Ilyen még nem volt: a NASA egészségügyi okból evakuálja űrhajósait

Először kerül sor orvosi evakuálásra a Nemzetközi Űrállomás történetében: a NASA a tervezettnél korábban hazahozza a SpaceX Crew–11 négy űrhajósát, miután az egyikük megbetegedett.

2026. 01. 11. 19:04
Falcon-9 rakéta a Crew-11 küldetés Endeavour Crew Dragon kapszulájával a NASA Kennedy Űrközpont 39A indítóállásán Fotó: AFP
A NASA péntek este jelentette be, hogy a SpaceX Crew–11 küldetésének visszatérése a vártnál korábban történik meg. A döntés előzménye, hogy az egyik, a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén tartózkodó űrhajós egészségügyi panaszt jelzett, amely miatt az amerikai űrügynökség az első orvosi evakuálás mellett határozott az ISS fennállásának 25 éves történetében – írja a Space.com.

A NASA Crew–11 küldetését szállító Falcon–9 rakéta
A NASA Crew–11 küldetését szállító Falcon–9 rakéta. Fotó: AFP

A Crew–11 Crew Dragon kapszulája január 14-én, szerdán délután 5 órakor válik le az űrállomásról, majd – az időjárási körülményektől függően – január 15-én hajnalban landol a Csendes-óceánban, Kalifornia partjainál. A négyfős legénység tagjai Mike Fincke és Zena Cardman, Kimiya Yui, valamint Oleg Platonov űrhajósok. A csapat eredetileg mintegy hat hónapot töltött volna a nemzetközi űrállomáson, ám az egészségügyi helyzet miatt ezt a küldetést idő előtt lezárják.

A NASA csütörtökön már elhalasztotta Fincke és Cardman tervezett űrsétáját, majd hivatalosan is bejelentette a korai visszatérést. Az ügynökség adatvédelmi okokra hivatkozva nem közölte, melyik asztronautát érinti a probléma, és pontos diagnózist sem hozott nyilvánosságra.

– Ez nem működési hiba, és nem egy baleset következménye – hangsúlyozta James Polk, a NASA egészségügyi és orvosi igazgatója.

Egy olyan orvosi problémáról van szó, amely a mikrogravitáció sajátos kihívásaihoz kapcsolódik, és a pontos diagnózishoz földi körülményekre van szükség

 – tette hozzá.

A Crew–11 eredetileg az őket váltó Crew–12 érkezéséig maradt volna az űrállomáson, ám annak fellövését jelenleg csak február közepére tervezik. A távozás után mindössze három űrhajós marad az ISS fedélzetén, ami ugyan a jelenlegi hétfős alaplétszám alatt van, de nem példátlan: az állomás hosszú éveken át háromfős személyzettel is működött.

A Nemzetközi Űrállomást 2000 novembere óta folyamatosan lakják űrhajósok. A mostani eset azért is figyelemre méltó, mert a statisztikai modellek szerint háromévente elvileg számítani lehetne hasonló egészségügyi evakuálásra, ennek ellenére most kerül rá sor először – negyed évszázaddal az ISS üzembe helyezése után.

 

Borítókép: Falcon–9 rakéta a Crew–11 küldetés Endeavour Crew Dragon kapszulájával a NASA Kennedy Űrközpont 39A indítóállásán (Fotó: AFP)

