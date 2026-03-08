idezojelek
Poszt-trauma

Olyan dolog történt, ami jelentősen bele fog szólni a választás kimenetelébe

Magyar Péter kezdhet aggódni.

Felhévizy Félix avatarja
Felhévizy Félix
Cikk kép: undefined
ukrajnazelenszkijfelhévizyorbán viktortüntetésMagyar Péter 2026. 03. 08. 6:05
0

Felhévizy amikor készült a vasárnapi jegyzetére azon gondolkodott, hogy milyen témáról is írjon, mert számos dolog történt a héten, amiről érdemes lenne megemlékezni. Befejeződött a listaállítás a párták számára az áprilisi választásra. Kijött egy amerikai kutatás a pártpreferenciákról és csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. (Itt még várjuk a fejleményeket, a megdöbbentő esetnek egész biztos, hogy lesz folytatása.)

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
választás, Zelenszkij
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom Ukrajna budapesti nagykövetsége elé szervezett egy tüntetést - Fotó: MTI/Illyés Tibor

Szóval lett volna téma bőségesen, azonban történt egy olyan dolog, ami példa nélküli, felháborító és félelemkeltő egyben. Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt és ezáltal Magyarországot is.

Az ukránok vérgőzös vezetője egy kijevi kormányülést követően arról beszélt, hogy reméli:

az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.

A fenyegetés széles nemzetközi visszhangot váltott ki, számos külföldi lap is beszámolt az ügyről. Azonban az ukránbarát brüsszeli vezetés nem állt ki teljes mellszéllességgel Orván Viktor mellett.

A tűrhetetlen és felháborító kijelentés után a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Ukrajna budapesti nagykövetsége elé szervezett egy tüntetést, ahol több kormánypárti politikus is felszólalt.

„Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!” 

 fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a demonstráción. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint az ukránok kormányt akarnak váltani Magyarországon, egy ukránbarát bábkormányt akarnak Magyarország élére. Mint kifejtette, Zelenszkij a teljes magyar államot fenyegette meg, nem csak Orbán Viktort. Hozzátette: április 12-én egy óriási győzelemmel tudunk ellentartani az ukrán befolyásolási kísérleteknek.

Ki kell mondani világosan: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nyilvános fórumon, az elnökihivatalban életveszélyesen fenyegette meg  Orbán Viktor miniszterelnököt. Ez nem európai viselkedés, így csak a kulturálatlan, vademberek beszélnek. Brüsszelnek és magyarországi leányvállalatának, a Tisza Pártnak el kell határolódni Zelenszkijtől, de nem csak a lózungok szintjén. Eddig, és ne tovább! - háborgott magában Felhévizy, aki maga is részt vett a pénteki tüntetésen.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

 

 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekvalóság

A csillogó-villogó háború

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekeuropean union

Oly korban éltem én…

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekolaj

Az igazság a patrióta oldalon van

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekszekta

Egy következmények nélküli szekta

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojeleksophie marceau

Sophie Marceau: a francia filmek örök dívája – mennyire ismeri a legendás színésznőt?

Magyar Nemzet avatarja

A Házibuli tinisztárjából világhírű színésznő lett, aki Hollywoodban is maradandót alkotott. De vajon mennyire emlékszik Sophie Marceau legfontosabb szerepeire? Tesztelje tudását a kvízünkkel!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu