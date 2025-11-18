Korrupció a legfelsőbb szinteken. Kijevi politikai körökben régóta ismert, hogy Jermakot rendszerint „AB” rövidítéssel emlegetik – ez Ali Babára utal. A volt parlamenti képviselő, Marjana Bezula szerint már a radában is nyílt titok volt, hogy az elnöki hivatal vezetőjét néha ironikusan így nevezik, utalva arra, hogy Jermak mára saját, a formális intézményeken túlnyúló hatalmi központot működtet.
Súlyos korrupciós vádak az ukrán elnöki hivatal vezetője ellen
Az ukrán politikát alapjaiban megrázó korrupciós botrány az elnöki hivatal vezetőjét, Andrij Jermakot is elérte. A kiszivárgott felvételek kapcsán egyre több politikus szólal meg, és úgy tűnik, a Jermak körüli személyi kultusz és informális hatalmi háló kiterjedtebb lehet, mint korábban gondolták.
Az ellenzéki politikus, Jaroszlav Zseleznjak azt állítja, hogy Mindics kiszivárgott hangfelvételein Jermak már „Ali Baba” kódnéven szerepel, ami szerinte jóval túlmutat egy parlamenti becenéven.
Zseleznjak érvelése világos: Ali Baba, vagyis Jermak nem csupán érintett, hanem aktív résztvevője lehetett egy korrupciós gépezetnek.
Titkos megbeszélések a nyomozóhatóságok „megfékezéséről”?
A történet különösen súlyossá azután vált, hogy – Zseleznjak szerint – a felvételek egybecsengenek a korrupcióellenes ügyészség vezetője, Olekszandr Klimenko korábbi kijelentéseivel. Klimenko előzőleg arról beszélt: egy bizonyos Ali Baba zárt körű megbeszéléseket tartott, amelyeken arról egyeztettek, hogyan lehetne megállítani a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) nyomozóit, akik éppen a Mindics-ügy szálait bogozzák.
Ha ez igaz, az a vád is megállhat, hogy Jermak nem csupán tudott a háttéralkukról, hanem aktívan koordinálta azokat.
Zseleznjak szerint az egyik legaggasztóbb vonal, hogy a Mindics klán befolyása lehetett az, amely Jermak kinevezését is előmozdította.
Ha ez így van, akkor az elnöki hivatal vezetője pozícióját nem Volodimir Zelenszkij bizalmából, hanem egy háttérben működő gazdasági-politikai csoport támogatásával szerezhette meg.
További Külföld híreink
Kísérlet a korrupcióellenes intézmények felszámolására
A Jermak elleni vádak között külön fejezetet érdemel az az állítás, hogy megkísérelte átvenni a kontrollt a NABU és a Szervezett Bűnözés Elleni Ügyészség (SAP) felett. Zseleznjak szerint Jermak személyesen próbálta rábírni Zelenszkijt, hogy lassítsa vagy fékezze meg az ukrán korrupcióellenes reformokat, és fossza meg a nyomozóhatóságokat kulcsfontosságú jogosítványaitól.
Jermaknak mennie kell – de lesz-e politikai akarat?
Zseleznjak végkövetkeztetése egyértelmű: Jermaknak távoznia kell az elnöki hivatal éléről.
Kérdés azonban, hogy Zelenszkij – aki politikailag egyre inkább Jermak tanácsaira támaszkodik – képes vagy hajlandó lesz-e meghozni ezt a döntést.
További Külföld híreink
Borítókép: Mindent elborít a korrupció Ukrajnában. Illusztráció (Forrás: Képernyőkép/Telegram)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Tízmilliárdokba kerül Olaszországnak a kiskorú migránsok ellátása
Tizenhat ezer gyerekről van szó.
Az európai vezető elárulta, hogy mi kényszeríti békére Putyint
Stubb: „Trump vagy a répát, vagy a botot használja.”
Halálos orosz bombázás érte Harkiv megyét
Egy 17 éves lány meghalt.
Óriási a baj: lángok pusztítják Zágráb híres épületét + videó
A helyzet rendkívül kockázatos.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Tízmilliárdokba kerül Olaszországnak a kiskorú migránsok ellátása
Tizenhat ezer gyerekről van szó.
Az európai vezető elárulta, hogy mi kényszeríti békére Putyint
Stubb: „Trump vagy a répát, vagy a botot használja.”
Halálos orosz bombázás érte Harkiv megyét
Egy 17 éves lány meghalt.
Óriási a baj: lángok pusztítják Zágráb híres épületét + videó
A helyzet rendkívül kockázatos.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!