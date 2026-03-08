Galatasaraytörök bajnokságtörök fociSallai RolandBesiktas

Sallaiék rangadója után mindkét klubnál kifakadtak, felszólították a török szövetséget

A török labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának szombat esti rangadóján Sallai Roland csapata, a Galatasaray 1-0-ra győzött a Besiktas otthonában. A találkozó után a vendégeket irányító Okan Buruk dühösen értékelt, ugyanis a sárga lapja miatt egymérkőzéses eltiltást is kapott. A hazai klub eközben hivatalos közleményt adott ki, amelyben számonkérte a játékvezetést.

2026. 03. 08. 7:53
Okan Buruk (b) és Sallai Roland Fotó: Anadolu via AFP/Adsiz Gunebakan
A Galatasaray győztes gólját Victor Osimhen szerezte az első félidő végén, és a török bajnokság címvédője annak ellenére nem kapott gólt, hogy a gólpasszt adó Leroy Sané piros lapja miatt a 62. perctől kezdve emberhátrányban futballozott. A jobbhátvédként szerepelt Sallai Roland a sérülése óta először kezdett, a sárga lapja után, a ráadásban cserélte le őt Okan Buruk vezetőedző. A tréner a Besiktas elleni találkozón – hét játékosához hasonlóan – szintén sárga lapot kapott, ennek köszönhetően pedig ki kell hagynia a Galatasaray jövő szombati, Basaksehir elleni bajnokiját.

Sallai Roland győztes rangadón tért vissza a sérüléséből, Okan Buruk mégsem tudott felhőtlenül örülni a Galatasaray Besiktas elleni sikerének
Sallai Roland győztes rangadón tért vissza a sérüléséből, Okan Buruk mégsem tudott felhőtlenül örülni a Galatasaray Besiktas elleni sikerének. Fotó: NurPhoto/Yagiz Gurtug

Eltiltották Sallai Rolandék edzőjét, Okan Burukot

A Galatasaray a hivatalos közösségi oldalán is számonkért egy tizenegyest a játékvezetőn: a 20. percben Baris Alper Yilmaz letarolása ellenére nem kapott büntetőt a csapat. Többek között ezt az esetet is kritizálta Okan Buruk a lefújást követően.

– A huszadik percben nem adtak meg egy büntetőt, pedig annak megítélése megváltoztathatta volna a mérkőzést. Utána tíz emberrel is jól küzdöttünk, még ha már az első félidőben emberhátrányba kerültünk volna, akkor is a győzelemért harcoltunk volna. 

Mind a két csapat elégedetlen lehet a játékvezetéssel, mind a négy bírónak rossz napja volt

mondta a Galatasaray edzője, majd elmagyarázta, milyen megjegyzésért kapott sárga lapot a hajrában. – A negyedik játékvezetőnek annyit mondtam, hogy ha akarja, nyugodtan hosszabbítsa meg a mérkőzést. Erre szólt a bírónak, aki felmutatta a lapot. A negyedik játékvezető kommunikációja is gyenge volt, emiatt ilyen önkényes döntés született, hogy eltiltottak... Ezért sem tudom igazán megünnepelni a győzelmet – nyilatkozta Okan Buruk, aki csapata játékával sem volt teljesen megelégedve.

A Besiktas közleménye a Galatasaray-mérkőzés játékvezetése kapcsán

Mint arra a vendégek trénere is kitért, a Besiktasnál is kifakadtak a játékvezetésre, több ítélet ugyanis a hazaiaknak volt kedvezőtlen. Sergen Yalcin vezetőedző elsősorban Osimhen elmaradt kiállítását kérte számon, majd éjjel a klub egy hivatalos közleményt is kiadott. Ozan Ergün játékvezetővel szemben sokan már a találkozó előtt is aggodalmukat fejezték ki, hogy a 34 éves bíró miként teljesít az első igazi rangadóján – a Besiktas bejelentése alapján nem túl sikeresen.

A Besiktas nyíltan felszólította a török szövetséget:

A közleményben a klub sürgős választ követel a Török Labdarúgó-szövetségtől többek között arra, hogy kik voltak a VAR-szobában és annak környékén a találkozó során, és 

nevek helyett kamerafelvételek nyilvánosságra hozatalát kéri a Besiktas.

A liga hivatalos oldala szerint Ömer Faruk Turtay és Gokhan Barcin volt a két személy, ám a hazai együttes meg akar győződni arról, hogy kik segítették meghozni az általuk tévesnek vélt, Besiktasnak kedvezőtlen ítéleteket – a kérdései alapján az feltételezi a gárda, hogy a VAR működését Törökországban oktató portugál szakemberek is a szobában lehettek.

A kedden (18.45) a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős párharc hazai odavágóján pályára lépő Galatasaray a sikerével hétpontos előnnyel vezeti a török bajnokság tabelláját az egy mérkőzéssel kevesebbet lejátszott Fenerbahce előtt. A Besiktas tizenöt pontos lemaradással a negyedik helyen áll.

 

