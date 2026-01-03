üstököscsillagközi térNaprendszerufókutatóobjektumCIAtitkosításösszeesküvés-elmélet

3I/ATLAS: titkosított dokumentumok lehetnek a CIA birtokában

Annak ellenére, hogy az amerikai űrkutatási szervezet, a NASA és a többségi csillagász szakma álláspontja is egységes a 2025. július elsején felfedezett intersztelláris objektummal kapcsolatban, amit a csillagközi térből érkezett üstökösként azonosítottak, de úgy tűnik, hogy mégsem nyugodnak meg a kedélyek a kozmosz mélységeiből a Naprendszerbe érkezett látogatót illetően. Még tavaly novemberben egy amerikai ufókutató, John Greenwald Jr. az információs törvényre hivatkozva írásbeli kérdést nyújtott be az amerikai Központi Hírszerző Ügynökséghez, a CIA-hoz azt tudakolva, igaz-e, hogy az ügynökség titkosított dokumentumokkal rendelkezik a 3I/ATLAS intersztelláris üstökösről. A CIA a megkeresésre azt válaszolta, hogy „sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja a 3I/ATLAS -szal kapcsolatos feljegyzések létezést vagy hiányát.” Ezzel az úgynevezett Glomar–válasszal a kérelmező azonban nem elégedett meg és jelezte, hogy fellebbezni fog a konkrét információ visszatartása miatt.

Elter Tamás
Forrás: Medium2026. 01. 09. 19:18
Mint kiderült, a 3I/ATLAS-ról a CIA-nak is lehetnek titkos információi
Mint kiderült, a 3I/ATLAS-ról a CIA-nak is lehetnek titkos információi Fotó: Spectroscopy Online
A 3I/ATLAS csillagközi üstököshöz fűződő felfokozott médiaérdeklődés immár több mint féléves történetében új fejezetet nyitott az a körülmény, hogy most már nem csak a NASA és a csillagásztársadalom, hanem az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, a CIA is érintetté vált az ügyben.

A 3I/ATLAS ügyében most már a CIA is érintett
A 3I/ATLAS ügyében most már a CIA is érintett   Fotó: Wikimedia Commons/Central Intelligence Agency

A 3I/ATLAS és az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség különös kapcsolata

A 3I/ATLAS intersztelláris üstököst még tavaly július elsején fedezték fel a földközeli és ezért potenciális veszélyt jelentő aszteroidák azonosításával foglalkozó Asteroid Terrestial- impaktion Last Alert (Aszteroida Földbecsapódás Utolsó Riasztási Rendszer, ATLAS) chilei obszervatóriumának munkatársai. Már az első megfigyelési adatok alapján egyértelművé vált, hogy a 3I/ATLAS katalógusjelet kapott objektum a Naprendszer határán túli csillagközi térből érkezett.

A 3I/ATLAS csillagközi üstökös asztrofotója   Fotó: International Gemini Observatory

 A 3I/ATLAS a harmadik olyan objektum a 2017-ben felfedezett 1/I/ATLAS Oumuamua aszteroida, valamint a 2019-ben azonosított 2I/ATLAS Borisov-üstökös mellett, ami bizonyíthatóan az intersztelláris térből jött a Naprendszerbe. Ez a körülmény már önmagában is rendkívülinek számít, de a 3I/ATLAS csillagközi üstökös jellemzői közül több olyan tulajdonságot azonosítottak a kutatók, amelyek nem, illetve kevésbé jellemzőek a Naprendszer peremvidékéről származó üstökösökre.

A 3I/ATLAS csillagközi objektum több furcsa tulajdonsággal is rendelkezik   Fotó: Michael Jäger/Gerald Rhemann/Space.com

 A 3I/ATLAS e szokatlan tulajdonságai miatt a fekete lyukak kutatásában nemzetközi elismertséget szerzett asztrofizikus, Avi Loeb, a Harvard Egyetem csillagászati tanszékének tanszékvezető professzora, továbbá Adam Crowl és Adam Hibber brit csillagászok egy tavaly augusztus elején publikált tanulmányukban annak a hipotetikus lehetőségét is felvetették, hogy a 3I/ATLAS esetleg nem természetes kozmikus objektum, hanem egy idegen civilizáció mesterséges és „álcázott” felderítő űreszköze

A CIA furcsa válasza ismét terítékre hozta az álcázott csillaghajó elméletet  Fotó: YouTube

Annak ellenére, hogy a kutatók e hipotézisüket alacsony valószínűségű gondolatkísérletnek minősítették, Loeb professzor a már több mint hat hónapja gyűlő igen nagy mennyiségű észlelési adat, illetve a csillagász szakma többségének kategorikusan elutasító álláspontjának ismeretében sem zárja ki a csillagközi objektum idegen eredetének lehetőségét. E hipotézis most azért került ismét reflektorfénybe, mert egy amerikai ufókutató megkeresést intézett a Központi Hírszerző Ügynökséghez azt firtatva, hogy az ügynökség rendelkezik-e nem nyilvános információkkal a csillagközi üstökösről. A CIA válasza pedig szokatlan módon nem kategorikusan elutasító, hanem azt megkerülő válasz volt.

Megszólalt az eset kapcsán a harvardi asztrofizikus, Avi Loeb professzor is

John Greenwald Jr. ufókutató még a múlt év novemberében az információs szabadságról szóló törvényre ( Freedom of Information Act, FOIA) hivatkozva azzal a kérdéssel fordult az amerikai Központi Hírszerző Ügynökséghez (Central Intelligence Agency, CIA), hogy az rendelkezik-e a 3I/ATLAS csillagközi üstökösre vonatkozó és a nyilvánosság elől elzárt információkkal, illetve dokumentumokkal.

A 3I/ATLAS-szal kapcsolatos kérdésre kitérő választ adott a CIA   Fotó: Futura Sciences

Az információs szabadságról szóló szövetségi jogszabályt Lyndon B. Johnson elnök 1966. július 4-én iktatta törvénybe. A FOIA deklarált célja az amerikai kormányzat birtokában lévő információk nyilvánosságra hozatalának biztosítása a közvélemény számára. Fő szabályként a megkeresett kormányzati szervnek válaszolnia kell, de a FOIA olyan a törvényben rögzített kivételekkel is rendelkezik, amikor az érintett kormányzati szerv vagy hatóság megtagadhatja az adott információ nyilvánosságra hozatalát. Ilyen kivétel lehet többek között, ha a kért információ vagy adat nyilvánosságra hozatala nemzetbiztonsági érdekeket sértene. 

A CIA nem adott egyenes feleletet Greenwald megkeresésére, hanem az úgynevezett Glomar-válasz adásának jogával élt. A Glomar -válasz lehetősége arra jogosítja fel az érintett szövetségi kormányzati szervezetet, hogy a FOIA -on alapuló megkeresésre se fedje fel, hogy rendelkezik e a kérdéses információval. Az ufókutató 3I/ATLAS -szal kapcsolatos kérdésére éppen ezért a CIA e lehetőséggel élve a 2025. december 31 -én kelt levelében azt válaszolta, hogy sem megerősíteni, sem pedig cáfolni nem kívánja, hogy lennének -e titkosított információi a csillagközi objektumról. A kérelem előterjesztője, John Greenwlad az X közösségi oldalán jelezte, hogy nem hajlandó elfogadni a CIA lényeget megkerülő válaszát, ami ellen a FOIA által biztosított jogával élve fellebbezni is fog. 

Újabb kérdések vetődtek fel a 3I/ATLAS körül  Fotó: NASA

Az ufókutató azonban nem csak a szövetségi hírszerző ügynökséget, hanem a NASA-t is megkereste a kérdéseivel, és még várja az amerikai űrkutatási hivatal válaszát. 

De Avi Loeb sem mulasztotta el, hogy ne kommentálja a CIA John Greenwald -nak adott kurta -furcsa válaszát. „ Meglepő, hogy a CIA ezt az információt annyira érzékenynek tartja, hogy titkosítja, miközben a NASA tisztviselői a 2019. november 19 -i sajtótájékoztatójukon egyértelműen kijelentették, hogy a 3I/ATLAS minden kétséget kizáróan természetes eredetű üstökös” – írja a Harvard Egyetem asztrofizika-professzora

Avi Loeb professzor, a Harvard asztrofizikusa   Fotó: Harvard University

„A CIA FOIA-kérésre adott válaszának legegyszerűbb értelmezése, hogy egyes kormánytisztviselők ellenőrizni kívánták azt,hogy  a 3I/ATLAS nem egy fekete hattyú esemény-e, ami potenciális veszélyt jelenthet még akkor is, ha az üstökösszakértők ezt a lehetőséget nagyon valószínűtlennek tartják. Ha a fenyegetés létezésének kis valószínűségét megszorozzuk annak nagy társadalmi hatásával az a józan következtetés, hogy az ilyen eseményeket komolyan kell venni és figyelemmel kell kísérni – írja Loeb professzor a Medium blogjában. »Ilyen körülmények között a NASA tisztviselőit arra biztatták, hogy a valószínűsíthető tudományos értelmezést adják, miközben a CIA egy fekete hattyú esemény komoly mérlegelését eltitkolta a nyilvánosság elől, hogy megakadályozza az ok nélküli pánikot… A „sem tagadni, sem pedig megerősíteni” válasz a legjobb módja annak, hogy a fekete hattyú események kivizsgálását rejtve tartsuk” – fűzi hozzá Avi Loeb.

Loeb professzor nem zárja ki egy fekete hattyú esemény potenciális lehetőségét sem   Fotó: Devianart

A fekete hattyú esemény azokat a váratlan és előre meg nem jósolható eseményeket jelenti, amelyeknek igen nagy és negatív hatása lehet a társadalmakra, vagy a globális gazdaságra. A jelenség lényege, hogy megjósolhatatlan, de mégis létezhetnek olyan opciók amelyek alkalmasak a fekete hattyú eseményből származó kockázatok kezelésére.

Mindenesetre a 3I/ATLAS az első olyan csillagászati ​​objektum, mellyel kapcsolatban a Központi Hírszerző Ügynökség szándékosan a „sem tagadni, sem megerősíteni” típusú választ adta. Noha a csillagász szakma többségi álláspontja szerint a 3I/ATLAS még ha rendelkezik is néhány szokatlan tulajdonsággal de egyértelműen üstökös, a CIA most napvilágra került kétértelmű levele ismét felerősítheti azokat a népszerű összeesküvés-elméleteket, miszerint az amerikai kormányzat már hosszú évtizedek óta eltagadja a közvélemény előtt az idegenekről birtokában lévő információkat, így különösen az elhíresült Roswell-i incidens valós körülményit, vagy a hírhedtté vált 51-es körzet agyonhallgatott állítólagos titkait.

A 3I/ATLAS csillagközi üstökössel kapcsolatban:

  • John Greenwald ufókutató azzal a kérdéssel fordult a CIA-hoz,
  • hogy vannak-e az ügynökség birtokában az intersztelláris objektumra vonatkozó titkosított dokumentumok,
  • amire a CIA azt a választ adta, hogy ezt sem megerősíteni, sem pedig cáfolni nem kívánja.

 


 


 


 

Fontos híreink

