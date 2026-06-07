Migrációs politikája miatt támadja Európát az amerikai védelmi miniszter

„Sajnálatos módon ma más európai partokat más veszélyes ideológiák ostromolnak” – fogalmazott Hegseth. A védelmi miniszter Spanyolországot, Olaszországot, Görögországot és Bulgáriát hozta fel példaként, mondván, ezen országok partjaira folyamatosan érkeznek migránsokat szállító hajók. Az amerikai hadügyminiszter azt kérdezte, mikor lépnek fel határozottabban az európai vezetők az általa inváziónak nevezett jelenséggel szemben.

A migráció az elmúlt években az európai közélet egyik meghatározó témájává vált, és számos országban megerősödtek azok a politikai erők, amelyek szigorúbb bevándorlási szabályozást sürgetnek.

A Trump-kormányzat részéről nem ez volt az első hasonló megszólalás. Egy nappal korábban J. D. Vance amerikai alelnök egy southamptoni késelés kapcsán beszélt a tömeges bevándorlás veszélyeiről. A brit kormány visszautasította a kijelentéseket, hangsúlyozva, hogy az áldozat családja nem szeretné, ha a tragédiát politikai vitákban használnák fel. A brit ügyészség ugyanakkor megerősítette, hogy az elkövető brit állampolgárként született.