Tóth Balázs visszatér Angliában, csapata megmentője lehet minden téren

Még november negyedikén, a Bristol City–Blackburn Rovers angol másodosztályú mérkőzésen szenvedett térdsérülést az ősszel a magyar válogatott első számú kapusaként előrelépő Tóth Balázs. A 28 éves kapus Marco Rossi csapatának hatalmas veszteség volt, az utolsó két, sorsdöntő vb-selejtezőn nem védhetett, azt, hogy mi lett ebből, mindenki tudja. Tóthot a sérülése után szinte egyből megműtötték, ezután Manchesterben töltötte a regenerációt, amely a terveknek megfelelően haladt. A most már a felépülés kilencedik – s remélhetőleg utolsó – hetében járó Tóth ezalatt türelmesebb lett, s az év végén, december 29-én, a Sheffield Wednesday elleni 0-0-s bajnokin már a kispadon ült. Tóth a találkozó után elmondta, edzője ragaszkodott hozzá, hogy ott legyen a kispadon, ugyanakkor a légiós még nem volt százszázalékos állapotban. Valerien Ismael vezetőedző január 11-én, vasárnap a Hull City elleni FA-kupa-mérkőzésre tervezi Tóth visszatérését. A találkozó apropóján megnéztük, hogy a magyar kapus távollétében hogyan teljesített a Blackburn, s hogy a cserekapus, az angol Aynsley Pears mennyire nyújtott meggyőző teljesítményt.

Tóth Balázs vasárnap már újra a Blackburn kezdőcsapatának a tagja lehet Fotó: rovers.co.uk

Ha röviden akarjuk a fentebbi kérdést megválaszolni: a Blackburn továbbra is küszködik a másodosztályban, míg Tóth Balázsnak nem kell aggódnia a kezdőcsapatban betöltött szerepe miatt. No, de nézzük részletesebben.

Bajban a Blackburn, minden rossz, amióta Tóth Balázs megsérült

Amikor a magyar kapus a Bristol ellen megsérült, akkor a Blackburn az idegenben aratott 1-0-s győzelmével 16 pontos volt, amely a 18. helyet jelentette a 24 fős mezőnyben. A Rózsák becenévre hajazó klub így hét pontra ellépett a kiesőzónától. Mindehhez pedig Tóth is nagyban hozzájárult – a Leicester City elleni védése valószínűleg az idény végén is bekerül majd a legnagyobb bravúrokba –, aki házon belül a legjobb játékos volt októberben a szurkolók között,

és amikor megsérült, akkor csapata hármas győzelmi szériában volt. Azóta 12 bajnokit játszott az együttes, ebből mindössze kettőt nyert meg, mellette hat döntetlen és négy vereség csúszott be.

A Blackburn szurkolói amiatt különösen bosszankodhatnak, hogy november 29-én előbb a Wrexham, majd december másodikán az Ipswich egyenlített ellenük az utolsó percben. Demoralizáló pillanatok voltak ezek, s a tabella sem nyugtathatja meg a csapatot. A hétpontos előnyből már csak négy maradt a 22., már kieső Norwich csapatával szemben.