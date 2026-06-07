Pete Hegseth Európát bírálta, Tajvan körül ismét forr a levegő

Újabb feszültség alakult ki az Egyesült Államok, Kína és Tajvan között, miután Donald Trump egy Tajvannak szánt, 14 milliárd dolláros fegyvercsomagot a Pekinggel folytatott tárgyalások egyik lehetséges alkueszközeként említett. Tajpej szerint a sziget biztonsága nem lehet része a nagyhatalmi alkudozásnak, különösen úgy, hogy Kína egyre nagyobb katonai nyomást gyakorol a térségre.