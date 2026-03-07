Magyar Nemzet exkluzív: adóhivatali forrás az ukrán aranykonvojról

- Forrásunk szerint a világ bármely országában felkeltené a hatóságok érdeklődését egy olyan szállítmány, amely hatalmas mennyiségű készpénzt és aranyt tartalmaz, és amelyet volt katonák és egy titkosszolgálati tábornok kísér.
- Különösen feltűnő volt, hogy a befektetési aranyat nem a háborús övezetből szállítják el, hanem éppen fordítva, oda viszik.
- Ukrajna védelme nyilvánvalóan jelentős pénzügyi erőforrásokat igényel, de meglepő lenne, ha a jellemzően nyugati országokban lévő beszállítók készpénzt követelnének. De ha így lenne, akkor is egyszerűbb lenne lenne Ausztriából Nyugatra vinni a pénzt, és nem Ukrajnából.
- A nyomozóhatóság kihallgatta a hét ukránt, mert felmerült a gyanúja annak, hogy közreműködtek pénzmosás elkövetésében. A kísérőknek azonban tudniuk kellett volna, hogy később jogsértő módon használják fel a pénzeszközöket, erre azonban adat nem merült fel.
- Általában a bűnözői csoportoknak van szükségük ilyen óriási mennyiségű készpénzre és aranyra, nehogy a tranzakcióknak a bankrendszerben lekövethető nyoma legyen. A magyar hatóságok intézkedése talán lassítja ezt a folyamatot, amely elsősorban az ukrán nép és az államukat támogató országok adófizetőinek érdeke.
Péntek óta uralja a magyar közbeszédet az ukrán aranykonvoj ügye. Mint arról lapunk is beszámolt: a magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, 35 millió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató NAV azt is közölte: csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forint felel meg.
A kérdést, hogy kinek viszik a pénzt, Szijjártó Péter feltette pénteken. A külügyminiszter közölte, a magyar kormány azonnali magyarázatot követel Ukrajnától az elmúlt hónapokban Magyarországon átszállított hatalmas készpénz- és aranymennyiség ügyében. Hozzátette: „jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó”.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!