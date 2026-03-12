A Strana nevű ukrán lap arról ír, hogy európai politikusok arra kérték Volodimir Zelenszkijt, hogy folytassa a háborút, és pénzügyi támogatást is ígértek ehhez – számolt be az Ukrajinszka Pravda a Nép Szolgája párt forrásaira hivatkozva.

Zelenszkijt a háború folytatására buzdítják

A beszámoló szerint az ukrán elnökhöz közel álló politikai körökben arról beszélnek, hogy egyes európai vezetők azt üzenték Kijevnek: folytassák a harcot még legalább másfél-két évig, cserébe további pénzügyi támogatást ígértek Ukrajnának. A lapnak nyilatkozó egyik befolyásos szereplő úgy fogalmazott: az európaiak egyértelmű üzenetet küldtek.

Az európaiak azt mondták: »Harcoljatok még másfél-két évig. Adunk nektek pénzt.« Ennek hatására Zelenszkij utasította a politikai vezetést, hogy dolgozzanak ki egy forgatókönyvet arra, hogyan maradhatnának el több évig a választások, és hogyan működne ilyen helyzetben a Rada

– mondta a forrás az újságíróknak. A lap szerint a háttérben már elindult az erről szóló egyeztetés. Ugyanakkor megjegyezték, hogy Ukrajnában jelenleg nincs konkrét határidő a választási törvények módosítására vagy új szabályok kidolgozására.