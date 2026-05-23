Trump új szabálya alapjaiban írja át a bevándorlás rendszerét

Az amerikai állampolgársági és bevándorlási hivatal (USCIS) szerint az ideiglenes vízumok meghatározott célra és időtartamra szólnak, ezért az ilyen jogállás nem szolgálhat az állandó letelepedés első lépéseként. A hivatal álláspontja szerint a vízum lejárta után az érintetteknek el kell hagyniuk az országot.

A szabályozás jelentős változást hoz, mivel eddig sok olyan külföldi kérhette bevándorlási státusának módosítását, aki már az Egyesült Államokban élt. Számukra lehetőség volt arra, hogy az ország elhagyása nélkül szerezzék meg az állandó tartózkodási engedélyt.

Az intézkedést élesen bírálta az amerikai ellenzék. Chuy Garcia demokrata képviselő szerint a változás több ezer legális bevándorlót, köztük amerikai állampolgárok házastársait is arra kényszerítheti, hogy hosszabb időre elszakadjanak családjuktól, munkahelyüktől és otthonuktól. A politikus „abszurdnak és kegyetlennek” nevezte az új szabályozást – írja a BFM.