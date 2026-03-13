Menczer Tamás: Zelenszkij zsarolásával szemben meg kell védeni Magyarországot + videó

Menczer Tamás a közösségi oldalán egy magyar lobogó előtt állva arról beszélt, hogy a magyar nemzeti színek helyett a tiszások az ukrán kék-sárga színekben pompáztak – utalva arra, hogy a baloldali párt képviselői az Európai Parlamentben az ukrán zászlót idéző pólókban jelentek meg.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a március 15-i, vasárnapi Békemenet lesz az eddigi legnagyobb és legfontosabb ilyen jellegű rendezvény. Menczer Tamás azt írta, hogy

Volodimir Zelenszkij zsarol és fenyeget, ezért meg kell védeni Magyarországot.

Bejegyzését azzal zárta, hogy a hazának szüksége van mindenkire.