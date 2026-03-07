„Egyenesen a repülőtér felé repül! Egyenesen a repülőtér felé!” – hallatszott több videófelvételen, amelyen a becsapódás látható – számolt be a Bild.
„Beleremegett az épület” – drámai videón a dubaji repülőteret ért iráni dróntámadás
A világ egyik legfontosabb repülőtere szombat reggel csak hajszál híján kerülte el a katasztrófát. Szemtanúk videófelvételein egy feltehetően iráni drón látható, amely a dubai repülőtér terminálja felé száguld.
A repülőtér leállította a forgalmat robbanás után
A repülőtér üzemeltetője azonnal reagált, és teljesen leállította a repülési forgalmat. Egy szemtanú az amerikai CNN televíziónak elmondta, hogy a robbanás idején a 3. terminálban tartózkodott – legfeljebb száz méterre a robbanás helyszínétől.
Hatalmas becsapódás volt és rengeteg füst
– mondta Paul Cruickshank, aki maga is látta a becsapódást és érezte a rengést: „Az épület beleremegett.”
A járatokat rövid időre felfüggesztették, az utasok pedig menedéket kerestek, miután nagy robbanást hallottak a fejük felett. A hatóságok nem közölték, hogy károkról nem adtak tájékoztatást – írta a Sky News.
Borítókép: Dubaj repülőterét újabb iráni támadás érte (Fotó: UGC)
Szijjártó Péter: Tovább folytatjuk a mentesítő járataink közlekedését
A magyar emberek számíthatnak ránk, bárhol is vannak a világban, hogyha bajba kerülnek – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.
Saját embere bírálta Zelenszkijt az Orbán Viktort ért fenyegetés miatt
Zelenszkij ilyen jellegű megközelítése csak súlyosbítja az ország problémáit – hangsúlyozta Julia Mendel, az ukrán elnök korábbi szóvivője.
Félelmetes szavak: Európát fenyegeti Irán
Az európaiak „jogszerű célpontokká válnak", ha csatlakoznak a háborúhoz – figyelmeztet Irán külügyminiszter-helyettese.
Közösen tervezhette meg a Barátság kőolajvezeték leállítását Zelenszkij és Magyar Péter
Az ukrán elnök már 2023-ban robbantással fenyegetőzött.
