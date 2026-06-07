Pete HegsethEurópamigrációnormandiai partraszállás

Migrációs politikája miatt támadja Európát az amerikai védelmi miniszter

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Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a normandiai partraszállás évfordulóján arról beszélt, hogy Európa ma a tömeges migráció jelentette kihívással néz szembe. A Trump-kormányzat tagja szerint az európai vezetők nem lépnek fel kellő határozottsággal az illegális bevándorlással szemben.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 9:45
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter (Fotó: AFP)
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„Sajnálatos módon ma más európai partokat más veszélyes ideológiák ostromolnak” – fogalmazott Hegseth. A védelmi miniszter Spanyolországot, Olaszországot, Görögországot és Bulgáriát hozta fel példaként, mondván, ezen országok partjaira folyamatosan érkeznek migránsokat szállító hajók. Az amerikai hadügyminiszter azt kérdezte, mikor lépnek fel határozottabban az európai vezetők az általa inváziónak nevezett jelenséggel szemben.

A migráció az elmúlt években az európai közélet egyik meghatározó témájává vált, és számos országban megerősödtek azok a politikai erők, amelyek szigorúbb bevándorlási szabályozást sürgetnek.

A Trump-kormányzat részéről nem ez volt az első hasonló megszólalás. Egy nappal korábban J. D. Vance amerikai alelnök egy southamptoni késelés kapcsán beszélt a tömeges bevándorlás veszélyeiről. A brit kormány visszautasította a kijelentéseket, hangsúlyozva, hogy az áldozat családja nem szeretné, ha a tragédiát politikai vitákban használnák fel. A brit ügyészség ugyanakkor megerősítette, hogy az elkövető brit állampolgárként született.

Hegseth arról is beszélt, hogy a szabadságot nem lehet magától értetődőnek tekinteni. Szerinte a normandiai partraszállás során harcoló és elesett katonák olyan örökséget hagytak Európára, amelynek megőrzése a mai nemzedék felelőssége.

Donald Trump korábban többször is bírálta az európai migrációs politikát. Az ENSZ Közgyűlésén tavaly arról beszélt, hogy az ellenőrizetlen bevándorlás súlyos következményekkel járhat a kontinens jövőjére nézve.

A Trump-kormányzat decemberben közzétett nemzetbiztonsági stratégiája szerint a jelenlegi migrációs folyamatok hosszú távon alapvetően átalakíthatják Európa arculatát.

Washington eközben az Egyesült Államokban is a bevándorlás visszaszorítását tekinti egyik legfontosabb céljának: az amerikai hatóságok 2025 eleje óta több ezer illegális bevándorló ellen indítottak eljárást.

 

Borítókép: Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter (Fotó: AFP)

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