Olyan dolog történt, ami jelentősen bele fog szólni a választás kimenetelébe

Felhévizy amikor készült a vasárnapi jegyzetére azon gondolkodott, hogy milyen témáról is írjon, mert számos dolog történt a héten, amiről érdemes lenne megemlékezni. Befejeződött a listaállítás a párták számára az áprilisi választásra. Kijött egy amerikai kutatás a pártpreferenciákról és csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. (Itt még várjuk a fejleményeket, a megdöbbentő esetnek egész biztos, hogy lesz folytatása.)
További Poszt-trauma híreink
Szóval lett volna téma bőségesen, azonban történt egy olyan dolog, ami példa nélküli, felháborító és félelemkeltő egyben. Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt és ezáltal Magyarországot is.
Az ukránok vérgőzös vezetője egy kijevi kormányülést követően arról beszélt, hogy reméli:
az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.
A fenyegetés széles nemzetközi visszhangot váltott ki, számos külföldi lap is beszámolt az ügyről. Azonban az ukránbarát brüsszeli vezetés nem állt ki teljes mellszéllességgel Orván Viktor mellett.
További Poszt-trauma híreink
A tűrhetetlen és felháborító kijelentés után a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Ukrajna budapesti nagykövetsége elé szervezett egy tüntetést, ahol több kormánypárti politikus is felszólalt.
„Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!”
– fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a demonstráción. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint az ukránok kormányt akarnak váltani Magyarországon, egy ukránbarát bábkormányt akarnak Magyarország élére. Mint kifejtette, Zelenszkij a teljes magyar államot fenyegette meg, nem csak Orbán Viktort. Hozzátette: április 12-én egy óriási győzelemmel tudunk ellentartani az ukrán befolyásolási kísérleteknek.
További Poszt-trauma híreink
Ki kell mondani világosan: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nyilvános fórumon, az elnökihivatalban életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktor miniszterelnököt. Ez nem európai viselkedés, így csak a kulturálatlan, vademberek beszélnek. Brüsszelnek és magyarországi leányvállalatának, a Tisza Pártnak el kell határolódni Zelenszkijtől, de nem csak a lózungok szintjén. Eddig, és ne tovább! - háborgott magában Felhévizy, aki maga is részt vett a pénteki tüntetésen.
Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok
Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
Hír és hírérték a ballib médiában
Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.
Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki
Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A csillogó-villogó háború
Oly korban éltem én…
Az igazság a patrióta oldalon van
Egy következmények nélküli szekta
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes legújabb agymenése, Magyar Péter foghatja a fejét
Dübörög a kampány.
Magyar Péter vesztét okozhatja Nagy Ervin beképzelt, pökhendi arroganciája
A „színészkirály” kimutatta a foga fehérjét.
Schuster Lóránt Magyar Péter tyúkszemére lépett és a Koncz–Bródy duónak sem maradt adósa
Kutyából nem lesz szalonna.
Kapitány István ütheti be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába
Rossz lóra tett a Tisza Párt elnöke.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok
Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
Hír és hírérték a ballib médiában
Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.
Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki
Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!