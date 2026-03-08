orbán viktorukrajnaminiszterelnökHáborúellenes Gyűlésdebrecen

Hatalmas siker volt az Orbán Viktorral közös Lázárinfó a debreceni háborúellenes gyűlésen

Számtalan fontos témát érintett Orbán Viktor a debreceni háborúellenes gyűlésen tartott Lázárinfón. Terítékre került Magyarország energiabiztonsága, a háború veszélyei, valamint Ukrajna zsarolása és fenyegetései is.

Máté Patrik
2026. 03. 08. 6:22
Az ukránoktól nem bocsánatkérést, hanem a csapok megnyitását várjuk – fogalmazott lapunknak ifjabb Lomnici Zoltán a debreceni háborúellenes gyűlés eseményeit értékelve. Az alkotmányjogász megjegyezte, hogy az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlésen Orbán Viktort a Lázárinfó során a közlekedési miniszter arról kérdezte, hogyan élte meg Volodimir Zelenszkij halálos fenyegetését.

Hatalmas siker volt a debreceni háborúellenes gyűlés (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A válaszában a Fidesz elnöke az első szabadon választott miniszterelnök Karmelita kolostorban található székének perspektívájából beszélt arról, hogy Batthyány Lajos eszmeisége is segíti, egyben kötelezi a magyar kormányfőt, hogy a kitartás, a bátorság és a hajlíthatatlanság jegyében kezelje az ilyen típusú fenyegetéseket.

Ráadásul az ukrán elnök egy nagy nemzetet is megfenyegetett, amely történelmi távlatból is szemlélve nem megfélemlíthető és nemzeti céljaitól nem eltántorítható

– emlékeztetett ifjabb Lomnici Zoltán.

 

Orbán Viktor tud megegyezni az amerikai és az orosz elnökkel is

Megjegyezte, hogy az aranykonvojjal kapcsolatos kérdésre a kormányfő a legfontosabb szempontok szerint válaszolt, amelyek az elkövetkező időszakban nyerhetnek választ. Mint ismeretes, egy régóta zajló, magas rangú ukrán titkosszolgálati felügyelet alatt zajló akcióról van szó, hazánk területén. Ez az ukránok részéről is alapos magyarázatra szorul.

Az alkotmányjogász szerint az energiabiztonság és családvédelem összekapcsolása egy kérdésben helyesnek bizonyult. Ugyanis a rezsicsökkentés megtartása a családok megélhetésének egyik fontos pillére. Azonban az ukrán olajblokád, illetve a már korábban megvalósult gázblokád mindezt veszélyezteti. Ráadásul az olcsó nyersanyag megvásárlásához a mindenkori magyar miniszterelnöknek meg kell állapodnia mind az amerikai, mind az orosz elnökkel.

Ezzel a képességgel és lehetőséggel Magyarországon kétségkívül kizárólag Orbán Viktor bír

– vélekedett ifjabb Lomnici Zoltán.

 

Helyes az ukrán EU-tagság elutasítása

A tiszás gyűlöletkampányra irányuló kérdésre reagálva Orbán Viktor rámutatott, hogy a nemzeti közösség egy szeretetközösség, szemben a túloldallal, amely egy gyűlöletközösség.

Gyűlöletre nem lehet politikát, pláne országot építeni

– jegyezte meg a lapunknak nyilatkozó szakértő.

A következő, szélesebb kontextust érintő felvetés a patrióta térnyerésre vonatkozott az EU intézményeiben, ugyanakkor érintette az előző, gyűlöletáradattal kapcsolatos kérdést is.

– Ebben a tekintetben fontos, hogy inkább terveket, javaslatokat vigyünk Brüsszelbe, ne a saját mosodánk szennyesét teregessük ki. Nagyok és erősek vagyunk, így ehhez mérten nagy és erős képet kell mutatnia a magyaroknak – vélekedett ifjabb Lomnici Zoltán.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ukrajna EU-s csatlakozása kapcsán a kormányfő kitért arra, hogy az elmúlt napok történései csupán alátámasztották és megerősítették, hogy helyes az elutasító következetes magyar vélemény. Ukrajna jelenleg haldoklik, senki sem tudja hányan lakják (számolatlan elvándorlóval, egy évben négyszázezer hadi áldozattal), nem lehet tudni, hol vannak a keleti határai, ráadásul felvételük azonnal jogilag is berántaná az EU-t a háborúba. Emellett pénzügyi értelemben több szempontból is rendkívül káros lenne Ukrajna uniós integrációja hazánknak.

 

Ukrajna bármire képes lehet

Ifjabb Lomnici megjegyezte, hogy kétfajta aggodalom lehet a tapasztaltabb környékbeli emberek lelkében és emlékezetében. A második világháború idején egyetlen légitámadás során kétezren vesztették életüket Debrecenben.

– Ráadásul az aggodalom gazdasági, pénzügyi értelemben is jogos, még a gyermekeink és az unokáink is fizetni fogják azt a hitelt, amelyet egy ukránbarát kormány vagy egy ukránpárti miniszterelnök vállalása nyomán Magyarország is felvállalna. Ezért kell kimaradni a háborúból, a közös eladósodottságból és ennek a garanciája ma kizárólag a nemzeti kormány – tette hozzá.

A szakértő megjegyezte, ha a Shelltől, és nem az oroszoktól kellene olajat vásárolnunk, ez hordónként 20 dollárral többet jelentene, ami egzisztenciális kérdés. Ráadásul a Tisza Párt vonatkozásában közismerten egy súlyos korrupciós kérdés is.

Hazánknak megvannak a szükséges tartalékai, és ha szükséges, állami beavatkozás is várható az üzemanyag árak tekintetében

– fogalmazott.

Úgy véli, hogy a gáz leállításának lehetőségét sem zárhatjuk ki, de ebből a szempontból jobb helyzetben van az ország, ami a csővezetékek hálózatát illeti.

– Az ukránok persze bármire képesek, ne feledjük el, hogy a németekkel szemben is képesek voltak az Északi Áramlat felrobbantására. Bármire képesek annak ellenére, hogy gázolajat, benzint és még elektromos áramot is kap Ukrajna Magyarországtól – vélekedett az alkotmányjogász.

 

Erős és magabiztos nemzet otthona Debrecen

Ifjabb Lomnici Zoltán kiemelte, hogy a horvátországi magyar kikötő és Paks 2 ügyben sokan gáncsolták hazánkat, de gyorsabb fokozatra kell kapcsolni, mert ezek a pillérek a magyar energiabiztonság fontos részei lesznek. Ezzel együtt a nemzetközi térben való súlya Magyarországnak a valós és a politikai képességek vonatkozásában értendő, és kétségtelen, hogy most hazánk utóbbi kapcsán messze meghaladja az előbbit.

Szerinte ehhez hozzájárul a nemzet egysége. Ennek garanciája az a polgári-jobboldali kormány, amely 2010 után megteremtette ennek alkotmányos, közjogi alapjait és feltételeit. A nemzeti lelkület és múlt szempontjából is fontos emlékművek építése folyamatosan zajlik, amely szintén a magyarság megmaradása szempontjából fontos kérdés.

A válságok és veszélyek korában ugyanakkor a hazai gazdaság stabilitása kulcskérdés, a magyar emberek egzisztenciális biztonsága a nemzeti kormány számára a legfontosabb

– vélekedett a szakértő.

Zárásképpen a rendkívüli sikereket felmutató magyar városból, Debrecenből üzent a nemzetnek a miniszterelnök, példaként a mindenkori gondos gazdaként dolgozó magyar emberek felelősségét, a vidék magyarsága jelentőségét hangsúlyozva. Ez itt a mi világunk, családszerető derűs emberek közössége, egy erős, magabiztos nemzet otthona.

Borítókép: Orbán Viktor és Lázár János a debreceni háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

