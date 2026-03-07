„Az Orbán miniszterelnökkel való elhúzódó eszkaláció, a közös nevező megtalálásának ismételt kudarca, a zsarolás állandó alkalmazása és a nyilvános sértések mind stratégiai hibákká váltak – olyanokká, amelyek most komoly veszélybe sodorják Ukrajna legfontosabb nemzetközi segélyeit” – kritizálta Zelenszkijt Julia Mendel.
Saját embere bírálta Zelenszkijt az Orbán Viktort ért fenyegetés miatt
Az arrogancia és a zsarolás soha nem volt prioritás az ukrán vezetők számára a nemzetközi kommunikációban Volodimij Zelenszkij hatalomra kerülése előtt. Sok ukrán újra és újra látja, hogy Zelenszkij ilyen jellegű megközelítése csak súlyosbítja az ország problémáit – hangsúlyozta Julia Mendel, az ukrán elnök korábbi szóvivője.
Ki tudja – talán pontosan így fog végződni az ukrajnai háború: nem harctéri vereséggel, hanem pénz- és fegyverhiánnyal, Zelenszkij végtelen vádaskodásaival kísérve, miszerint mindenki más téved
– írta bejegyzésében, Julia Mendel, aki Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivő-helyettesének szavait is idézte, aki Zelenszkij elnök fenyegetésére reagálva azt mondta: „Egyértelművé tesszük, hogy az ilyen nyelvhasználat nem elfogadható. Nem szabad fenyegetéseket intézni az uniós tagállamokhoz.”
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
„Beleremegett az épület” – drámai videón a dubaji repülőteret ért iráni dróntámadás
Az utasok fedezéket kerestek, a repülőtéren káosz alakult ki.
Szijjártó Péter: Tovább folytatjuk a mentesítő járataink közlekedését
A magyar emberek számíthatnak ránk, bárhol is vannak a világban, hogyha bajba kerülnek – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.
Félelmetes szavak: Európát fenyegeti Irán
Az európaiak „jogszerű célpontokká válnak”, ha csatlakoznak a háborúhoz – figyelmeztet Irán külügyminiszter-helyettese.
Közösen tervezhette meg a Barátság kőolajvezeték leállítását Zelenszkij és Magyar Péter
Az ukrán elnök már 2023-ban robbantással fenyegetőzött.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
„Beleremegett az épület” – drámai videón a dubaji repülőteret ért iráni dróntámadás
Az utasok fedezéket kerestek, a repülőtéren káosz alakult ki.
Szijjártó Péter: Tovább folytatjuk a mentesítő járataink közlekedését
A magyar emberek számíthatnak ránk, bárhol is vannak a világban, hogyha bajba kerülnek – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.
Félelmetes szavak: Európát fenyegeti Irán
Az európaiak „jogszerű célpontokká válnak”, ha csatlakoznak a háborúhoz – figyelmeztet Irán külügyminiszter-helyettese.
Közösen tervezhette meg a Barátság kőolajvezeték leállítását Zelenszkij és Magyar Péter
Az ukrán elnök már 2023-ban robbantással fenyegetőzött.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!