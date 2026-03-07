Rendkívüli

Orbán Viktor: Az nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg ülünk és nézelődünk + videó

IránrobbanásDubaj

„Beleremegett az épület” – drámai videón a dubaji repülőteret ért iráni dróntámadás

A világ egyik legfontosabb repülőtere szombat reggel csak hajszál híján kerülte el a katasztrófát. Szemtanúk videófelvételein egy feltehetően iráni drón látható, amely a dubai repülőtér terminálja felé száguld.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 14:50
Dubaj repülőterét újabb támadás érte Fotó: - Forrás: UGC/ANONYMOUS
„Egyenesen a repülőtér felé repül! Egyenesen a repülőtér felé!” – hallatszott több videófelvételen, amelyen a becsapódás látható – számolt be a Bild.

Dubaj repülőterét újabb iráni támadás érte Fotó: - / UGC/ANONYMOUS
Dubaj repülőterét újabb iráni támadás érte. Fotó: UGC

 

A repülőtér leállította a forgalmat robbanás után

A repülőtér üzemeltetője azonnal reagált, és teljesen leállította a repülési forgalmat. Egy szemtanú az amerikai CNN televíziónak elmondta, hogy a robbanás idején a 3. terminálban tartózkodott – legfeljebb száz méterre a robbanás helyszínétől. 

Hatalmas becsapódás volt és rengeteg füst

– mondta Paul Cruickshank, aki maga is látta a becsapódást és érezte a rengést: „Az épület beleremegett.”

A járatokat rövid időre felfüggesztették, az utasok pedig menedéket kerestek, miután nagy robbanást hallottak a fejük felett. A hatóságok nem közölték, hogy károkról nem adtak tájékoztatást – írta a Sky News. 

 

Borítókép: Dubaj repülőterét újabb iráni támadás érte (Fotó: UGC)

