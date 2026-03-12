ukrán drónokOroszországorosz-ukrán háború

Fájdalmas csapást vitt be Oroszországnak az ukrán különleges egység + videó

Ukrán drónok támadták a dél-oroszországi Krasznodari területen található tihorecki olajszivattyú-állomást, amely az egyik legfontosabb logisztikai csomópont az orosz üzemanyag-szállításban. A műveletet az Ukrán Biztonsági Szolgálat különleges egysége hajtotta végre, a csapás után nagy tűz keletkezett a létesítmény területén.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 18:14
Lángokban áll egy orosz vegyipari üzem – illusztráció
Ukrán drónok csapást mértek a Krasznodari területen a tihorecki olajszivattyú-állomásra, amely Dél-Oroszország egyik legnagyobb olajlogisztikai központja – számolt be róla az Origo a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva.

Ukrán drónok fontos orosz célpontot találtak el Dél-Oroszországban – illusztráció
Fotó: AFP

A mai támadás a tihorecki olajközpont ellen – amely az egyetlen ellátási ág, amely kőolajtermékeket szállít Novorosszijszkba – jelentős csapást jelent az ellenség olajlogisztikájára

 – mondta az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) szóvivője.

Az akciót az SZBU Alfa nevű különleges műveleti egysége hajtotta végre. A logisztikai létesítményhez egy nagy kapacitású olajtároló és egy terminál is kapcsolódik, ahol orosz eredetű üzemanyagot és kőolajszármazékokat kezelnek. A csapás után jelentős tűz ütött ki az objektum területén.

Az állomást ért támadás tényét az orosz hatóságok is megerősítették.

Az SZBU forrása közölte, az ilyen akciók célja az ellátási útvonalak megzavarása, az üzemanyag orosz kikötők felé irányuló szállításának megnehezítése, valamint Oroszország háborús képességeinek gyengítése. A napokban arról is beszámoltunk, hogy ukrán dróntámadás érte Oroszország egyik legnagyobb vegyipari üzemét is, ami a hadsereg számára készít taktikai felszerelésekhez használt szintetikus textilt és a robbanószergyártáshoz szükséges alapanyagokat.

 

Borítókép: Illusztráció

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

