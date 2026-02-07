Az oknyomozó sajtó rábukkant arra az ukrán politikusra, akit egy korrupciós ügy miatt távolítottak el a tisztségéből. Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal egykori vezetője a Mindicsgate néven ismertté vált botrány kirobbanása után kényszerült lemondani, miután neve felmerült az ügyben. A távozását megelőző időszakban még ártatlanságát hangoztatta, és azt ígérte, hogy a frontra megy harcolni. Ezzel szemben az újságírók nem a frontvonalon, hanem egy kijevi edzőteremnél, testőrök gyűrűjében találták meg – számolt be róla a Zn.ua.
A sajtó előkerítette Zelenszkij korrupciós botrányba került haverját
Újra reflektorfénybe került Andrij Jermak volt elnöki hivatalvezető, akinek neve a Mindicsgate néven elhíresült korrupciós botrányban bukkant fel. A volt politikus lemondása előtt még az ártatlanságát hangoztatta, sőt azt ígérte, hogy a frontra megy harcolni. Az ukrán sajtó szerint Jermak jelenleg is Kijevben él, és testőrök kísérgetik mindenhova.
Jermak lemondását megelőzően a hatóságok házkutatást tartottak nála, és a nyomozási iratokban a Mindics-ügy egyik fő haszonélvezőjeként emlegették. A Timur Mindics üzletember nevéhez kötődő, az energiaszektort érintő ügy Ukrajna történetének legnagyobb korrupciós botrányai közé tartozik. A több millió dolláros sikkasztási és vesztegetési ügy leleplezése előtt Mindics a háttérből mozgatta a szálakat. Az ukrán korrupcióellenes szervek, a NABU és a SAP több ezer órányi hangfelvételt rögzítettek a kétes ügyletekről. Ezeken a felvételeken Jermak neve is felbukkan, akit Ali Baba álnéven említenek. Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő korábban azt állította, hogy
Jermak tisztában volt a visszaélésekkel és szoros kapcsolatot ápolt Mindiccsel, aki szerinte hozzájárult ahhoz, hogy az elnöki hivatal élére kerüljön.
Jermak a lemondása után – korábbi kijelentéseivel ellentétben – nem a fronton harcol, hanem Kijevben tartózkodik. A beszámolók szerint rendszeresen ukrán állami objektumokba jár edzeni és biztonsági szolgálat kíséri mindenhova. A testőrök minden alkalommal előzetesen átvizsgálják a helyszínt, mielőtt kiszállna az autóból. Ez az ellenőrzés időnként akár negyedóráig is eltart, miközben az egykori hivatalvezető egy páncélozott Mercedesben várakozik.
Borítókép: Andrij Jermak és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
