Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen radikális javaslatot terjesztett elő: a befagyasztott orosz eszközök felhasználásáról ne egyhangú döntéssel, hanem az uniós tagállamok egyszerű többségével döntsön az EU. A terv célja, hogy Ukrajna újabb – akár 210 milliárd eurós – forráshoz jusson, mielőtt kiürül a kassza – írja az Unian.ua.
Von der Leyen hány vörös vonalat hajlandó átlépni, hogy célt érjen?
Az Európai Bizottság elnöke radikális tervet terjesztett elő, amely szerint az orosz befagyasztott eszközök felhasználásáról az EU egyszerű többséggel döntene, megkerülve a tagállami vétójogot. A cél, hogy Ukrajna akár 210 milliárd eurós forráshoz jusson, mielőtt a háborús kassza kiürül. A javaslat jogi vitákat válthat ki, és még Ukrajna szövetségesei is aggódnak az uniós jogszabályok feszegetése miatt. Von der Leyen mindent megtesz azért, hogy az ukrán háborús gépezet ne álljon le.
Von der Leyen manővere jogi kiskapuk kihasználásával kerüli meg az olyan országok, mint Magyarország vétóját, és megkérdőjelezi az egyhangú döntéshozatal hagyományát, amely a római szerződés óta az uniós külpolitika jellemzője.
Még Ukrajna szövetségesei is aggódva figyelik, hogy a bizottsági elnök milyen határokat hajlandó átlépni azért, hogy célt érjen.
Brüsszel előtt két lehetőség áll: vagy a közös uniós költségvetésből nyújtanak támogatást, ami egyhangú jóváhagyást igényel, vagy az orosz eszközökből finanszírozott kölcsönnel segítik Ukrajnát, amelyet Moszkva csak a háború utáni jóvátétellel fizetne vissza. Az utóbbi esetben a rendkívüli felhatalmazás miatt a szuverén tagországok vétója nem akadályozhatja meg a döntést.
A terv várhatóan jogi vitákat vált ki, és a folyamat sokáig elhúzódhat. A bizottság indoklása szerint a háborús helyzet és az orosz hibrid támadások Európában a gazdasági stabilitást fenyegetik, így a gyors döntés elengedhetetlen. Belgium azonban óvatosságra int a témában, írtunk róla, hogy miért nem mer Belgium rábólintani az orosz vagyon elkobzására.
A nemzeti jogi szakértők december 4-én kezdik a szöveg vizsgálatát, a tagállamok nagykövetei pedig december 5-én folytatják az egyeztetéseket.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Putyin határozott kijelentést tett a háborúval kapcsolatban, Szijjártó Péter az EU elszigetelődésére figyelmeztetett
Károsak és veszélyesek az Európai Unió bizonyos megközelítései a nemzetközi politikában.
Moszkva keményen figyelmeztette Brüsszelt
Moszkva válaszlépéseket készít elő arra az esetre, ha az Európai Unió lefoglalná Oroszország kintlévőségeit — jelentette ki Marija Zaharova.
Az AfD stabilan a legnépszerűbb Németországban
Egyre népszerűtlenebbek a kormánypártok a németeknél.
Megvan az időpont, ekkor nevezik ki miniszterelnöknek Andrej Babist
Andrej Babis, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke csütörtök este bejelentette, hogy megválik az Agrofert holdingtól, amelynek eddig egyedüli tulajdonosa volt.
