Szijjártó Péter: A kormány minden válságra magyar választ ad

Napjainkban a biztonságnak, a nyugalomnak, a békének, a kiszámíthatóságnak korábban nem látott jelentősége van, mutatott rá a miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 19:18
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI
– Minden korábbinál nagyobb jelentősége van ma a biztonságnak, a kiszámíthatóságnak, a békének, amit egyedül a jelenlegi nemzeti szuverén kormány tud garantálni Magyarországon − közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Törökbálinton.

Szijjártó Péter szerint Ukrajna energiablokáddal akarja megbénítani Magyarországot
Szijjártó Péter szerint a közel-keleti válság különösen érzékenyen érinti egész Magyarországot. Fotó: MTI

A tárcavezető a helyi aktivistáknak tartott beszédében a közel-keleti válságról is beszélt:

Ez az egész közel-keleti válság azért rendkívül érzékeny Magyarország és egész Közép-Európa szempontjából, mert a háború nyomán lezárták azt a tengerszorost, amin keresztül zajlik a világ tengeri olajkereskedelmének az egyharmada és a világ tengeri földgáz-kereskedelmének az egyötöde. És a világ olajpiacát meghatározó arab országok egy jelentős része kizárólag ezen az útvonalon exportálja a maga olaját a világpiacra

− mondta, hozzátéve: ez azt jelenti, hogy ez a mennyiség most hiányozni fog, de legalábbis borzasztó bizonytalan lesz, hogy meglesz-e ez a mennyiség a világpiacon. – És mindannyian tudjuk, hogyha valamiből kevés van vagy kevesebb, mint korábban, akkor az bizony drága lesz. És ismét Európa fogja húzni a legrövidebbet − folytatta.

Majd emlékeztetett, hogy mivel Brüsszel kitiltotta az orosz energiahordozókat, most mindkét elsődleges energiaforrás bizonytalan.

Ebben a helyzetben nekünk, magyaroknak alapvető érdekünk, hogy a szuverenitásunkat fenn tudjuk tartani, hogy mi meg tudjuk hozni azokat a döntéseket, meg tudjuk tenni azokat a lépéseket, amelyekkel meg tudjuk magunkat védeni egy ilyen abszurd helyzetben

 − hangsúlyozta.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a világ válságról válságra bukdácsolt az elmúlt években, hiszen négy olyan krízissel kellett szembenézni az utóbbi másfél évtized folyamán, amilyenből már egy is bőven elég lenne ahhoz, hogy kiforgassa a sarkaiból a világot. – Gondoljanak bele, mióta kormányzunk, összeomlott az európai pénzügyi rendszer, idegen kultúrákból érkezők tömegei leptek el minket, a világjárvány rávilágított arra, hogy mindegy, hogy milyen fejlett technológiákkal rendelkezünk, nem vagyunk védettek mindennel szemben, s itt van maga a háború is − sorolta.

És mégis, az elmúlt évek során Magyarország fantasztikus teljesítményre, bravúrokra volt képes az élet fontos területein. Dacára annak, hogy válságról válságra bukdácsolt a világ, mi itt, Közép-Európában egy kis, közepes méretű, szárazföld által körülzárt országban, aminek a hadserege nem tartozik a világ ötven legfélelmetesebb hadserege közé, és ahova a Jóisten nem teremtette a világ tíz legnagyobb kőolaj- vagy gázmezőjének egyikét sem, mégis komoly sikereket értünk el

− húzta alá.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy ma egymillióval többen dolgoznak Magyarországon ahhoz képest, mint amikor a Fidesz kormányra került, illetve kitért arra, hogy ma Magyarországon fizetik Európa legalacsonyabb, munkát terhelő adóit, illetve itt a legalacsonyabbak az energiaköltségek Európában. – Bárhol máshol Európában a családoknak a rezsiszámlája kétszer-háromszor-négyszer olyan magas, mint itt. Nem rakétatudomány megérteni: máshonnan veszik az energiahordozókat, mint mi − jegyezte meg.

Nemcsak a 13. havi nyugdíjat adtuk vissza, hanem felépítjük a 14. havit, és van egy olyan családtámogatási rendszer, aminek meg az egész világ csodájára jár

− fűzte hozzá.

A miniszter végül rámutatott, hogy mindezen eredményeket kizárólag azért sikerült elérni a nehézségek ellenére, mert a kormány mind a négy válságra magyar választ adott. – Mi mind a négy válságra a saját magunk válaszát adtuk, mind a négy válság esetében a nemzeti érdeket követtük, nem fogadtunk el nyomásgyakorlást, s nem engedtük, hogy olyan megoldásokat erőltessenek ránk, amilyeneket marhára nem akartunk. Kitartottunk amellett, hogy mi a magyar érdeket képviseljük, és mindig szembementünk a mainstreammel − összegzett.

 

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

