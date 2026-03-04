NGO-pénzből perlik a migránsok a német kormányt, amiért hazaküldenék őket

Az utóbbi időszakban havonta több száz bevándorló jutott el légi úton Pakisztánból Németországba, eleinte menetrend szerinti járatokkal utaztak, majd decembertől a szövetségi kormány által biztosított repülőgépekkel. Most afgánok százai indítottak pert, amiért a korábban tett befogadási vállalásokat visszavonta a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF). A lépés miatt jelenleg 501 bírósági ügy van folyamatban. Többen a Kabul Luftbrücke nevű civil szervezet segítségével próbálják jogi úton érvényesíteni a korábban tett ígéreteket.