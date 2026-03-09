fegyverUkrajnaorosz-ukrán háború

Ami a csövön kifér: így tömik fegyverekkel Ukrajnát a nyugatiak

Százszorosára nőtt az ukránokhoz érkező fegyverek mennyisége a korábbi évekhez képest. Ukrajna lett a világ legnagyobb fegyverimportőre a SIPRI jelentése szerint.

Kozma Zoltán
2026. 03. 09. 7:35
A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) legfrissebb jelentése szerint Ukrajna vált a világ legnagyobb fegyverimportőrévé: 2021 és 2025 között, a teljes globális fegyverimport 9,7 százalékát fogadta Kijev, szemben a 2016 és 2020 közötti 0,1 százalékkal, írja az Unian. Ez közel százszoros növekedést jelent a korábbiakhoz képest.

A drámai változás elsősorban az orosz–ukrán háború kitörése óta érkező nemzetközi támogatásoknak köszönhető, amelyek során legalább 35-36 ország szállított jelentős mennyiségű fegyvert Kijevnek.

A legnagyobb szállító az Egyesült Államok volt 41 százalékos részesedéssel, majd Németország 14 százalékkal, valamint Lengyelország tíz százalékkal következett.

A világ öt legnagyobb importőre között Ukrajna mellett India, Katar, Szaúd-Arábia és Pakisztán szerepelt.

Ugyanakkor 2025-ben a Ukrajnába irányuló fegyverszállítások volumene jelentősen visszaesett a 2023-as és 2024-es csúcsévekhez képest. Ennek fő oka az amerikai katonai segélyek csökkenése, miközben az Egyesült Államok felől érkező exportok egyre nagyobb titkosítása megnehezíti a pontos adatok értékelését. Érdekesség, hogy ugyanebben az évben legalább 25 ország vásárolt amerikai fegyvereket azzal a céllal, hogy azokat továbbítsa Ukrajnának – beleértve légvédelmi rakétákat és irányított bombákat –, ezeket azonban a SIPRI továbbra is az USA exportjaként számolja.

A folyamatos orosz támadások közepette Ukrajna légvédelmi rendszere – különösen a Patriot rakéták – komoly kihívásokkal néz szembe, mivel a rakéták gyors fogyasztása miatt fennáll a készlethiány veszélye. Emellett az Egyesült Államok és Irán közötti kiéleződő feszültség újabb kockázatot jelent: elemzők szerint nő az esélye annak, hogy az amerikai fegyverszállítmányok egy részét átirányítják a Perzsa-öböl térségébe, ami tovább ronthatja Ukrajna ellátási helyzetét.

 

