Ukrajna nagymértékben támaszkodik az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszerekre, hogy ellensúlyozza Oroszország ballisztikus rakétatámadásait. Ukrán tisztviselők bevallották, hogy az ukrán hadsereg a háború több mint négy éve alatt mindössze 600 elfogórakétát kapott a Patriot rendszerekhez – írja a Kyiv Post.
Fény derült az ukrán hadsereg problémáira, spórolniuk kell a Patriotokkal
Ukrajna a Patriot légvédelmi rendszerekre támaszkodik, hogy megvédje magát a fejlett, orosz ballisztikus rakétákkal szemben, ám a rendelkezésre álló elfogórakéták száma szűkös, négy év alatt csak 600-at kaptak belőle. Kijev ezért kényszermegoldásokra szorul a kevésbé fejlett orosz hadászati eszközök ellen. Ukrajna többször is kérte nyugati szövetségeseit, hogy biztosítsanak számukra további Patriot rendszereket és elfogórakétákat, de a közel-keleti konfliktus miatt erre várhatóan nem fog sor kerülni.
Dmitro Litvin, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója arról számolt be egy interjúban, hogy Ukrajna többször is arra kérte nyugati partnereit, hogy biztosítsanak számukra további Patriot rendszereket és elfogórakétákat, mivel a Patriot továbbra is azon kevés légvédelmi eszköz közé tartozik, amelyek megbízhatóan képesek elfogni a fejlett orosz ballisztikus rakétákat.
A Patriot elfogórakéták viszont drágák, darabonként több mint 3 millió dollárba (990 millió forint) kerülnek.
Ezzel párhuzamosan a rendszer iránti kereslet a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt jelentősen megnőtt. A beszámolók szerint a közel-keleti országok – a háború február 28-i kirobbanása óta – mintegy 800 Patriot elfogórakétát használtak fel, hogy megvédjék magukat a több mint 2000 iráni drón és több mint 500 ballisztikus rakétával szemben.
Ukrajna ezért alternatív módszereket kénytelen alkalmazni a kisebb fenyegetések, például az iráni tervezésű Sahed drónok ellen. Ezek közé tartoznak a géppuskák, az elektronikai hadviselési rendszerek, az F–16-os vadászgépekből indított rakéták, valamint az Ukrajnában fejlesztett elfogó drónok.
Elemzések szerint Oroszország csak februárban mintegy 5000 támadó drónt és egyéb eszközt indított az ukrán célpontok felé, amelynek körülbelül 87 százalékát tudta semlegesíteni az ukrán hadsereg.
Borítókép: Patriot légvédelmi rendszer (Fotó: AFP)
Vádaskodással próbálnak terelni az ukránok
Azzal vádolják Magyarországot, amit ők maguk tesznek.
Isztambuli béketárgyalásról szólnak a hírek – Kijev azonban cáfol
Egyes sajtóértesülések szerint szerdán Isztambulban folytatódnak az ukrán–orosz–amerikai béketárgyalások.
Szijjártó Péter: Rossz vicc, hogy Ukrajna felvétele jobb lenne az EU-nak, mint a nyugat-balkáni országoké
Rossz vicc, hogy egyesek szerint Ukrajna felvétele jobb lenne az Európai Uniónak, mint a nyugat-balkáni országoké, hiszen egyedül az utóbbiak csatlakozása hozhatja el a szükséges frissességet és dinamizmust a közösségnek.
A baloldal és az EPP egy nem EU-s ország, Ukrajna oldalára álltak
Leszavazták, hogy az EP vitázzon az ukrán elnök Orbán Viktornak címzett fenyegetéséről.
