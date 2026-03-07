Ki tudja – talán pontosan így fog végződni az ukrajnai háború: nem harctéri vereséggel, hanem pénz- és fegyverhiánnyal, Zelenszkij végtelen vádaskodásaival kísérve, miszerint mindenki más téved

– írta bejegyzésében, Julia Mendel, aki Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivő-helyettesének szavait is idézte, aki Zelenszkij elnök fenyegetésére reagálva azt mondta: „Egyértelművé tesszük, hogy az ilyen nyelvhasználat nem elfogadható. Nem szabad fenyegetéseket intézni az uniós tagállamokhoz.”