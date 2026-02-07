korrupciós botrányKijevAndrij JermakmindicsgateZelenszkij

A sajtó előkerítette Zelenszkij korrupciós botrányba került haverját

Újra reflektorfénybe került Andrij Jermak volt elnöki hivatalvezető, akinek neve a Mindicsgate néven elhíresült korrupciós botrányban bukkant fel. A volt politikus lemondása előtt még az ártatlanságát hangoztatta, sőt azt ígérte, hogy a frontra megy harcolni. Az ukrán sajtó szerint Jermak jelenleg is Kijevben él, és testőrök kísérgetik mindenhova.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 3:02
Andrij Yermak és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az oknyomozó sajtó rábukkant arra az ukrán politikusra, akit egy korrupciós ügy miatt távolítottak el a tisztségéből. Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal egykori vezetője a Mindicsgate néven ismertté vált botrány kirobbanása után kényszerült lemondani, miután neve felmerült az ügyben. A távozását megelőző időszakban még ártatlanságát hangoztatta, és azt ígérte, hogy a frontra megy harcolni. Ezzel szemben az újságírók nem a frontvonalon, hanem egy kijevi edzőteremnél, testőrök gyűrűjében találták meg – számolt be róla a Zn.ua.

Andrij Jermak, az ukrán elnök hivatalának korábbi vezetője egy korrupciós botrány miatt mondott le
Andrij Jermak, az ukrán elnök hivatalának korábbi vezetője egy korrupciós botrány miatt mondott le
Fotó: DANYLO ANTONIUK / AFP

Jermak lemondását megelőzően a hatóságok házkutatást tartottak nála, és a nyomozási iratokban a Mindics-ügy egyik fő haszonélvezőjeként emlegették. A Timur Mindics üzletember nevéhez kötődő, az energiaszektort érintő ügy Ukrajna történetének legnagyobb korrupciós botrányai közé tartozik. A több millió dolláros sikkasztási és vesztegetési ügy leleplezése előtt Mindics a háttérből mozgatta a szálakat. Az ukrán korrupcióellenes szervek, a NABU és a SAP több ezer órányi hangfelvételt rögzítettek a kétes ügyletekről. Ezeken a felvételeken Jermak neve is felbukkan, akit Ali Baba álnéven említenek. Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő korábban azt állította, hogy 

Jermak tisztában volt a visszaélésekkel és szoros kapcsolatot ápolt Mindiccsel, aki szerinte hozzájárult ahhoz, hogy az elnöki hivatal élére kerüljön.

Jermak a lemondása után – korábbi kijelentéseivel ellentétben – nem a fronton harcol, hanem Kijevben tartózkodik. A beszámolók szerint rendszeresen ukrán állami objektumokba jár edzeni és biztonsági szolgálat kíséri mindenhova. A testőrök minden alkalommal előzetesen átvizsgálják a helyszínt, mielőtt kiszállna az autóból. Ez az ellenőrzés időnként akár negyedóráig is eltart, miközben az egykori hivatalvezető egy páncélozott Mercedesben várakozik.

Borítókép: Andrij Jermak és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu