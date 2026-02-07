A sajtó előkerítette Zelenszkij korrupciós botrányba került haverját

Az oknyomozó sajtó rábukkant arra az ukrán politikusra, akit egy korrupciós ügy miatt távolítottak el a tisztségéből. Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal egykori vezetője a Mindicsgate néven ismertté vált botrány kirobbanása után kényszerült lemondani, miután neve felmerült az ügyben. A távozását megelőző időszakban még ártatlanságát hangoztatta, és azt ígérte, hogy a frontra megy harcolni. Ezzel szemben az újságírók nem a frontvonalon, hanem egy kijevi edzőteremnél, testőrök gyűrűjében találták meg – számolt be róla a Zn.ua.

Andrij Jermak, az ukrán elnök hivatalának korábbi vezetője egy korrupciós botrány miatt mondott le

Fotó: DANYLO ANTONIUK / AFP