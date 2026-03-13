budapestherzl tivadar térenzsinagóga

Ha háborúra emlékeztető zajokat hall hétfőn a zsinagóga környékén, nem kell hívnia a rendőrséget

Pontosan tudni, hogy mikor.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 03. 13. 15:15
Side view of Hungarian police car with blue and white markings and “Rendőrség” text. rendőrautó Shutterstock/Jeremy Clein
illusztráció Fotó: Jeremy Clein Forrás: Shutterstock
A március 15-i ünnepi megemlékezés részeként március 16-án ágyú- és puskadíszlövésekre kell számítani Budapest VII. kerületében – írja a rendőrségi portál.

Kifejtik, katonai tiszteletadás mellett tartanak ünnepi megemlékezést március 16-án délután négy órától a Budapest VII. kerületében található Herzl Tivadar téren. A rendezvény részeként ágyú- és puskadíszlövések hangzanak el, a három díszlövésre 16 óra 45 perc és 17 óra 15 perc között lehet számítani. 

 

 

 


 

