orosz vagyon litván külügyminiszter Ukrajna támogatása Európai Unió Globsec

Az EU-s gigahitel csak átmeneti megoldás – Litvánia ismét napirendre venné a befagyasztott orosz vagyon ügyét

A prágai Globsec konferencián a litván külügyminiszter kijelentette, hogy az Európai Unió által elfogadott, 90 milliárd eurós hitelcsomag csak átmeneti megoldást jelent Ukrajna finanszírozására. Bár a brüsszeli döntéshozók pozitívan beszéltek a 2026-ra és 2027-re jóváhagyott keretről, Kestutis Budrys szerint ez hosszú távon nem elég. Úgy véli, Európának ismét napirendre kellene vennie a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdését.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 16:49
Litvánia külügyminisztere úgy véli, az EU-s hitelmegállapodás csak átmeneti megoldás Forrás: AFP
Ismét napirenden a befagyasztott orosz vagyon felhasználása

Az orosz–ukrán háború 2022 februárjában történt kitörése óta az EU és a G7-ek példátlan gazdasági és pénzügyi szankciókat vezettek be Oroszország ellen. Az intézkedések részeként kétszázmilliárd euró értékű orosz központi banki vagyont fagyasztottak be

Az Európai Központi Banknál zárolt pénzeket a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi letétkezelő központ kezeli. 

December 5-én Ursula von der Leyen radikális tervet terjesztett elő, amely szerint az orosz befagyasztott eszközök felhasználásáról az EU egyszerű többséggel dönt, megkerülve a tagállami vétójogot. Mint arról beszámoltunk, az uniós vezetők végül nem jutottak dűlőre a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásáról, így Ukrajna támogatását végül kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvétellel oldják meg a következő két évben, amelyben Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vállal pénzügyi szerepet.

Borítókép: Kestutis Budrys litván külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
