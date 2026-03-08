Lamine Yamalhansi flickFC Barcelona

Flick a gólja ellenére kritizálta Yamalt, másik csatárának pedig nincs önbizalma

A Barcelona labdarúgócsapata újabb lépést tett a spanyol bajnoki cím felé az Athletic Bilbao idegenbeli legyőzésével. Hansi Flick csapatának 1-0-s sikerét Lamine Yamal biztosította be, ám a Barcelona német edzője szerint a spanyol tinédzser ennek ellenére nem játszotta élete mérkőzését. Flick szerint a különbséget nem a csatárok jelentették, hanem Pedri.

2026. 03. 08. 8:38
Miután a Real Madrid péntek este 2-1-re legyőzte a Celta Vigót, a Barcelona győzelmi kényszerben lépett pályára szombat este az Athletic Bilbao otthonában, ahol sosem könnyű játszani. Hansi Flick csapata meg is szenvedett az 1-0-s győzelemért , ami Lamine Yamal 68. percben lőtt góljával jött össze, így megmaradt a katalánok négypontos előnye a La Liga élén az ősi rivális előtt.

Flick a meccs után nem a győztes gólt jegyző Yamal szerepében látta a siker kulcsát, sőt csatárait általában sem kímélte. A gólképtelen Ferran Torres szerinte önbizalomhiánnyal küzd, az Athletic elleni győzelem főszereplője pedig a középpályás Pedri volt.

Hansi Flick: Nem ez volt Lamine Yamal legjobb meccse

– Nem könnyű nyerni ebben a stadionban, egy fantasztikus csapat és szurkolótábor ellen. Ráadásul kapott gól nélkül hoztuk le a mérkőzést – értékelt elégedetten Flick az Athletic Bilbao legyőzése után.

A Marca szerint a német edző Pedri hatásának tulajdonította a sikert. A spanyol középpályást a félidőben küldte pályára csereként Marc Bernal helyére, és szerinte megváltoztatta a játék képét.

– Pedri mindenkit jobbá tesz, megváltoztatta a játékot. Nagyon jól kapcsolja össze a társakat – állapította meg Flick. – Dani Olmo is jobban játszott a második félidőben. De a legfontosabb az, hogy mindannyian csapatként küzdöttek.

A győztes gólt szerző Yamal az elismerés mellett kritikát is kapott az edzőtől: – Nem a legjobb mérkőzését játszotta, de a gólja eldöntötte a találkozót – állapította meg Flick kritikai felütéssel. – Amikor van területe és lehetősége, akkor lecsap. Nagyon sokat dolgozik a játékán az edzéseken.

A Barcelona csatára önbizalomhiánnyal küzd

Flick kitért Yamal mellett a Barcelona másik csatárára is: Ferran Torres kezdőként 62 percet játszott, még 0-0-nál hozta le őt a pályáról. A 26 éves spanyolnak ebben az idényben 37 tétmérkőzésen 16 gólja van, ami nem tragikusan rossz mutató, de január óta nem talált be a kapuba, és ez Flick szerint már önbizalomhiányról árulkodik.

– Egy kilencest a góljai alapján ítélnek meg. Jelenleg nincs önbizalma, de dolgozunk rajta. Fontos, hogy mindent megpróbáljon. Jó dinamikája van, gyors, de sok balszerencse érte, és nincs önbizalma. Segítenünk kell neki – mondta Flick Torresről.

 

