Von der Leyen hány vörös vonalat hajlandó átlépni, hogy célt érjen?

Von der Leyen manővere jogi kiskapuk kihasználásával kerüli meg az olyan országok, mint Magyarország vétóját, és megkérdőjelezi az egyhangú döntéshozatal hagyományát, amely a római szerződés óta az uniós külpolitika jellemzője.

Még Ukrajna szövetségesei is aggódva figyelik, hogy a bizottsági elnök milyen határokat hajlandó átlépni azért, hogy célt érjen.

Brüsszel előtt két lehetőség áll: vagy a közös uniós költségvetésből nyújtanak támogatást, ami egyhangú jóváhagyást igényel, vagy az orosz eszközökből finanszírozott kölcsönnel segítik Ukrajnát, amelyet Moszkva csak a háború utáni jóvátétellel fizetne vissza. Az utóbbi esetben a rendkívüli felhatalmazás miatt a szuverén tagországok vétója nem akadályozhatja meg a döntést.