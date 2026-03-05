Zelenszkij összevissza beszél, a Tisza Párt az ukránok oldalára áll

Hetek óta tart a patthelyzet a Barátság kőolajvezeték kapcsán. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban azzal hitegette a nemzetközi közvéleményt, hogy orosz támadások miatt a vezeték súlyosan megrongálódott. Ezt azonban egyre kevesebben hitték el – írja az Origo.

Volodimir Zelenszkij Brüsszel kedvence (Fotó: AFP)

Az Európai Bizottság, sőt még Kijevvel korábban szívélyes viszonyt ápoló uniós tagállamok is nyomást gyakoroltak Zelenszkijre, hogy engedje be a független tényfeltárókat. A Financial Times cikke szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán elnöktől, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését, ám Zelenszkij biztonsági okokra hivatkozva mindvégig megtagadta a kéréseket.

Ez a kategorikus elutasítás Brüsszelben is felborzolta a kedélyeket

Kijev öngólt lőtt azzal, hogy ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitel blokkolására

– idézett a Financial Times brit napilap egy magas rangú uniós diplomatát.

Dömötör Csaba EP-képviselő szerint a műholdfelvételek is azt mutatják, hogy nincs olyan sérülés, amely akadályozná a szállítást, „egyszerű politikai zsarolásról van szó”.

A kártyavár akkor dőlt össze véglegesen, amikor Orbán Viktor miniszterelnök műholdfelvételeket hozott nyilvánosságra, amelyek bizonyítják: a brodi szivattyútelep és maga a vezeték is sértetlen és működőképes. Zelenszkij ekkor már nem tudta tovább tagadni az nyilvánvalót. Bár eleinte még azzal próbált terelni, hogy „Orbán nem láthat a föld alá”, végül cinikus nyilatkozatában beismerte a politikai okokat.

Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen és abból fedezze az Ukrajna elleni háború folytatását

– fogalmazott, hozzátéve, hálát vár el Magyarországtól az eddigi szállításokért.

Zelenszkij zsarol, Magyarország nem enged

Magyarország azonban továbbra sem hajlandó engedni az ukrán politikai zsarolásnak.

Minden eszközt fel kívánok használni az ukrán olajblokád letörésére

– szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök az ATV Mérleg című műsorában.