Az EU-s gigahitel csak átmeneti megoldás – Litvánia ismét napirendre venné a befagyasztott orosz vagyon ügyét
A prágai Globsec konferencián a litván külügyminiszter kijelentette, hogy az Európai Unió által elfogadott, 90 milliárd eurós hitelcsomag csak átmeneti megoldást jelent Ukrajna finanszírozására. Bár a brüsszeli döntéshozók pozitívan beszéltek a 2026-ra és 2027-re jóváhagyott keretről, Kestutis Budrys szerint ez hosszú távon nem elég. Úgy véli, Európának ismét napirendre kellene vennie a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdését.
Ismét napirenden a befagyasztott orosz vagyon felhasználása
Az orosz–ukrán háború 2022 februárjában történt kitörése óta az EU és a G7-ek példátlan gazdasági és pénzügyi szankciókat vezettek be Oroszország ellen. Az intézkedések részeként kétszázmilliárd euró értékű orosz központi banki vagyont fagyasztottak be.
Az Európai Központi Banknál zárolt pénzeket a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi letétkezelő központ kezeli.
December 5-én Ursula von der Leyen radikális tervet terjesztett elő, amely szerint az orosz befagyasztott eszközök felhasználásáról az EU egyszerű többséggel dönt, megkerülve a tagállami vétójogot. Mint arról beszámoltunk, az uniós vezetők végül nem jutottak dűlőre a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásáról, így Ukrajna támogatását végül kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvétellel oldják meg a következő két évben, amelyben Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vállal pénzügyi szerepet.
Borítókép: Kestutis Budrys litván külügyminiszter (Fotó: AFP)
