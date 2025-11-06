Rendkívüli

Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

Valérien IsmaelBlackburn Rovers FCsérülésTóth Balázsmagyar válogatott

A vártnál is rosszabb a helyzet: Tóth Balázs edzője cáfolta a kedvező híreket

Rossz hírről számolt be az angol másodosztályú Blackburn Roverst irányító Valérien Ismael. A szakember a klub hivatalos oldalának elárulta, hogy a nemrégiben térdsérülést szenvedett Tóth Balázs legalább 12 hétig nem lesz bevethető.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 19:21
A Blackburn és a magyar válogatott is hosszú időre elveszítette Tóth Balázst Forrás: rovers.co.uk
A nemzeti csapat legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló, s kiválóan teljesítő Tóth Balázs még kedden, a Bristol City otthonában 1-0-ra megnyert bajnoki hajrájában sérült meg, amely miatt le is kellett cserélni. Bár kezdetben csak annyi tűnt biztosnak, hogy a szombati, Derby County elleni összecsapáson nem számíthat rá Valérien Ismael, később kiderült, hogy Marco Rossi sem számolhat a kapussal a soron következő két válogatotttalálkozón, ráadásul meg is kell műteni a játékost.

Tóth Balázst le kellett cserélni a hétközi bajnokin
Tóth Balázst le kellett cserélni a hétközi bajnokin (Fotó: Rovers.co.uk)

Tóth Balázs hónapokra kidőlt

Még a műtét híre után is úgy volt, hogy a magyar kapus akár már decemberben visszatérhet. A Blackburn trénere csütörtök délután újabb fejleményekről számolt be, s így kiderült, hogy még nagyobb a baj, mint korábban hitték.

Nagyon rossz híreink vannak Tóth Balázsról, aki legalább tizenkét hétre kiesik a térdsérülése miatt.

– Szomorú hír ez az ő szempontjából, mert kiválóan teljesített. A sérülések sajnos a játék részét képezik, ezzel meg kell birkóznunk. Erősebben kell visszatérnie, és ezt meg is fogja tenni. Jól szemlélteti az idényünket, hogy minden jól megy, aztán meg kell küzdeni néhány nehézséggel.

A 28 éves Tóth mostanáig négyszer volt válogatott, a csapat legutóbbi három vb-selejtezőjén ő állt a kapuban, és remek teljesítménnyel segítette a vb-pótselejtezős második pozícióért versenyben lévő nemzeti együttest.

A magyar válogatott november 13-án, csütörtökön Örményországban vendégszerepel, három nappal később pedig Írországot fogadja a Puskás Akadémiában.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

