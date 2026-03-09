Deák DánielBrüsszelukrán aranykonvojTisza

A magyar választások befolyásolása lehetett az ukránok célja, egyre több minden derül ki az aranykonvojról

Egy ukrán újságíró tudósítása alapján kiderült, hogy az ukránok azért kapták a több millió eurót és dollárt, hogy azt a magyar kormány leváltására költsék.

2026. 03. 09.
A NAV által lefoglalt ukrán arany és deviza milliók
– Múlt héten több tízmilliárd forintnyi készpénzt szállítottak gyanús körülmények között ukránok Magyarországon keresztül, amelyre a TEK és a NAV csapott le – emlékeztett minket közösségi oldalán Deák Dániel a múlthét pénteken történt eseményekre.

A politológus a Mandiner cikkjére hivatkozva azt írta posztjában: 

Egy ukrán újságíró például arról írt, hogy a Magyarországon lefoglalt hatalmas összeget Brüsszelből küldték Volodimir Zelenszkij elnök számára, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák. De az is felmerült, hogy akár hazai ellenzéki szereplők is kaphattak ezekből az ukrán pénzekből.

– A gyanús ukrán pénzmozgás körülményeit tehát tisztázni kell. Emiatt ma benyújtottak egy törvénymódosítási javaslatot, amely további eszközöket adna a NAV kezébe. Ennek célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen – közölte Deák.

Hozzátette: Emellett a Nemzetbiztonsági Bizottság hamarosan nyilvánosságra hozza az ukránok és a Tisza párt kapcsolatát feltáró dokumentumokat. 

Az is különösen érdekes, hogy az elfogott ukrán pénzszállítókat egy tiszás ügyvéd, Laczó Adrienn védi.

Bayer Zsolt
Tűpontos, hibátlan, kötelező!

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

