Jermak a front helyett a jogászkodást választotta

Az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője nagyot mondott búcsúzásakor. Andrij Jermak drámai posztban jelentette be, hogy elindul a frontra harcolni, azonban a jogászkodás jobban feküdt neki – írja a Strana.
A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bizalmasaként is ismert Andrij Jermak korábban az elnöki hivatalt vezette, azonban a posztról távoznia kellett, miután a korrupcióellenes hatóságok házkutatást tartottak nála. Jermak a búcsúzásakor úgy nyilatkozott a New York Postnak, hogy most azt teszi, amit tennie kell, és a frontra megy harcolni.
Ez azonban nem volt több puszta drámánál, miután a friss hírek szerint Jermak inkább jogásznak állt.
