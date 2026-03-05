Rendkívüli

Hamarosan ismerteti a kormány döntéseit Gulyás Gergely – Kövesse nálunk élőben!

Zelenszkij összevissza beszél, a Tisza Párt az ukránok oldalára áll

Nem elég, hogy hetekig hazudozott a Barátság kőolajvezeték kapcsán, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még az uniós tagállamok független ellenőreit sem engedi a helyszínre. Egyre inkább úgy tűnik azonban, hogy Zelenszkij nagyon elmérte lépései következményeit. A Tisza Párt és Magyar Péter pedig ebben a kritikus helyzetben is az ukránok oldalára áll, cserben hagyva Magyarországot.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 03. 05. 8:19
Volodimir Zelenszkij Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
Hetek óta tart a patthelyzet a Barátság kőolajvezeték kapcsán. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban azzal hitegette a nemzetközi közvéleményt, hogy orosz támadások miatt a vezeték súlyosan megrongálódott. Ezt azonban egyre kevesebben hitték el – írja az Origo. 

Volodimir Zelenszkij Brüsszel kedvence (Fotó: AFP)
Az Európai Bizottság, sőt még Kijevvel korábban szívélyes viszonyt ápoló uniós tagállamok is nyomást gyakoroltak Zelenszkijre, hogy engedje be a független tényfeltárókat. A Financial Times cikke szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán elnöktől, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését, ám Zelenszkij biztonsági okokra hivatkozva mindvégig megtagadta a kéréseket.

Ez a kategorikus elutasítás Brüsszelben is felborzolta a kedélyeket

Kijev öngólt lőtt azzal, hogy ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitel blokkolására

– idézett a Financial Times brit napilap egy magas rangú uniós diplomatát.

Dömötör Csaba EP-képviselő szerint a műholdfelvételek is azt mutatják, hogy nincs olyan sérülés, amely akadályozná a szállítást, „egyszerű politikai zsarolásról van szó”.

A kártyavár akkor dőlt össze véglegesen, amikor Orbán Viktor miniszterelnök műholdfelvételeket hozott nyilvánosságra, amelyek bizonyítják: a brodi szivattyútelep és maga a vezeték is sértetlen és működőképes. Zelenszkij ekkor már nem tudta tovább tagadni az nyilvánvalót. Bár eleinte még azzal próbált terelni, hogy „Orbán nem láthat a föld alá”, végül cinikus nyilatkozatában beismerte a politikai okokat.

Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen és abból fedezze az Ukrajna elleni háború folytatását

– fogalmazott, hozzátéve, hálát vár el Magyarországtól az eddigi szállításokért. 

Zelenszkij zsarol, Magyarország nem enged

Magyarország azonban továbbra sem hajlandó engedni az ukrán politikai zsarolásnak.

Minden eszközt fel kívánok használni az ukrán olajblokád letörésére

– szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök az ATV Mérleg című műsorában.

„Az energiához nekünk jogunk van, nekik pedig kötelességük biztosítani” – tette hozzá. Elmondása szerint Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott keddi egyeztetésén az orosz elnök megerősítette, hogy Magyarország energiaellátása biztosított, az olaj rendelkezésre áll, a szállítási kérdéseket azonban Ukrajnával kell rendezni. Orbán Viktor rámutatott, hogy Ukrajnának az Európai Unióval kötött megállapodása egyértelműen rögzíti: nem veszélyeztetheti az uniós tagállamok energiaellátását. 

A magyar kormányfő hivatalos levélben szólította fel Ursula von der Leyent, hogy szerezzen érvényt az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak. 

A Védelmi Tanács ülése után Orbán Viktor bejelentette, hogy tényfeltáró bizottság alakult Czepek Gábor államtitkár vezetésével, amelynek célja a Barátság kőolajvezeték állapotának helyszíni felmérése. 

Követeljük Zelenszkij elnöktől, hogy az ellenőreinket engedje be Ukrajnába, és tegye lehetővé a vezeték vizsgálatát

– szólította fel Kijevet a kormányfő.

Orbán Viktor határozottan kijelentette, hogy a helyzet rendezéséig Magyarország minden, az ukránok számára fontos uniós döntést blokkolni fog.

Az ukrán zsarolás időzítése nem véletlen. Kijev nyilvánvalóan be akar avatkozni a magyarországi választásokba, hatalomra segítve egy ukránbarát kormányt.

Zelenszkijnek egy ukránbarát kormány kell

– fogalmazott Orbán Viktor, utalva arra, hogy Ukrajna politikai nyomásgyakorlásként tekint az energiaszállítások körüli lépésekre. Ebben a sötét játszmában pedig kulcsszerep jut a Tisza Pártnak és vezetőjének, Magyar Péternek. Orbán Balázs rámutatott, hogy Kijev „megpróbál beavatkozni a választási kampányba” és „megtámogatni a magyar ellenzéket”. 

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péter „lapít, és ha nem lép, az felér egy beismeréssel”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lerántotta a leplet a „Münchenben megkötött paktumról”, amelynek értelmében a „Brüsszel–Berlin–Kijev-tengely” mesterséges energiaválságot akar előidézni Magyarországon, hogy ezzel buktassák meg a békepárti kormányt. Kocsis Máté megerősítette, hogy „Magyar Péter rendszeresen egyeztet az ukránokkal”.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Orbán Viktor szerint „komoly, megalapozott vád” az, hogy a Tisza Pártot Ukrajnából finanszírozzák, amelyet „informatikai vonalon” is alá tud támasztani. Menczer Tamás kommunikációs igazgató „cinizmus netovábbjának” nevezte, hogy a Tisza Párthoz köthető szereplők „milliókat keresnek a nyugati olajcégek részvényeinek drágulásán”, miközben az energiaárak az egekbe szöknek.  

Magyar Péter és pártja tehát az ukránok oldalára állt, és cserben hagyja Magyarországot.

 

