Melonikarácsonybetlehem

Az olasz baloldalnak nem tetszik, hogy a betlehemállítás még mindig hagyomány

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök karácsonyi videóüzenetben köszöntötte az olaszokat egy betlehem mellett állva. Beszédében hangsúlyozta, hogy a jászol a karácsony lényegét, a gyökereket és a nemzeti identitást jelképezi. Olaszországban a betlehemállítás olyan hagyomány, amelyet a baloldal rendszeresen támad.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 19:33
Folyamatos támadás alatt állnak a keresztény ünnepek Olaszországban Fotó: JONAS ROOSENS Forrás: BELGA MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hiába a baloldal folyamatos támadása Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerdán egy videóüzenetet tett közzé a közösségi médiában, amelyben boldog karácsonyt kívánt az olasz népnek, miközben egy betlehem mellett áll – írja az Ansa.

Olaszországban a betlehemállítás olyan hagyomány, amelyet a baloldal rendszeresen támad.
Olaszországban a betlehemállítás olyan hagyomány, amelyet a baloldal rendszeresen támad
Fotó: DOMENICO CIPPITELLI/NurPhoto

Őszinte jókívánságaimat küldöm minden olasznak, azoknak, akik a családjukkal ünneplik, és azoknak is, akik a munkahelyükön töltik

 – mondta, majd úgy folytatta, hogy az ünnep mindenkié, legyen bármilyen nehéz a mostani időszak. A betlehem mellett állva kiemelte, hogy mennyire fontos szimbóluma az ünnepnek, és

leginkább ez emlékeztet bennünket arra, hogy miről szól a szent karácsony.

A miniszterelnök szerint a jászol egy történetet mesél el, értékeket hordoz és mélyebbé teszi a gyökereket és egy nemzet, amely ismeri gyökereit, nem fél a konfrontációtól és a jövőtől sem.

Olaszországban nagy hagyománya van a betlehemállításnak, ami az egyik legszebb keresztény karácsonyi szokás, mégis évről évre támadja azt a baloldal. Ahogy arról lapunk is beszámolt, tavaly a Domani olasz lap vonta kétségbe, hogy szükség van-e még mindig a betlehemre. A cikk nem kis felháborodást váltott ki több olasz kormánypárti politikusból. Matteo Salivni kormányfőhelyettes megdöbbentőnek és szégyenletesnek nevezte.

El a kezekkel a betlehemektől, mely a hagyományok, az identitás és a kereszténység szimbóluma és amelyet minden áron meg kell védeni! Fel kell lépni azok ellen, akik a keresztény értékek eltörlésére tesznek kísérletet.

Borítókép: Folyamatosan támadják a keresztény ünnepeket Olaszországban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekbolyai farkas

A magyar Örömóda

Faggyas Sándor avatarja

A költemény kapcsán Schiller és Beethoven mellett hajtsunk fejet Bolyai Farkas előtt is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu