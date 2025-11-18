Súlyos korrupciós vádak az ukrán elnöki hivatal vezetője ellen

Az ellenzéki politikus, Jaroszlav Zseleznjak azt állítja, hogy Mindics kiszivárgott hangfelvételein Jermak már „Ali Baba” kódnéven szerepel, ami szerinte jóval túlmutat egy parlamenti becenéven.

Zseleznjak érvelése világos: Ali Baba, vagyis Jermak nem csupán érintett, hanem aktív résztvevője lehetett egy korrupciós gépezetnek.

Titkos megbeszélések a nyomozóhatóságok „megfékezéséről”?

A történet különösen súlyossá azután vált, hogy – Zseleznjak szerint – a felvételek egybecsengenek a korrupcióellenes ügyészség vezetője, Olekszandr Klimenko korábbi kijelentéseivel. Klimenko előzőleg arról beszélt: egy bizonyos Ali Baba zárt körű megbeszéléseket tartott, amelyeken arról egyeztettek, hogyan lehetne megállítani a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) nyomozóit, akik éppen a Mindics-ügy szálait bogozzák.

Ha ez igaz, az a vád is megállhat, hogy Jermak nem csupán tudott a háttéralkukról, hanem aktívan koordinálta azokat.

Zseleznjak szerint az egyik legaggasztóbb vonal, hogy a Mindics klán befolyása lehetett az, amely Jermak kinevezését is előmozdította.