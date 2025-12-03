3I/ATLAS: idegen technológia nyomai után kutatnak a csillagközi objektumon

A 3I/ATLAS nyár óta tartja izgalomban mind a szakmai, mind pedig a közvéleményt. A csillagközi térből érkezett üstökös számos furcsa tulajdonsága miatt annak lehetősége is felvetődött, hogy az objektum esetleg egy idegen technikai civilizáció űreszköze. Most decemberben ezt az esetleges lehetőséget vizsgálta meg egy kutatócsopor tudományos eszközökkel.

A 3I/ATLAS intersztelláris objektum üstökösszerű tulajdonságokat mutat (Fotó: International Gemini Observatory)

3I/ATLAS : a furcsaságok csillagközi vándora

Kezdjük egy rövid összefoglalóval azok számára, akik esetleg eddig még nem hallottak az emberiség eddigi harmadik csillagközi látogatójáról. 2025. július 1-jén az Asteroid Terrestrial-impaktion Last Alert System (Aszteroida Földbecsapódás Utolsó Riasztási Rendszer, ATLAS) chilei obszervatóriumának munkatársai egy olyan objektumot fedeztek fel, ami a Naprendszerünkön keresztül haladt át egy úgynevezett szökési pályán.

A 3I/ATLAS szokatlanul nagy sebességgel száguld át a Naprendszeren (Fotó: Olivier Hainaut et al./European Southern Observatory)

Hamarosan megállapították, hogy a szóban forgó jövevény egy olyan csillagközi objektum, amely a galaxis, a Tejútrendszer egy másik távoli vidékéről származik, szemben a mi Naprendszerünk üstököseivel. Azóta a tudósok megpróbáltak minél több megfigyelési adatot gyűjteni a csillagközi objektumról, amelyet néhány, a klasszikus üstökösökéhez hasonló tulajdonsága miatt a szaktudósok az intersztelláris térből származó üstökösként azonosítottak. Ennek ellenére az objektum számos olyan tulajdonságot mutatott, ami a naprendszerbeli üstökösökkel összehasonlítva nem számít szokványosnak.

A 3I/ATLAS egyik furcsasága a még rendkívül nagy Naptól való távolságban történt rendkívüli kifényesedése volt (Fotó: International Gemini Observatory)

De a 3I/ATLAS már önmagában is azért rendkívül érdekes objektum, mivel a galaxisunk egy másik távoli vidékéről származik, és ezért adatokat szolgáltathat arról a Naprendszertől eltérő csillagkörnyezetről, amelyből érkezett. Egy olyan, a Naprendszerünknél idősebb kozmikus objektumról beszélünk, ami legalább 10 millió évig nem találkozhatott közelről egyetlen csillagrendszerrel sem, hanem magányosan suhant a galaktikus kozmikus térben.

Avi Loeb professzor álcázott idegen csillaghajó hipotézise

Bár a 3I/ATLAS furcsa tulajdonságai miatt számos olyan találgatás született, hogy esetleg nem természetes objektumról van szó, hanem egy magasan fejlett idegen technikai civilizáció űreszköze lehet, a konteós jellegű találgatásokon kívül a szaktudomány képviselői között is akadtak olyanok, akik ezt a feltételezést mint elméleti lehetőséget nem zárták ki teljesen.