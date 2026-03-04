Bevándorlók százai – NGO pénzből – perlik a német kormányt, amiért a bevándorlási hivatal visszavonta a befogadásukra tett ígéretet – számolt be róla az Origo az Exxpress cikkére hivatkozva.
NGO-pénzből perlik a migránsok a német kormányt, amiért hazaküldenék őket
Több száz afgán bevándorló indított bírósági pert Németországban, miután a hatóságok visszavonták a korábban kilátásba helyezett befogadásukat. Az érintettek nagy része civil szervezetek (NGO) pénzéből próbál érvényt szerezni a korábbi német ígéretnek.
Az utóbbi időszakban havonta több száz bevándorló jutott el légi úton Pakisztánból Németországba, eleinte menetrend szerinti járatokkal utaztak, majd decembertől a szövetségi kormány által biztosított repülőgépekkel. Most afgánok százai indítottak pert, amiért a korábban tett befogadási vállalásokat visszavonta a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF). A lépés miatt jelenleg 501 bírósági ügy van folyamatban. Többen a Kabul Luftbrücke nevű civil szervezet segítségével próbálják jogi úton érvényesíteni a korábban tett ígéreteket.
A kormány visszavonhatja azoknak az afgánoknak befogadásra tett ígéretet, akik az úgynevezett emberi jogi listán* szerepelnek, valamint azokét, akik az úgynevezett áthidaló programban érintettek.
*Az emberi jogi listára olyan afgánok kerültek fel, akik nem dolgoztak alkalmazottként Németországnak, de a korábbi kormány megítélése szerint például művészként, újságíróként vagy bíróként különösen veszélyeztetettnek minősülnek. Az áthidaló programot 2022-ben hozták létre e csoport számára.
Borítókép: Németország visszavonta az afgánoknak tett befogadási ígéreteket – illusztráció (Fotó: AFP)
