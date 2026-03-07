„Beleremegett az épület” – drámai videón a dubaji repülőteret ért iráni dróntámadás

A repülőtér leállította a forgalmat robbanás után

A repülőtér üzemeltetője azonnal reagált, és teljesen leállította a repülési forgalmat. Egy szemtanú az amerikai CNN televíziónak elmondta, hogy a robbanás idején a 3. terminálban tartózkodott – legfeljebb száz méterre a robbanás helyszínétől.

Hatalmas becsapódás volt és rengeteg füst

– mondta Paul Cruickshank, aki maga is látta a becsapódást és érezte a rengést: „Az épület beleremegett.”

A járatokat rövid időre felfüggesztették, az utasok pedig menedéket kerestek, miután nagy robbanást hallottak a fejük felett. A hatóságok nem közölték, hogy károkról nem adtak tájékoztatást – írta a Sky News.

Borítókép: Dubaj repülőterét újabb iráni támadás érte (Fotó: UGC)