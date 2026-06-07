Újabb feszültség alakult ki az Egyesült Államok, Kína és Tajvan között, miután Donald Trump egy Tajvannak szánt, 14 milliárd dolláros fegyvercsomagot a Pekinggel folytatott tárgyalások egyik lehetséges alkueszközeként említett. Tajpej szerint a sziget biztonsága nem lehet része a nagyhatalmi alkudozásnak, különösen úgy, hogy Kína egyre nagyobb katonai nyomást gyakorol a térségre.
Pete Hegseth Európát bírálta, Tajvan körül ismét forr a levegő
Ismét nő a feszültség Tajvannal kapcsolatban. Irán rakétákkal támadta Izraelt. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter Európa migrációs politikáját bírálta – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
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Újabb veszélyes támadás történt az orosz–ukrán háború során. Miközben Kijev száznegyven drónnal támadta Oroszország második legnagyobb városát, Szentpétervárt, Moszkva egy, a csernobili zóna közelében fekvő nukleáris tárolót talált el.
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A fegyverszünet életbe lépése óta először ismét Izraelt támadta Teherán. Irán állami televíziója megerősítette, hogy rakétákat lőtt ki, Izrael északi részén pedig több robbanás hallatszott.
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Fegyveres merénylő kezdett ámokfutásba Izraelben, a hatóságok terrorcselekményként vizsgálják az ügyet. A feltételezett elkövető meghalt és öt ember kórházba került, kettejük állapota súlyos.
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Borítókép: Illusztráció (Forrás: Hans Lucas via AFP)
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