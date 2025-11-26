Ukrajna elutasította az amerikai béketerv három kulcsfontosságú pontját?

A legélesebb ellentét a Donbász fölötti ellenőrzés kérdésében bontakozott ki. Az amerikai béketerv egyértelműen a térség részbeni átadását és demilitarizált övezetként való besorolását javasolta, ám Ukrajna ezt határozottan visszautasította. A Kommersant jelentése alapján az Origo azt írja, hogy a vitatott záradékot végül el kellett távolítani a dokumentumból, így a keleti régió státusza továbbra is változatlan maradt, ami újabb bizonytalanságot és feszültséget vetít előre a béketárgyalásokon.
Ukrajna meghátrál?
A tárgyalások során Ukrajna világosan jelezte, hogy nem hajlandó engedni az amerikai békejavaslat három legvitatottabb pontjából.
A másik legnagyobb ellentétet a hadsereg létszámának csökkentésére vonatkozó javaslat okozta: a dokumentum szerint az ukrán fegyveres erőket 600 ezer főre kellett volna korlátozni, amit Kijev határozottan visszautasított.
Az ABC értesülései szerint a tárgyalások során ugyan felmerült egy magasabb létszám lehetősége, ám a felek nem tudtak megállapodni a katonai erők maximális keretszámáról.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!