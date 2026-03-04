Kritikus az Irán körüli helyzet: Szijjártó Péter fontos részleteket osztott meg a magyarok hazatéréséről

Emírségekbeli és jordániai kollégájával egyeztetett a közel-keleti helyzetről és a térségben rekedt magyarok hazajuttatásáról kedd este a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint a helyzet csak rosszabb lett, a légicsapások folyamatosak, de a minisztérium továbbra is minden segítséget megad a kint rekedt magyaroknak.
A tárcavezető arról számolt be az emírségekbeli kollégájával, Abdullah bin Zajed al-Nahjannal folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy sajnos a helyzet továbbra is durva a Közel-Keleten, Irán folyamatosan csapásokat mér az arab országokra, folyamatosan támadja őket drónokkal, ballisztikus rakétákkal és cirkálórakétákkal, ezért a légterek többsége továbbra is zárva tart.
Az előbb újra telefonon egyeztettem az Egyesült Arab Emirátusok külügyminiszterével, tekintettel arra, hogy több mint négyezer magyar még mindig ott van Dubajban és Abu-Dzabiban. A külügyminiszter kolléga arról tájékoztatott, hogy a repülőtereiket érő támadások miatt csak nagyon lassan, óvatosan és korlátozottan tudják újranyitni a légterüket, és lassan, korlátozottan tudják újra üzembe helyezni a repülőtereiket
– mondta a tárca közlése szerint.
„A kollégám arról biztosított, hogy továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Egyesült Arab Emirátusokban rekedt magyarok biztonságban legyenek” – tette hozzá.
