Hatalmas siker volt az Orbán Viktorral közös Lázárinfó a debreceni háborúellenes gyűlésen

Az ukránoktól nem bocsánatkérést, hanem a csapok megnyitását várjuk – fogalmazott lapunknak ifjabb Lomnici Zoltán a debreceni háborúellenes gyűlés eseményeit értékelve. Az alkotmányjogász megjegyezte, hogy az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlésen Orbán Viktort a Lázárinfó során a közlekedési miniszter arról kérdezte, hogyan élte meg Volodimir Zelenszkij halálos fenyegetését.

Hatalmas siker volt a debreceni háborúellenes gyűlés (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A válaszában a Fidesz elnöke az első szabadon választott miniszterelnök Karmelita kolostorban található székének perspektívájából beszélt arról, hogy Batthyány Lajos eszmeisége is segíti, egyben kötelezi a magyar kormányfőt, hogy a kitartás, a bátorság és a hajlíthatatlanság jegyében kezelje az ilyen típusú fenyegetéseket.

Ráadásul az ukrán elnök egy nagy nemzetet is megfenyegetett, amely történelmi távlatból is szemlélve nem megfélemlíthető és nemzeti céljaitól nem eltántorítható

– emlékeztetett ifjabb Lomnici Zoltán.

Orbán Viktor tud megegyezni az amerikai és az orosz elnökkel is

Megjegyezte, hogy az aranykonvojjal kapcsolatos kérdésre a kormányfő a legfontosabb szempontok szerint válaszolt, amelyek az elkövetkező időszakban nyerhetnek választ. Mint ismeretes, egy régóta zajló, magas rangú ukrán titkosszolgálati felügyelet alatt zajló akcióról van szó, hazánk területén. Ez az ukránok részéről is alapos magyarázatra szorul.

Az alkotmányjogász szerint az energiabiztonság és családvédelem összekapcsolása egy kérdésben helyesnek bizonyult. Ugyanis a rezsicsökkentés megtartása a családok megélhetésének egyik fontos pillére. Azonban az ukrán olajblokád, illetve a már korábban megvalósult gázblokád mindezt veszélyezteti. Ráadásul az olcsó nyersanyag megvásárlásához a mindenkori magyar miniszterelnöknek meg kell állapodnia mind az amerikai, mind az orosz elnökkel.

Ezzel a képességgel és lehetőséggel Magyarországon kétségkívül kizárólag Orbán Viktor bír

– vélekedett ifjabb Lomnici Zoltán.

Helyes az ukrán EU-tagság elutasítása

A tiszás gyűlöletkampányra irányuló kérdésre reagálva Orbán Viktor rámutatott, hogy a nemzeti közösség egy szeretetközösség, szemben a túloldallal, amely egy gyűlöletközösség.

Gyűlöletre nem lehet politikát, pláne országot építeni

– jegyezte meg a lapunknak nyilatkozó szakértő.