NGO-pénzből perlik a migránsok a német kormányt, amiért hazaküldenék őket

Több száz afgán bevándorló indított bírósági pert Németországban, miután a hatóságok visszavonták a korábban kilátásba helyezett befogadásukat. Az érintettek nagy része civil szervezetek (NGO) pénzéből próbál érvényt szerezni a korábbi német ígéretnek.

2026. 03. 04. 6:53
Németország visszavonta az afgánoknak tett befogadási ígéreteket – illusztráció Forrás: AFP
Bevándorlók százai – NGO pénzből – perlik a német kormányt, amiért a bevándorlási hivatal visszavonta a befogadásukra tett ígéretet –  számolt be róla az Origo az Exxpress cikkére hivatkozva.

Syrian and Afgan refugees shout slogans during a protest rally to demand to travel to Germany on September 2, 2015 outside the Keleti (East) railway station in Budapest. Hungarian authorities face mounting anger from thousands of migrants who are unable to board trains to western European countries after the main Budapest station was closed. AFP PHOTO / FERENC ISZA (Photo by FERENC ISZA / AFP)
A bevándorlók NGO-k támogatásával perlik a német kormányt
Fotó: AFP

Az utóbbi időszakban havonta több száz bevándorló jutott el légi úton Pakisztánból Németországba, eleinte menetrend szerinti járatokkal utaztak, majd decembertől a szövetségi kormány által biztosított repülőgépekkel. Most afgánok százai indítottak pert, amiért a korábban tett befogadási vállalásokat visszavonta a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF). A lépés miatt jelenleg 501 bírósági ügy van folyamatban. Többen a Kabul Luftbrücke nevű civil szervezet segítségével próbálják jogi úton érvényesíteni a korábban tett ígéreteket.

A kormány visszavonhatja azoknak az afgánoknak befogadásra tett ígéretet, akik az úgynevezett emberi jogi listán* szerepelnek, valamint azokét, akik az úgynevezett áthidaló programban érintettek.

*Az emberi jogi listára olyan afgánok kerültek fel, akik nem dolgoztak alkalmazottként Németországnak, de a korábbi kormány megítélése szerint például művészként, újságíróként vagy bíróként különösen veszélyeztetettnek minősülnek. Az áthidaló programot 2022-ben hozták létre e csoport számára.

Borítókép: Németország visszavonta az afgánoknak tett befogadási ígéreteket – illusztráció (Fotó: AFP)

