Von der Leyen hány vörös vonalat hajlandó átlépni, hogy célt érjen?

Az Európai Bizottság elnöke radikális tervet terjesztett elő, amely szerint az orosz befagyasztott eszközök felhasználásáról az EU egyszerű többséggel döntene, megkerülve a tagállami vétójogot. A cél, hogy Ukrajna akár 210 milliárd eurós forráshoz jusson, mielőtt a háborús kassza kiürül. A javaslat jogi vitákat válthat ki, és még Ukrajna szövetségesei is aggódnak az uniós jogszabályok feszegetése miatt. Von der Leyen mindent megtesz azért, hogy az ukrán háborús gépezet ne álljon le.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 1:02
Ursula Von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Ursula Von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen radikális javaslatot terjesztett elő: a befagyasztott orosz eszközök felhasználásáról ne egyhangú döntéssel, hanem az uniós tagállamok egyszerű többségével döntsön az EU. A terv célja, hogy Ukrajna újabb – akár 210 milliárd eurós – forráshoz jusson, mielőtt kiürül a kassza – írja az Unian.ua.

European Council President Antonio Costa (R) and European Commission President Ursula von der Leyen (C) greet Ukraine's President Volodymyr Zelensky as he arrives at the Special European Council to discuss continued support for Ukraine and European defence at the EU headquarters in Brussels on March 6, 2025. European Union leaders hold emergency talks in Brussels gathering as the Trump administration upends traditional alliances and retracts wartime backing of Ukraine. The summit brings all 27 EU leaders together for the first time since the explosive meeting between US and Ukraine presidents on February 28, 2025, with US military aid and intelligence sharing since suspended. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Von der Leyen manővere jogi kiskapuk kihasználásával kerüli meg az olyan országok, mint Magyarország vétóját, és megkérdőjelezi az egyhangú döntéshozatal hagyományát, amely a római szerződés óta az uniós külpolitika jellemzője. 

Még Ukrajna szövetségesei is aggódva figyelik, hogy a bizottsági elnök milyen határokat hajlandó átlépni azért, hogy célt érjen.

Brüsszel előtt két lehetőség áll: vagy a közös uniós költségvetésből nyújtanak támogatást, ami egyhangú jóváhagyást igényel, vagy az orosz eszközökből finanszírozott kölcsönnel segítik Ukrajnát, amelyet Moszkva csak a háború utáni jóvátétellel fizetne vissza. Az utóbbi esetben a rendkívüli felhatalmazás miatt a szuverén tagországok vétója nem akadályozhatja meg a döntést.

A terv várhatóan jogi vitákat vált ki, és a folyamat sokáig elhúzódhat. A bizottság indoklása szerint a háborús helyzet és az orosz hibrid támadások Európában a gazdasági stabilitást fenyegetik, így a gyors döntés elengedhetetlen. Belgium azonban óvatosságra int a témában, írtunk róla, hogy miért nem mer Belgium rábólintani az orosz vagyon elkobzására.

A nemzeti jogi szakértők december 4-én kezdik a szöveg vizsgálatát, a tagállamok nagykövetei pedig december 5-én folytatják az egyeztetéseket.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

