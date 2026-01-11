Ilyen még nem volt: a NASA egészségügyi okból evakuálja űrhajósait

A NASA péntek este jelentette be, hogy a SpaceX Crew–11 küldetésének visszatérése a vártnál korábban történik meg. A döntés előzménye, hogy az egyik, a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén tartózkodó űrhajós egészségügyi panaszt jelzett, amely miatt az amerikai űrügynökség az első orvosi evakuálás mellett határozott az ISS fennállásának 25 éves történetében – írja a Space.com.

A NASA Crew–11 küldetését szállító Falcon–9 rakéta. Fotó: AFP

A Crew–11 Crew Dragon kapszulája január 14-én, szerdán délután 5 órakor válik le az űrállomásról, majd – az időjárási körülményektől függően – január 15-én hajnalban landol a Csendes-óceánban, Kalifornia partjainál. A négyfős legénység tagjai Mike Fincke és Zena Cardman, Kimiya Yui, valamint Oleg Platonov űrhajósok. A csapat eredetileg mintegy hat hónapot töltött volna a nemzetközi űrállomáson, ám az egészségügyi helyzet miatt ezt a küldetést idő előtt lezárják.

A NASA csütörtökön már elhalasztotta Fincke és Cardman tervezett űrsétáját, majd hivatalosan is bejelentette a korai visszatérést. Az ügynökség adatvédelmi okokra hivatkozva nem közölte, melyik asztronautát érinti a probléma, és pontos diagnózist sem hozott nyilvánosságra.