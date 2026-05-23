Trump új szabálya alapjaiban írja át a bevándorlás rendszerét

Véget érhet az amerikai álom sok ezer bevándorló számára? Donald Trump kormányzata alapjaiban változtatja meg a zöldkártya megszerzésének szabályait: azoknak a külföldieknek, akik ideiglenes vízummal már az Egyesült Államokban élnek, a legtöbb esetben vissza kell térniük hazájukba, ha állandó tartózkodási engedélyt szeretnének szerezni. Az intézkedés rengeteg embert érinthet, miközben a támogatók szerint a bevándorlási rendszer szigorítására van szükség.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 16:09
Kerítések az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Központjában (Fotó: AFP)
Az amerikai állampolgársági és bevándorlási hivatal (USCIS) szerint az ideiglenes vízumok meghatározott célra és időtartamra szólnak, ezért az ilyen jogállás nem szolgálhat az állandó letelepedés első lépéseként. A hivatal álláspontja szerint a vízum lejárta után az érintetteknek el kell hagyniuk az országot.

A szabályozás jelentős változást hoz, mivel eddig sok olyan külföldi kérhette bevándorlási státusának módosítását, aki már az Egyesült Államokban élt. Számukra lehetőség volt arra, hogy az ország elhagyása nélkül szerezzék meg az állandó tartózkodási engedélyt.

Az intézkedést élesen bírálta az amerikai ellenzék. Chuy Garcia demokrata képviselő szerint a változás több ezer legális bevándorlót, köztük amerikai állampolgárok házastársait is arra kényszerítheti, hogy hosszabb időre elszakadjanak családjuktól, munkahelyüktől és otthonuktól. A politikus „abszurdnak és kegyetlennek” nevezte az új szabályozást – írja a BFM.

A Trump-kormányzat ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy az intézkedés segíti a bevándorlási szabályok betartását, és csökkenti annak esélyét, hogy azok, akiknek elutasítják a zöldkártya-kérelmét, jogellenesen az Egyesült Államokban maradjanak.

A The Washington Post adatai szerint az Egyesült Államok évente több mint egymillió zöldkártyát ad ki, és a kérelmezők több mint fele már az országban tartózkodik a jelentkezés időpontjában. A mostani szigorítás Donald Trump bevándorláspolitikájának újabb eleme, amely az elmúlt időszakban több legális bevándorlási lehetőség korlátozását, valamint a menekültprogramok jelentős visszafogását is magában foglalta.

Korábban 19, többségében afrikai és közel-keleti ország állampolgárai esetében felfüggesztették a bevándorlási kérelmek – köztük a zöldkártya- és állampolgársági eljárások – elbírálását nemzetbiztonsági és közbiztonsági okokra hivatkozva.

Az érintett országok között Afganisztán, Szomália, Irán, Líbia, Szudán és Jemen is szerepelt. Az amerikai kormány akkor azzal indokolta a döntést, hogy szigorúbb ellenőrzésre van szükség a potenciális biztonsági kockázatok kiszűrése érdekében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
