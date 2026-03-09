A baloldal és az EPP egy nem EU-s ország, Ukrajna oldalára álltak

Az osztrák európai parlamenti képviselő magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, Volodimir Zelenszkij „szörnyűséges és hihetetlen módon, életveszélyesen fenyegette meg” a magyar miniszterelnököt, ami – mint kiemelte – az Európai Unió egyik kormányfőjének biztonsága elleni fenyegetést jelent. Amit Zelenszkij mondott, az egy fenyegetés, egy egyértelmű fenyegetés – jelentette ki Harald Vilimsky.

Amit Zelenszkij mondott, az egy fenyegetés, egy egyértelmű fenyegetés – jelentette ki Harald Vilimsky

Fotó: AFP

Vilimsky napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta: az Európai Parlamentnek meg kellene védenie Orbán Viktort, és meg kellene mutatnia, hogy a jogállamiságot képviseli az erőszakkal szemben. Álljunk ki az EU egyik kormányfője, Orbán Viktor, valamint a magyar nép mellett – fogalmazott Vilimsky felszólalásában.

Kijelentette, az Európai Bizottság nagyon barátságos az ukrán elnökkel, ez nem mehet így tovább. Közölte:

a Patrióták ezért azt javasolják, hogy az EU állítsa le az uniós tagságáról szóló, Ukrajnával folytatott tárgyalásokat, valamint a Kijevnek címzett pénzátutalásokat. Ami pedig az első és legfontosabb, hogy tartsanak szabad választásokat Ukrajnában, mert az ukrán nép többsége nem támogatja Zelenszkij maradását.

Emellett – mint fogalmazott – „barátságunkról biztosítjuk a magyar barátainkat, ugyanis Orbán Viktor fontos szövetséges az Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök politikája, valamint Volodimir Zelenszkij által tett furcsa dolgok elleni küzdelemben”.

Azt akarom, hogy Magyarország szabad ország legyen. Orbán Viktor egy olyan szövetséges, aki garantálja, hogy Magyarország erős és szabad legyen

– fogalmazott.

Selenskyi droht Orban offen mit Gewalt. Ich will darüber eine Debatte im EU-Parlament. Die linke Mehrheit (inklusive ÖVP) lehnt dies ab. Schande über sie!#PATRIOTS pic.twitter.com/MkhlsYsbqe — Harald Vilimsky (@vilimsky) March 9, 2026

Vilimsky nyilatkozatában botrányosnak nevezte, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket, ami – mint hangsúlyozta – jó és olcsó energiát biztosítana.

Ukrajna nagyon tisztességtelen játékot folytat. A vezetéket a lehető leghamarabb újra kell nyitni

– fogalmazott. Kijelentette: teljes mértékben támogatja Magyarországot, mely becsületesen játszik. Magyarország egy szuverén államot testesít meg, amelyet nem az Európai Bizottság irányít – hívta fel a figyelmet.