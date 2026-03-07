Rendkívüli

Orbán Viktor: Az nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg ülünk és nézelődünk + videó

UkrajnazsarolásukránZelenszkijkritika

Saját embere bírálta Zelenszkijt az Orbán Viktort ért fenyegetés miatt

Az arrogancia és a zsarolás soha nem volt prioritás az ukrán vezetők számára a nemzetközi kommunikációban Volodimij Zelenszkij hatalomra kerülése előtt. Sok ukrán újra és újra látja, hogy Zelenszkij ilyen jellegű megközelítése csak súlyosbítja az ország problémáit – hangsúlyozta Julia Mendel, az ukrán elnök korábbi szóvivője.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 13:28
Volodimir Zelenszkij Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
„Az Orbán miniszterelnökkel való elhúzódó eszkaláció, a közös nevező megtalálásának ismételt kudarca, a zsarolás állandó alkalmazása és a nyilvános sértések mind stratégiai hibákká váltak – olyanokká, amelyek most komoly veszélybe sodorják Ukrajna legfontosabb nemzetközi segélyeit” – kritizálta Zelenszkijt Julia Mendel.

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)

Ki tudja – talán pontosan így fog végződni az ukrajnai háború: nem harctéri vereséggel, hanem pénz- és fegyverhiánnyal, Zelenszkij végtelen vádaskodásaival kísérve, miszerint mindenki más téved

– írta bejegyzésében, Julia Mendel, aki Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivő-helyettesének szavait is idézte, aki Zelenszkij elnök fenyegetésére reagálva azt mondta: „Egyértelművé tesszük, hogy az ilyen nyelvhasználat nem elfogadható. Nem szabad fenyegetéseket intézni az uniós tagállamokhoz.”

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

