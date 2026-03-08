Igazi kirándulóidő lesz vasárnap: akár 19 fok is lehet

Derült idővel indul a nap, majd napközben északnyugat, észak felől vékony fátyolfelhőzet sodródik fölénk. Jelentős felhősödés azonban nem várható, és csapadék sem valószínű – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Vasárnap délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így nyugodt, kellemes időjárásra készülhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul.

Estére gyorsan hűl a levegő: késő estére 0 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb, az egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A reggeli hideg idő és a helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Egyre kellemesebb tavaszi napok jönnek

Hétfőn a napsütést időnként fátyolfelhők szűrhetik, de ezekből csapadék nem alakul ki. A délkeleti szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet reggel nagyjából 3 fok körül alakul, délutánra pedig 14 fok közelébe emelkedik – írja a Köpönyeg.

Kedden változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, eső azonban továbbra sem várható. A délkeleti szél élénk marad, a csúcshőmérséklet pedig 15 fok körül alakul.

Szerdán túlnyomóan napos idő ígérkezik, csapadékra egyáltalán nincs kilátás.

A délkeleti szél időnként megélénkülhet, a nappali felmelegedés pedig már 16–17 fok köré erősödik.

Csütörtökön is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb kevés magasszintű felhő jelenhet meg az égen. Eső nem várható, a hőmérséklet pedig 17 fok körül alakul, ami már igazi tavaszi hangulatot hoz.

