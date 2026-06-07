pete hegsethiránizrael

Pete Hegseth Európát bírálta, Tajvan körül ismét forr a levegő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Ismét nő a feszültség Tajvannal kapcsolatban. Irán rakétákkal támadta Izraelt. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter Európa migrációs politikáját bírálta – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 06. 07. 23:59
Illusztráció (Forrás: Hans Lucas via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb feszültség alakult ki az Egyesült Államok, Kína és Tajvan között, miután Donald Trump egy Tajvannak szánt, 14 milliárd dolláros fegyvercsomagot a Pekinggel folytatott tárgyalások egyik lehetséges alkueszközeként említett. Tajpej szerint a sziget biztonsága nem lehet része a nagyhatalmi alkudozásnak, különösen úgy, hogy Kína egyre nagyobb katonai nyomást gyakorol a térségre.

Újabb veszélyes támadás történt az orosz–ukrán háború során. Miközben Kijev száznegyven drónnal támadta Oroszország második legnagyobb városát, Szentpétervárt, Moszkva egy, a csernobili zóna közelében fekvő nukleáris tárolót talált el.

A fegyverszünet életbe lépése óta először ismét Izraelt támadta Teherán. Irán állami televíziója megerősítette, hogy rakétákat lőtt ki, Izrael északi részén pedig több robbanás hallatszott.

Fegyveres merénylő kezdett ámokfutásba Izraelben, a hatóságok terrorcselekményként vizsgálják az ügyet. A feltételezett elkövető meghalt és öt ember kórházba került, kettejük állapota súlyos.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Hans Lucas via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekTrump

Németországban az AfD vezet

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A hadiipari együttműködések száma és mértéke az elmúlt napokban csúcsokat döntött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu