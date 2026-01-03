3I/ATLAS: titkosított dokumentumok lehetnek a CIA birtokában

A 3I/ATLAS csillagközi üstököshöz fűződő felfokozott médiaérdeklődés immár több mint féléves történetében új fejezetet nyitott az a körülmény, hogy most már nem csak a NASA és a csillagásztársadalom, hanem az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, a CIA is érintetté vált az ügyben.

A 3I/ATLAS ügyében most már a CIA is érintett Fotó: Wikimedia Commons/Central Intelligence Agency

A 3I/ATLAS és az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség különös kapcsolata

A 3I/ATLAS intersztelláris üstököst még tavaly július elsején fedezték fel a földközeli és ezért potenciális veszélyt jelentő aszteroidák azonosításával foglalkozó Asteroid Terrestial- impaktion Last Alert (Aszteroida Földbecsapódás Utolsó Riasztási Rendszer, ATLAS) chilei obszervatóriumának munkatársai. Már az első megfigyelési adatok alapján egyértelművé vált, hogy a 3I/ATLAS katalógusjelet kapott objektum a Naprendszer határán túli csillagközi térből érkezett.

A 3I/ATLAS csillagközi üstökös asztrofotója Fotó: International Gemini Observatory

A 3I/ATLAS a harmadik olyan objektum a 2017-ben felfedezett 1/I/ATLAS Oumuamua aszteroida, valamint a 2019-ben azonosított 2I/ATLAS Borisov-üstökös mellett, ami bizonyíthatóan az intersztelláris térből jött a Naprendszerbe. Ez a körülmény már önmagában is rendkívülinek számít, de a 3I/ATLAS csillagközi üstökös jellemzői közül több olyan tulajdonságot azonosítottak a kutatók, amelyek nem, illetve kevésbé jellemzőek a Naprendszer peremvidékéről származó üstökösökre.

A 3I/ATLAS csillagközi objektum több furcsa tulajdonsággal is rendelkezik Fotó: Michael Jäger/Gerald Rhemann/Space.com

A 3I/ATLAS e szokatlan tulajdonságai miatt a fekete lyukak kutatásában nemzetközi elismertséget szerzett asztrofizikus, Avi Loeb, a Harvard Egyetem csillagászati tanszékének tanszékvezető professzora, továbbá Adam Crowl és Adam Hibber brit csillagászok egy tavaly augusztus elején publikált tanulmányukban annak a hipotetikus lehetőségét is felvetették, hogy a 3I/ATLAS esetleg nem természetes kozmikus objektum, hanem egy idegen civilizáció mesterséges és „álcázott” felderítő űreszköze.

A CIA furcsa válasza ismét terítékre hozta az álcázott csillaghajó elméletet Fotó: YouTube

Annak ellenére, hogy a kutatók e hipotézisüket alacsony valószínűségű gondolatkísérletnek minősítették, Loeb professzor a már több mint hat hónapja gyűlő igen nagy mennyiségű észlelési adat, illetve a csillagász szakma többségének kategorikusan elutasító álláspontjának ismeretében sem zárja ki a csillagközi objektum idegen eredetének lehetőségét. E hipotézis most azért került ismét reflektorfénybe, mert egy amerikai ufókutató megkeresést intézett a Központi Hírszerző Ügynökséghez azt firtatva, hogy az ügynökség rendelkezik-e nem nyilvános információkkal a csillagközi üstökösről. A CIA válasza pedig szokatlan módon nem kategorikusan elutasító, hanem azt megkerülő válasz volt.