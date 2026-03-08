szentkirályi alexandramagyarországorbán viktorfidesz

Szentkirályi Alexandra: A magyarok ereje az építkezésben rejlik + videó

Magyarország biztonságos fejlődését a jövőben is csak egy nemzeti kormány garantálhatja, mutatott rá a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője, aki egy videót is megosztott, amelyben Orbán Viktor a debreceni háborúellenes gyűlésen beszél a magyarok jövőképéről és az építkezés fontosságáról.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 7:54
Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait Magyarország jövőjéről és a kormány szerepéről. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint a magyarok ereje az építkezésben rejlik, amit az ország ezeréves története is bizonyít.

Debrecen, 2026. március 7. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesze elnöke (j) és Lázár János építési és közlekedési miniszter a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen az debreceni Főnix Arénában 2026. március 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

„A mi képességeink az építkezésben rejlenek, ahogy azt az ezeréves országunk története is mutatja. Mi büszkék vagyunk arra, hogy egy kivételesen nagy nép vagyunk, nekünk saját jövőképünk és elképzelésünk van” – fogalmazott. Hozzátette: 

Magyarország biztonságos fejlődését a jövőben is csak egy nemzeti kormány tudja biztosítani, ezért szerinte áprilisban is a Fidesz jelenti a biztos választást.

Bejegyzéséhez egy videórészletet is csatolt , amelyen Orbán Viktor a debreceni háborúellenes gyűlésen beszél a magyarok szerepéről és küldetéséről.

A miniszterelnök a felvételen elmondja, hogy Magyarország nem keresi a konfliktusokat, hanem saját jövőképét követi. 

Mi nem vagyunk a békétlenség emberei, nem keressük a konfliktust, nem fenyegetünk senkit. Van elképzelésünk a saját életünkről és a magyarok jövőjéről

 – mondta.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a magyarok egy kivételesen nagy nép, amely tehetségét leginkább az építkezésben tudja megmutatni. Hozzátette, hogy Magyarország nehéz geopolitikai helyzetben van, ezért egyszerre kell építkezni és megvédeni az országot.

Az egyik kézben van mindig a vakolókanál, a másik kézben pedig a kard. Azt használjuk, amit kell, de ha választhatunk, mi mindig a kőműveskanalat választjuk

– fogalmazott a miniszterelnök.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra a debreceni háborúellenes gyűlésen (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

