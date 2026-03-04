Jermak a front helyett a jogászkodást választotta

Az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője nagyot mondott búcsúzásakor. Andrij Jermak drámai posztban jelentette be, hogy elindul a frontra harcolni, azonban a jogászkodás jobban feküdt neki – írja a Strana.

Jermak inkább mégsem ment a frontra. Fotó: AFP

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bizalmasaként is ismert Andrij Jermak korábban az elnöki hivatalt vezette, azonban a posztról távoznia kellett, miután a korrupcióellenes hatóságok házkutatást tartottak nála. Jermak a búcsúzásakor úgy nyilatkozott a New York Postnak, hogy most azt teszi, amit tennie kell, és a frontra megy harcolni.