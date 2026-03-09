Már látszik: beárazta a piac az iráni konfliktust

Az olajpiac kezdi felismerni, hogy nem lesz gyors megoldás a Hormuzi-szoros hajózhatóvá tételére, így hétfő reggel kilőttek a globális olajárak. Ennek kapcsán pedig rendkívüli ülést tartanak a G7-országok, az olajkészletek harmadát felszabadíthatják, hogy enyhítsék az árrobbanást.

A piac beárazta azt is, hogy olajkészletek semmisülnek meg, a magyar kormány pedig lépett, egy szint fölé nem engedi a drágulást

(Fotó: AFP)

A nyugati Bent típusú olaj 116 dolláron nyitott a hét első napján, míg az orosz Urals olaj ára hétfő reggel kilencven dollár volt hordónként – írta Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának igazgatója.

Lapunknak az elemző a napokban arról beszélt: a hazai üzemanyagárakat nehéz előre jelezni, mivel azt nem csak az iráni helyzet, hanem a Barátság vezeték körüli politikai vita is befolyásolja. A G7 országok várható döntése nyomán érdemes felidézni a hazai ellátással kapcsolatban, hogy a Mol előrelátó volt: többletmennyiséget rendelt, ez a szállítmány március közepére érkezhet Magyarországra és Szlovákiába. Ezen felül a hazai stratégiai készlet (ami kicsivel több mint három hónapra elegendő mennyiséget jelent üzemanyagtípusonként) nagyjából harmadát felszabadították. Viszont mindenképp problémát jelent az orosz olaj kiesése, mivel a Mol és a Slovnaft finomítóinak bekeverési arányát tartani kell, ez az arány pedig kétharmad részben orosz olajat kell tartalmazzon.

A megugró olajárak az iráni háború következményei, hiszen nem csupán a Hormuzi-szoros marad lezárva, hanem a harcok során folyamatosan sérül az energetikai infrastruktúra és találatok érik a kőolajkészleteket is. Tovább nőtt tehát a Brent és az Urals akkor néhány napja még húszszázalékos árkülönbözete. Elemzők szerint az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is termeléscsökkentésre kényszerülhet, mivel a Hormuzi-szoroson átmenő export akadozása miatt gyorsan telnek a tárolókapacitások. Utóbbi ország be is jelentette ezt a lépést.

– Az olajárak átmeneti emelkedése – amely az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése után gyorsan visszatér majd a korábbi szintjére – nagyon alacsony ár az Amerikai Egyesült Államok, a világ, a biztonság és a béke érdekében – jelentette ki hétfőn Donald Trump. Az elnök szavai azért fontosak, mert az iráni rendszer egyik kulcsintézménye, a vallási vezetőkből álló Szakértők Gyűlése hétfő hajnalban az ország új legfőbb vezetőjévé nevezte ki Modzstaba Hamenei ajatollahot, a meggyilkolt legfőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah fiát. A kinevezés aláássa mind az Amerikai Egyesült Államok, mind Izrael azon törekvéseit, hogy megváltoztassák a teheráni rezsimet – írta a Reuters.