Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

korrupcióvádUkrajnaAndrij JermakZelenszkij

Súlyos korrupciós vádak az ukrán elnöki hivatal vezetője ellen

Az ukrán politikát alapjaiban megrázó korrupciós botrány az elnöki hivatal vezetőjét, Andrij Jermakot is elérte. A kiszivárgott felvételek kapcsán egyre több politikus szólal meg, és úgy tűnik, a Jermak körüli személyi kultusz és informális hatalmi háló kiterjedtebb lehet, mint korábban gondolták.

Szabó István
Forrás: Telegram2025. 11. 18. 9:25
Forrás: Képernyőkép/Telegram
Korrupció a legfelsőbb szinteken. Kijevi politikai körökben régóta ismert, hogy Jermakot rendszerint „AB” rövidítéssel emlegetik – ez Ali Babára utal. A volt parlamenti képviselő, Marjana Bezula szerint már a radában is nyílt titok volt, hogy az elnöki hivatal vezetőjét néha ironikusan így nevezik, utalva arra, hogy Jermak mára saját, a formális intézményeken túlnyúló hatalmi központot működtet.

Korrupció
Andrij Jermak és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Sergei Gapon)

Az ellenzéki politikus, Jaroszlav Zseleznjak azt állítja, hogy Mindics kiszivárgott hangfelvételein Jermak már „Ali Baba” kódnéven szerepel, ami szerinte jóval túlmutat egy parlamenti becenéven.

Zseleznjak érvelése világos: Ali Baba, vagyis Jermak nem csupán érintett, hanem aktív résztvevője lehetett egy korrupciós gépezetnek.

Titkos megbeszélések a nyomozóhatóságok „megfékezéséről”?

A történet különösen súlyossá azután vált, hogy – Zseleznjak szerint – a felvételek egybecsengenek a korrupcióellenes ügyészség vezetője, Olekszandr Klimenko korábbi kijelentéseivel. Klimenko előzőleg arról beszélt: egy bizonyos Ali Baba zárt körű megbeszéléseket tartott, amelyeken arról egyeztettek, hogyan lehetne megállítani a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) nyomozóit, akik éppen a Mindics-ügy szálait bogozzák.

Ha ez igaz, az a vád is megállhat, hogy Jermak nem csupán tudott a háttéralkukról, hanem aktívan koordinálta azokat.

Zseleznjak szerint az egyik legaggasztóbb vonal, hogy a Mindics klán befolyása lehetett az, amely Jermak kinevezését is előmozdította. 

Ha ez így van, akkor az elnöki hivatal vezetője pozícióját nem Volodimir Zelenszkij bizalmából, hanem egy háttérben működő gazdasági-politikai csoport támogatásával szerezhette meg.

Kísérlet a korrupcióellenes intézmények felszámolására

A Jermak elleni vádak között külön fejezetet érdemel az az állítás, hogy megkísérelte átvenni a kontrollt a NABU és a Szervezett Bűnözés Elleni Ügyészség (SAP) felett. Zseleznjak szerint Jermak személyesen próbálta rábírni Zelenszkijt, hogy lassítsa vagy fékezze meg az ukrán korrupcióellenes reformokat, és fossza meg a nyomozóhatóságokat kulcsfontosságú jogosítványaitól.

Jermaknak mennie kell – de lesz-e politikai akarat?

Zseleznjak végkövetkeztetése egyértelmű: Jermaknak távoznia kell az elnöki hivatal éléről.

Kérdés azonban, hogy Zelenszkij – aki politikailag egyre inkább Jermak tanácsaira támaszkodik – képes vagy hajlandó lesz-e meghozni ezt a döntést. 

Borítókép: Mindent elborít a korrupció Ukrajnában. Illusztráció (Forrás: Képernyőkép/Telegram) 

Bánó Attila
idezojelekZelenszkij

Az ukrán maffiabotrány csak a jéghegy csúcsa

Bánó Attila avatarja

Nyugat-Euró­pában szokássá vált a Brüsszelnek tetsző lakájok felmagasztalása, felelősségre vonásuk megakadályozása.

