Fény derült az ukrán hadsereg problémáira, spórolniuk kell a Patriotokkal

Dmitro Litvin, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója arról számolt be egy interjúban, hogy Ukrajna többször is arra kérte nyugati partnereit, hogy biztosítsanak számukra további Patriot rendszereket és elfogórakétákat, mivel a Patriot továbbra is azon kevés légvédelmi eszköz közé tartozik, amelyek megbízhatóan képesek elfogni a fejlett orosz ballisztikus rakétákat.

A Patriot elfogórakéták viszont drágák, darabonként több mint 3 millió dollárba (990 millió forint) kerülnek.

Ezzel párhuzamosan a rendszer iránti kereslet a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt jelentősen megnőtt. A beszámolók szerint a közel-keleti országok – a háború február 28-i kirobbanása óta – mintegy 800 Patriot elfogórakétát használtak fel, hogy megvédjék magukat a több mint 2000 iráni drón és több mint 500 ballisztikus rakétával szemben.