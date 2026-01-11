championshipBlackburn Rovers FCaynsley pearsTóth Balázshull city

Tóth Balázs visszatér Angliában, csapata megmentője lehet minden téren

December végén már – kényszerből – a kispadon ült, január 11-én pedig akár újra a kapuba állhat Tóth Balázs, a 28 éves magyar kapus az angol másodosztályú Blackburn színeiben. Tóthék vasárnap a Hull City otthonában játszanak az FA-kupa harmadik fordulójában, és a Blackburn edzője korábban elmondta, erre a meccsre tervezték a magyar légiós visszatérését. Tóth Balázs hiányában nem mutat fel acélos eredménysort az észak-angol gárda, s ez Tóth posztriválisának, Aynsley Pearsnek sem tett jót, aki azonban nem akarja könnyedén visszaadni a helyét.

Perlai Bálint
2026. 01. 11. 6:58
Tóth Balázs idegenben térhet vissza térdsérülése után
Tóth Balázs idegenben térhet vissza térdsérülése után Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Még november negyedikén, a Bristol City–Blackburn Rovers angol másodosztályú mérkőzésen szenvedett térdsérülést az ősszel a magyar válogatott első számú kapusaként előrelépő Tóth Balázs. A 28 éves kapus Marco Rossi csapatának hatalmas veszteség volt, az utolsó két, sorsdöntő vb-selejtezőn nem védhetett, azt, hogy mi lett ebből, mindenki tudja. Tóthot a sérülése után szinte egyből megműtötték, ezután Manchesterben töltötte a regenerációt, amely a terveknek megfelelően haladt. A most már a felépülés kilencedik – s remélhetőleg utolsó – hetében járó Tóth ezalatt türelmesebb lett, s az év végén, december 29-én, a Sheffield Wednesday elleni 0-0-s bajnokin már a kispadon ült. Tóth a találkozó után elmondta, edzője ragaszkodott hozzá, hogy ott legyen a kispadon, ugyanakkor a légiós még nem volt százszázalékos állapotban. Valerien Ismael vezetőedző január 11-én, vasárnap a Hull City elleni FA-kupa-mérkőzésre tervezi Tóth visszatérését. A találkozó apropóján megnéztük, hogy a magyar kapus távollétében hogyan teljesített a Blackburn, s hogy a cserekapus, az angol Aynsley Pears mennyire nyújtott meggyőző teljesítményt.

Tóth Balázs vasárnap már újra a Blackburn kezdőcsapatának a tagja lehet
Tóth Balázs vasárnap már újra a Blackburn kezdőcsapatának a tagja lehet  Fotó: rovers.co.uk

Ha röviden akarjuk a fentebbi kérdést megválaszolni: a Blackburn továbbra is küszködik a másodosztályban, míg Tóth Balázsnak nem kell aggódnia a kezdőcsapatban betöltött szerepe miatt. No, de nézzük részletesebben.

Bajban a Blackburn, minden rossz, amióta Tóth Balázs megsérült

Amikor a magyar kapus a Bristol ellen megsérült, akkor a Blackburn az idegenben aratott 1-0-s győzelmével 16 pontos volt, amely a 18. helyet jelentette a 24 fős mezőnyben. A Rózsák becenévre hajazó klub így hét pontra ellépett a kiesőzónától. Mindehhez pedig Tóth is nagyban hozzájárult – a Leicester City elleni védése valószínűleg az idény végén is bekerül majd a legnagyobb bravúrokba –, aki házon belül a legjobb játékos volt októberben a szurkolók között, 

és amikor megsérült, akkor csapata hármas győzelmi szériában volt. Azóta 12 bajnokit játszott az együttes, ebből mindössze kettőt nyert meg, mellette hat döntetlen és négy vereség csúszott be.

A Blackburn szurkolói amiatt különösen bosszankodhatnak, hogy november 29-én előbb a Wrexham, majd december másodikán az Ipswich egyenlített ellenük az utolsó percben. Demoralizáló pillanatok voltak ezek, s a tabella sem nyugtathatja meg a csapatot. A hétpontos előnyből már csak négy maradt a 22., már kieső Norwich csapatával szemben.

Pocsék forma, dühös edző, változtatások kellenek

A visszaesés, az elmúlt tíz meccsen mindössze egy győzelem már az angol sajtóban is téma lett. A BBC a január elsején, a Wrexham elleni 2-0-s vereség után kérdezte a francia edzőt csapata teljesítményéről.

Ez egy újabb kudarc az eredmény szempontjából. Nem panaszkodhatom a fiúkra, újra megpróbáltak mindent, de ma hiányzott az energia. Az első félidőben a két kapott góllal gyakorlatilag elvesztettük a meccset, az első gól bosszant, elkerülhető volt. Ma ismét elvesztettünk két játékost sérülés miatt, egyértelmű, hogy a kerettel elértük a határt

– mondta Valerian Ismael, aki némi nyomást is helyezett a vezetőségre, amely ezen szavakat meghallva már egy védőt hozott is a csapatba. A 24 éves ír, Eiran Cashin ősszel a szintén másodosztályú Birminghamnél futballozott kölcsönben, a Brighton játékosa tavasszal pedig a Blackburn színeiben játszhat. Cashin rutinosnak számít a Championshipben, korábban a nevelőklubja, Derby színeiben húzott itt le négy évadot.

Tóth Balázs csapatának, a Blacburnnek az edzője, Valerien Ismael sincs könnyű helyzetben
Tóth Balázs csapatának, a Blacburnnek az edzője, Valerien Ismael sincs könnyű helyzetben  Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Tóth Balázs könnyen visszaszerezheti a helyét a kezdőcsapatban

A Fehérvártól érkező magyar kapus távollétében a 27 éves Aynsley Pears nevével kezdődött a Blackburn kezdőcsapata. Az angol kapus még 2020-ban érkezett a klubhoz a Middlesbroughtól, ismeretes, hogy az előző idényben – amikor Tóth Angliába igazolt – abszolút élvezte Valerien Ismael bizalmát. Pears a bajnokságban 40 mérkőzésen védett, Tóth csak az idény végén, a biztos bennmaradás tudatában kapott lehetőséget. 

A mostani idényre ez azonban megváltozott. 

Tóth Balázs a remek nyári alapozás után olyannyira kivívta a helyét a Blackburnnél, hogy a több mint két hónapos kihagyása után sem lehet kérdés, hogy hamarosan újra ő lesz a csapat kezdőkapusa. A Blackburnnek új lendületre van szüksége, hogy kilábaljon a rossz formából, ehhez pedig egy bravúrokat gyakran bemutató kapusra lesz szüksége. Ilyen Tóth Balázs.

A 27 éves angol 13 meccsen védett a Championship mostani idényében, ebből négyet hozott le kapott gól nélkül. Pears természetesen nem adja könnyedén a helyét, erről nemrégiben nyilatkozott a szigetországban. 

– Mindig készen állok. Amikor Balázs megsérült, egyik pillanatról a másikra kerültem vissza a képbe. Úgy érzem, jól teljesítettem, ezért folytatnom kell a munkát. Imádok a Blackburnben játszani, és ezt egyáltalán nem veszem magától értetődőnek. A menedzser korrekt volt, azt mondta nekem, játsszak továbbra is jól. Ennél többet nem tehetek. 

Ha maradok a csapatban, nagyszerű, ha nem, az az ő döntése – de mindent megteszek azért, hogy nagyon nehéz dolga legyen

– tette hozzá Pears, aki fiatalon még az angol U18-as válogatottban is szerepelt.

A Blackburn vasárnap 15.30-kor lép pályára a Hull City otthonában az FA-kupában. A két csapat a bajnokságban már találkozott egymással, az augusztusi mérkőzést is a Hull stadionjában rendezték, akkor a vendégek simán 3-0-ra nyertek, Tóth Balázzsal a kapuban. Az akkor három védést bemutató magyar valószínűleg ilyen visszatérést most is elfogadna.

