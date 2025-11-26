béketervUkrajnazáradékZelenszkijLavrovTrump

Ukrajna elutasította az amerikai béketerv három kulcsfontosságú pontját?

Ukrajna elutasította az amerikai béketerv három, Moszkva számára kulcsfontosságú pontját, miközben Washington igyekezett Kijevvel kompromisszumot találni – közölte a CNN kijevi forrásokra hivatkozva. A tárgyalások ugyan bizonyos kérdésekben eredményesnek tűntek, a leglényegesebb javaslatokban azonban az ukrán vezetés továbbra sem volt hajlandó engedni, jelezve, hogy a békefolyamat eddigi keretei nem nyújtanak elfogadható megoldást.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 18:07
Ukrajna elutasította az amerikai béketerv három kulcsfontosságú pontját Forrás: AFP
A legélesebb ellentét a Donbász fölötti ellenőrzés kérdésében bontakozott ki. Az amerikai béketerv egyértelműen a térség részbeni átadását és demilitarizált övezetként való besorolását javasolta, ám Ukrajna ezt határozottan visszautasította. A Kommersant jelentése alapján az Origo azt írja, hogy a vitatott záradékot végül el kellett távolítani a dokumentumból, így a keleti régió státusza továbbra is változatlan maradt, ami újabb bizonytalanságot és feszültséget vetít előre a béketárgyalásokon.

Ukrajna elutasította az amerikai béketerv három, Moszkva számára kulcsfontosságú pontját (Fotó: AFP)

Ukrajna meghátrál?

A tárgyalások során Ukrajna világosan jelezte, hogy nem hajlandó engedni az amerikai békejavaslat három legvitatottabb pontjából. 

A másik legnagyobb ellentétet a hadsereg létszámának csökkentésére vonatkozó javaslat okozta: a dokumentum szerint az ukrán fegyveres erőket 600 ezer főre kellett volna korlátozni, amit Kijev határozottan visszautasított. 

Az ABC értesülései szerint a tárgyalások során ugyan felmerült egy magasabb létszám lehetősége, ám a felek nem tudtak megállapodni a katonai erők maximális keretszámáról.

A harmadik, Ukrajna által elutasított pont a NATO-tagságról való lemondás lett volna.

 A CNN forrása szerint a kijevi vezetés szerint egy ilyen engedmény „rossz precedenst” teremtene, hiszen az ország jelenleg még nem tagja a szövetségnek, és ezzel Moszkva befolyását növelné. Sajtóhírek szerint az amerikai és az orosz delegációk az Egyesült Arab Emírségekben tartották hétfőn és kedden a béketervről szóló egyeztetéseket, a Kreml azonban nem kívánt nyilatkozni az ügyben. 

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csupán annyit közölt, hogy hivatalos rendezési dokumentumot még nem kaptak Washingtontól,

így a médiában kiszivárgott információk alapján előzetes következtetéseket levonni korai, „számos kérdés tisztázásra szorul”. A Bloomberg jelentése szerint a tervből kikerült a befagyasztott orosz eszközök felhasználására vonatkozó rész, és a lengyel védelmi minisztérium is közölt részleteket a vadászgépek lengyelországi telepítéséről.

A fejlemények egyértelművé teszik, hogy az amerikai béketerv jelen állapotában nem kínál érdemi előrelépést a konfliktus rendezésére. Ukrajna nyomatékosan közölte, hogy sem a területi engedmények, sem a haderő korlátozása, sem a NATO-tagságról való lemondás nem elfogadható. A diplomáciai tárgyalások folytatódnak ugyan, de a három legvitatottabb pont továbbra is komoly akadályként áll a béketerv megvalósítása előtt.

Borítókép: Volodimir Zelenszij és Donald Trump (Fotó: AFP)

