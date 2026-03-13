Ha háborúra emlékeztető zajokat hall hétfőn a zsinagóga környékén, nem kell hívnia a rendőrséget

Kifejtik, katonai tiszteletadás mellett tartanak ünnepi megemlékezést március 16-án délután négy órától a Budapest VII. kerületében található Herzl Tivadar téren. A rendezvény részeként ágyú- és puskadíszlövések hangzanak el, a három díszlövésre 16 óra 45 perc és 17 óra 15 perc között lehet számítani.