Több hónapra leáll a közbringarendszer Budapesten

Több hónapra leáll a budapesti közbringarendszer működése – erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint március 5-től egészen június végéig nem lesz elérhető a Bubi, ami különösen a tavaszi bringaszezon kezdetén jelent problémát.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Bejegyzésében felidézte, hogy a közbringa-programot 2014-ben indították el az akkori városvezetés idején azzal a céllal, hogy gyors, hatékony és fenntartható közlekedési alternatívát kínáljon a budapestieknek. Hozzátette:

a Fidesz-frakció akkor azt is javasolta, hogy érvényes BKK-bérlettel mindenki korlátlan alkalommal, 30 percig ingyen használhassa a rendszert.

Szentkirályi szerint most, amikor a jó idővel egyre többen pattannának biciklire, különösen nagy szükség lenne a Bubira, azonban a főváros döntése miatt a rendszer hónapokra leáll.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője azt írta: a szolgáltatás szüneteltetésének oka, hogy a Karácsony Gergelyék nem írták ki időben azt a pályázatot, amely biztosíthatta volna a hálózat zavartalan működését.

Pontosan tudták, hogy ez lesz. Tudták, hogy az új pályázat átfutási ideje 18 hónapig nyúlhat, ám azzal direkt késlekedtek.

– hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra. A politikus úgy fogalmazott:

a leállásért és annak következményeiért a főpolgármestert terheli a felelősség.

„Miközben napi szinten csőddel riogatnak és azt mondják, hogy most már tényleg itt a vég, naponta borulnak ki újabb csontvázak a városházi szekrényből, most épp ez a kényszerszünet” – zárta sorait a frakcióvezető.

Borítókép: Mol Bubi közösségi kerékpáros a belvárosban (Forrás: MTI/Róka László)