Orbán Balázs: Fel kell készülni a fenyegetések elhárítására

Ukrajna követelései ellentétesek Magyarország érdekeivel – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Orbán Balázs azt mondta, Orbán Viktor miniszterelnök és az általa vezetett nemzeti kormány többször is egyértelművé tette, hogy

nem hajlandó olyan lépéseket támogatni, amelyek nem jók Magyarországnak.

A politikus kifejtette, az ukránok azt szeretnék, hogy minden európai ország szálljon be a háború támogatói közé: pénzzel, fegyverrel, majd később katonával is segítse Ukrajna háborús erőfeszítéseit. Ukrajna követelése az is, hogy engedjék be az Európai Unióba. Emellett el akarják érni, hogy minden európai ország váljon le az olcsó orosz energiáról. Magyarország beszállása a háborúba közvetlen biztonsági kockázatot jelentene, az uniós tagsággal ez a fenyegetés állandósulna, és a magyarok pénze Ukrajnába kerülne.

Az olcsó orosz energia kivezetése pedig a jelenlegi helyzetben, amikor a Közel-Kelet felrobbant és energiaválság van, azzal járna, hogy Magyarországon is elszabadulnának a benzinárak, és a rezsicsökkentést nem lehetne fenntartani

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója arról is beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt szeretné, hogy olyan kormány legyen Budapesten, amely végrehajtja az ukrán követeléseket. „Az ellenzék vezérében megtalálta ezt, így innentől kezdve azon dolgozik, hogy kizsarolja Magyarországból a pozícióváltást” – tette hozzá.

A politikus a vitában nem számít támogatásra Brüsszeltől, mert az ukránok oldalán állnak, és támogatják a magyar ellenzék vezetőjét, Magyar Pétert, ők is kormányváltást akarnak. A brüsszeli intézmények vezetőinek az a célja, hogy mindenki támogassa a háborút, Ukrajna uniós tagságát, és hogy leválasszák az olcsó orosz energiáról az európai országokat. Hozzátette:

a földgázszállítások leállítására már el is fogadtak egy jogszabályt, és április 15-én kívánnak bemutatni egy tervezetet, amely az orosz olajra vonatkozna.

Orbán Balázs leszögezte, Magyarország nincs egyedül, vannak szövetségesei. Az olajblokád nemcsak Magyarországot, hanem Szlovákiát is érinti, de a régiós benzinárak a többi ország számára is meghatározóak.