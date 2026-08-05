Noha csak egy napot töltöttem főszerkesztőként a közmédiában, azért még belefért az is, hogy javasoljam a hírigazgató teljes támogatásával, hogy ebben a rendkívüli helyzetben legalább egy öt perces napi hírösszefoglaló készüljön, hiszen mi más lenne a legfőbb küldetése az intézménynek, mint informálni az embereket. Pénz, paripa adott hozzá, de a válasz nem volt. Bár most a legtöbben Bodacz Balázs felelősségét firtatják, de nem árt tudni, hogy szakmai előéletemmel a teljes menedzsment tisztában volt, a munkaszerződést ennek tudatában a vezérigazgató írta alá.
Megszólalt a közmédia frissen kinevezett, majd kirúgott főszerkesztője
Egyik korábbi munkahelyén kollégák voltak Magyar Péterrel.
Mint ahogyan a térnek geometriája, a helynek szelleme, akként a számoknak értéke, a szavaknak pedig súlya van. Annak a bizonyos 24 órának a koordináta-rendszere a következő:
Augusztus 3.
9:00 Munkaszerződés aláírása a Kunigunda útján a tv-székházban.
9:30 Megbeszélés a hírigazgatóval
10:00 Látogatás a newsroomban, kölcsönös üdvözlés rég nem látott és új kollégákkal
10:30 Stúdióbejárás
11:30 Beköltözés az irodába
12:00 Arculati megbeszélés
13:30 Ebéd egy régi kollégával
14:00 Adminisztratív ügyek, telefonok intézése
17:00 Távozás a székházból
19:42 Az MTI közzéteszi a kinevezésről szóló hírt, amelyet átvesznek a hírportálok
Ezt követően a miniszterelnök kommentet fűz a Telexen megjelenő hír alá, amely így hangzik: nem hinném…
21:24-kor hívnak, hogy közöljék: olyan teher lettem, amelyet a közmédia nem tud felvállalni
Augusztus 4.
14 óra A munkaszerződés megszüntetésének aláírása
Mint az a pályafutásom tömör leírásából is kitűnik, többször is munkahelyet váltottam életem során, a távozást hol magam kezdeményeztem, hol a munkáltató. Egy kivételével mindegyik a körülményekhez képest higgadt légkörben, a kölcsönös tisztelet jegyébenben zajlott. Azok után, hogy a köztévé vezetése által felajánlott munkát korábbi munkahelyemet feladva elfogadtam, a próbaidőszak jogi lehetőségét kihasználva indoklás nélkül utcára tettek. Ugye nem kell magyaráznom, hogy nem azért, mert valamit azon az egy napon rosszul csináltam. A hitelességen alapuló három évtizedes munkásságomat sutba dobva úgy ráztak le, mint kutya a vizet. Finoman fogalmazva is kisszerű.
Hiszem, hogy az újágíró feladata kérdések révén feltárni az igazságot. Persze ritkán létezik az életben abszolút igazság, az értelmezés nyújtja számunkra azt a lehetőséget, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Az én kérdéseim az üggyel kapcsolatban az alábbiak:
Eltűrhető bárkinek is a tényeket nélkülöző meghurcolása, különböző stigmák alapján? Ha én a Hír TV-miatt propagandista voltam, akkor a velem egy időben szintén ott dolgozók (Veiszer Alinda, Kálmán Olga, Láng Balázs, Magyar Márton és sokan mások) is mind propagandisták, akiknek nincs helyük többé a közéletben?
nem hinném…
Ha valaki az elmúlt 16 évben fideszes cégnél vagy a kormánynak dolgozott akár alkalmazottként, akár vezető beosztásokban (pl. diplomataként, vezérigazgatóként, FB-tagként, államtitkárként stb.), akkor el kell lehetetleníteni, mert a közösségi hálón egy aktív kör vérre szomjazik?
nem hinném…
Lehet-e úgy független a közmédia, hogy Facebook-bejegyzésekre alapozott vélemények alapján történnek döntések?
nem hinném…
Természetesen mindenki pótolható. Számos jó szakember van, házon belül és kívül is, akikkel kivitelezhető egy modern közszolgálati hírszolgáltatás. Mindannyiunknak ez az érdeke. És talán az utolsó lehetőség. A szakmánkat is érintő technológiai ugrás okozta kihívás óriási. Őszintén szurkolok!
Végezetül szeretnék köszönetet mondani azért a rengeteg, világnézettől független támogató hívásért, üzenetért, levélért, amelyet az ügy kapcsán kaptam, el sem tudjátok képzelni, mennyi erőt ad. Köszönöm!”
Komment
Összesen 2 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!