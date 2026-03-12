Volodimir ZelenszkijEurópaháborúorosz-ukrán háború

Európa arra kérte Zelenszkijt, hogy még másfél-két évig harcoljon, és pénzt is ígért érte

Sajtóértesülések szerint európai politikusok arra kérték Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy még másfél-két évig folytassa a háborút, és pénzügyi támogatást ígértek neki ehhez. Az ukrán elnökhöz közeli források szerint olyan forgatókönyvet is fontolgatnak, amellyel hosszabb időre elhalaszthatnák a választásokat. A hírek szerint az ukrán vezetésen belül is vita van arról, meddig húzódhat el a háború.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 20:49
Európa arra kérte Zelenszkijt, hogy „még másfél-két évig harcoljon", és pénzt is ígért érte
A Strana nevű ukrán lap arról ír, hogy európai politikusok arra kérték Volodimir Zelenszkijt, hogy folytassa a háborút, és pénzügyi támogatást is ígértek ehhez – számolt be az Ukrajinszka Pravda a Nép Szolgája párt forrásaira hivatkozva.

Zelenszkijt a háború folytatására buzdítják
Európai politikusok arra kérték Volodimir Zelenszkijt, hogy folytassa a háborút. Fotó: AFP

Zelenszkijt a háború folytatására buzdítják

A beszámoló szerint az ukrán elnökhöz közel álló politikai körökben arról beszélnek, hogy egyes európai vezetők azt üzenték Kijevnek: folytassák a harcot még legalább másfél-két évig, cserébe további pénzügyi támogatást ígértek Ukrajnának. A lapnak nyilatkozó egyik befolyásos szereplő úgy fogalmazott: az európaiak egyértelmű üzenetet küldtek.

Az európaiak azt mondták: »Harcoljatok még másfél-két évig. Adunk nektek pénzt.« Ennek hatására Zelenszkij utasította a politikai vezetést, hogy dolgozzanak ki egy forgatókönyvet arra, hogyan maradhatnának el több évig a választások, és hogyan működne ilyen helyzetben a Rada

– mondta a forrás az újságíróknak. A lap szerint a háttérben már elindult az erről szóló egyeztetés. Ugyanakkor megjegyezték, hogy Ukrajnában jelenleg nincs konkrét határidő a választási törvények módosítására vagy új szabályok kidolgozására.

A cikk szerint az ezzel foglalkozó munkacsoport ülései egyelőre nem vezettek kézzelfogható eredményre.

Az Ukrajinszka Pravda arról is beszámolt, hogy a megbeszélések sokszor inkább általános eszmecserévé váltak, és a résztvevők között nincs egyértelmű megállapodás arról, milyen jogi megoldással lehetne hosszabb időre elhalasztani a választásokat. A háború lehetséges elhúzódásáról más nemzetközi lapok is írtak az elmúlt időszakban. Februárban a The Wall Street Journal újságírója egy podcastben azt mondta, hogy információi szerint

Zelenszkij utasította közvetlen munkatársait: készüljenek fel arra, hogy a háború akár még három évig is eltarthat. 

Az ukrán elnöki hivatal azonban később határozottan cáfolta ezt az értesülést. A háború elhúzódásával kapcsolatban az ukrán sajtóban is megjelentek különböző találgatások. A Strana című ukrán lap például egy külön cikkben azt vizsgálta, hogy Zelenszkij vajon Donald Trump amerikai elnök mandátumának végéig is folytatni akarja-e a háborút. A kérdés egyre gyakrabban merül fel az elemzésekben.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

