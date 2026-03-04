Rendkívüli

Jermak a front helyett a jogászkodást választotta

Az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője, akinek a korrupciós botrány miatt kellett távoznia, mégsem a frontra ment. Hiába közölte a búcsúzásakor Andrij Jermak, hogy harcolni indul, végül a jogi pályához tért vissza.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 12:11
Fotó: NIKLAS HALLE'N Forrás: AFP
Az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője nagyot mondott búcsúzásakor. Andrij Jermak drámai posztban jelentette be, hogy elindul a frontra harcolni, azonban a jogászkodás jobban feküdt neki – írja a Strana

Jermak inkább mégsem ment a frontra
Jermak inkább mégsem ment a frontra. Fotó: AFP

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bizalmasaként is ismert Andrij Jermak korábban az elnöki hivatalt vezette, azonban a posztról távoznia kellett, miután a korrupcióellenes hatóságok házkutatást tartottak nála. Jermak a búcsúzásakor úgy nyilatkozott a New York Postnak, hogy most azt teszi, amit tennie kell, és a frontra megy harcolni. 

Ez azonban nem volt több puszta drámánál, miután a friss hírek szerint Jermak inkább jogásznak állt. 

A Védelmi Minisztérium válaszolt Jaroszlav Zseleznyak, a Voice frakció parlamenti képviselőjének kérésére, kijelentve, hogy Jermak még csak meg sem próbált csatlakozni az ukrán fegyveres erőkhöz. Az Ukrán Szószólók Nemzeti Szövetségének honlapján található sajtóközlemény szerint Jermak jelenleg az Ukrajna elleni fegyveres agresszió áldozatainak védelmével, a kártérítési mechanizmusokkal és az európai integráció jogi támogatásával foglalkozik. 

Jermak helyzete egyébként továbbra sem tiszta, már ami a korrupciós botrányban való érintettségét illeti. Az elmúlt időszakban egyre több pletykát lehetett róla hallani, hogy a hatóságok hamarosan bizonyítékokkal állnak elő, amelyek terhelők lesznek az elnöki hivatal volt vezetőjére nézve. Néhány forrás egyébként egyenesen vádemelésről beszélt. 

Ez azonban eddig még nem történt meg, és mint a mellékelt ábra mutatja, Jermak él és virul, ráadásul még a hazája védelme alól is kibúvót talált. 

 

Borítókép: Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője (Fotó: AFP)

