt, akinek országába sok magyarnak segítettek átjutni Izraelből a szárazföldi határon keresztül.

„Azokat, akiket átsegítettünk Jordániába, szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járattal hazahozzuk Ammánból” – emlékeztetett.

„Mai napon egyeztettem a jordán külügyminiszter kollégával, és a jordán hatóságok valóban minden segítséget meg is adtak, meg is adnak ahhoz, hogy ez a két repatriáló járatunk szerdán és csütörtökön haza tudja hozni a Jordániába átkelt magyarokat” – erősítette meg.

„Azokat pedig, akiknek segítettünk Egyiptomba átkelni a szárazföldi átkelőkön Izraelből, Sarm-es Sejkből pénteken hozzuk haza egy repatriáló járattal, és onnantól kezdve már a Wizz Air megnövekedett számú járata is készen áll” – fűzte hozzá.

Ez most a helyzet sajnos, a légterek zárva tartása továbbra is sok esetben ellehetetleníti a hazatérést. Folyamatosan tartom a kapcsolatot az arab kollégáimmal, és amint lehetőség van arra, hogy a légtereket használni lehessen, akkor segíteni fogunk mindenkinek továbbra is természetesen abban, hogy minél előbb hazajuthasson

– összegzett.

Szijjártó Péter egy fényképet is megosztott az éjszaka folyamán a reptérről amelyhez csak annyit írt: Indultunk.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

