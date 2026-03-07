Magyar Nemzet exkluzív: adóhivatali forrás az ukrán aranykonvojról

Ezért ellenőrizték a szállítmányt

Mindezek miatt – tudtuk meg a forrástól – az egyik szállítmányt – az ismert körülmények között – ellenőrzés alá vonták. Mint az mára köztudott, a rakomány jelentős mennyiségű amerikai dollár és euró mellett aranytömbökből állt, a címzett pedig egy ukrán állami pénzintézet volt. A kíséretet ellátó személyzet az ukrán fegyveres erők tagjaiból és egy korábbi titkosszolgálati tábornokból állt.

A szakértő rámutatott: a világ bármely országában felkeltené a hatóságok érdeklődését egy ilyen szállítmány és annak kísérete. A szakértő szerint figyelemre méltó, hogy a háborúban álló szomszéd ország takarékpénztárának 900 millió amerikai dollár és 420 millió euró készpénzellátmányra és 146 kilogramm aranyra volt két hónap alatt szüksége működése fenntartásához úgy, hogy az ország fennakadás nélkül használja a nagy nemzetközi elektronikus banki transzfer rendszereket, mint amilyen például a Swift rendszer.

A NAV-os arra is kitért, hogy az ukrán bank ügyfelei feltehetően az ország hivatalos pénznemében fizetnek, ha készpénzt akarnak használni, nem idegen valutában. Megemlítette azt is, hogy az ország védelme nyilvánvalóan jelentős pénzügyi erőforrásokat igényel, de meglepő lenne, ha a jellemzően nyugati országokban lévő beszállítók készpénzt követelnének. De ha így lenne, logisztikailag akkor is kényelmesebb lenne Ausztriából kielégíteni ezeket az igényeket, mint a háború sújtotta Ukrajnából.

Informátorunk szerint mindezek fényében megdöbbentő, hogy a sajtó egy része nem az éves szinten több ezermilliárdos készpénz és aranytranszfer célját kutatja, hanem politikai szándékot feltételez a „teljesen szokásosnak” látott pénz- és aranyfolyam hatósági vizsgálata mögött.

Pénzmosás gyanúja

A kíséretet ellátó személyeket a nyomozóhatóság kihallgatta, mert felmerült a gyanúja annak, hogy közreműködtek pénzmosás bűntettének elkövetésében. A szakértő rámutatott: ezt a bűncselekményt csak szándékosan lehet elkövetni, azaz a kísérőknek tudniuk kellett volna, hogy később jogsértő módon használják fel a pénzeszközöket. Erre vonatkozó megalapozott gyanú nem merült fel a kihallgatás során, így gyanúsításukra nem került sor. A hatóság csak a kihallgatás idejére korlátozta a hét ukránt személyi szabadságukban.