Tajvan körül ismét forr a levegő
Újabb feszültség alakult ki az Egyesült Államok, Kína és Tajvan között, miután Donald Trump egy Tajvannak szánt, 14 milliárd dolláros fegyvercsomagot a Pekinggel folytatott tárgyalások egyik lehetséges alkueszközeként említett. Tajpej szerint a sziget biztonsága nem lehet része a nagyhatalmi alkudozásnak, különösen úgy, hogy Kína egyre nagyobb katonai nyomást gyakorol a térségre.
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