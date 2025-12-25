Hiába a baloldal folyamatos támadása Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerdán egy videóüzenetet tett közzé a közösségi médiában, amelyben boldog karácsonyt kívánt az olasz népnek, miközben egy betlehem mellett áll – írja az Ansa.
Az olasz baloldalnak nem tetszik, hogy a betlehemállítás még mindig hagyomány
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök karácsonyi videóüzenetben köszöntötte az olaszokat egy betlehem mellett állva. Beszédében hangsúlyozta, hogy a jászol a karácsony lényegét, a gyökereket és a nemzeti identitást jelképezi. Olaszországban a betlehemállítás olyan hagyomány, amelyet a baloldal rendszeresen támad.
Őszinte jókívánságaimat küldöm minden olasznak, azoknak, akik a családjukkal ünneplik, és azoknak is, akik a munkahelyükön töltik
– mondta, majd úgy folytatta, hogy az ünnep mindenkié, legyen bármilyen nehéz a mostani időszak. A betlehem mellett állva kiemelte, hogy mennyire fontos szimbóluma az ünnepnek, és
leginkább ez emlékeztet bennünket arra, hogy miről szól a szent karácsony.
A miniszterelnök szerint a jászol egy történetet mesél el, értékeket hordoz és mélyebbé teszi a gyökereket és egy nemzet, amely ismeri gyökereit, nem fél a konfrontációtól és a jövőtől sem.
Olaszországban nagy hagyománya van a betlehemállításnak, ami az egyik legszebb keresztény karácsonyi szokás, mégis évről évre támadja azt a baloldal. Ahogy arról lapunk is beszámolt, tavaly a Domani olasz lap vonta kétségbe, hogy szükség van-e még mindig a betlehemre. A cikk nem kis felháborodást váltott ki több olasz kormánypárti politikusból. Matteo Salivni kormányfőhelyettes megdöbbentőnek és szégyenletesnek nevezte.
El a kezekkel a betlehemektől, mely a hagyományok, az identitás és a kereszténység szimbóluma és amelyet minden áron meg kell védeni! Fel kell lépni azok ellen, akik a keresztény értékek eltörlésére tesznek kísérletet.
Borítókép: Folyamatosan támadják a keresztény ünnepeket Olaszországban (Fotó: AFP)
XIV. Leó pápa: Megváltozna a világ, ha segítenénk a gyengéknek és az elnyomottaknak
Ha mindegyikünk átérezné a másik szenvedését, szolidáris lenne a gyengébbekkel és az elnyomottakkal, akkor más lenne a világ – fogalmazott karácsonyi üzenetében a szentatya.
„Újjászületés karácsonya" – így ünnepeltek a Szentföldön
A karácsony az újjászületés üzenetét hordozza a gázaiaknak.
Amerikai zöld lámpa: eladhatja orosz tulajdonrészét a szerb olajcég
A Mol tárgyalhat a szerb olajfinomító megvásárlásáról.
Putyin karácsonyi üdvözletet küldött Trumpnak
Vlagyimir Putyin orosz elnök karácsony alkalmából üdvözlő táviratot küldött amerikai hivatali kollégájának, Donald Trumpnak – közölte csütörtökön Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.
