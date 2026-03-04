Orbán Viktor: A Tisza mindig azt képviseli, ami Ukrajnának jó, akkor is, ha az a magyaroknak rossz + videó

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban reagált Magyar Péter keddi nyilatkozatára, amelyben azt állította a Tisza Párt elnöke, hogy „senki nem mondott olyat, hogy nincs szükség orosz olajra, csak több forrásból kell beszerezni”. Mint ismert, ezt Magyar Péter azt követően mondta, hogy a Tisza a múlt héten megszavazta az Európai Parlamentben az orosz energiaimport kivezetését.

A miniszterelnök szerint ez egy színjáték. Ennek kapcsán felidézte, hogy a Tisza párt az elmúlt években, több alkalommal azt az álláspontot képviselte, hogy le kell válni az orosz olajról és gázról. A kormányfő szerint ez tévedés.

Ez az ukránok érdeke, Magyarországnak nem érdeke. A Tisza nem a magyarok oldalán, hanem az ukránok oldalán áll, mindig azt képviseli, ami jó Ukrajnának akkor is, hogyha az rossz a magyaroknak. Erről van itt szó

– szögezte le Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: A miniszterelnök hivatalos Facebook-oldala)