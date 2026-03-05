Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy az elmúlt napokban több mentőakció is zajlik magyar állampolgárok érdekében.
Szijjártó Péter: Mentőakciók napjai ezek
Mentőakciókról számolt be közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter közölte: hadifoglyokat hoztak haza Moszkvából, Jordániából pedig megérkezett az első mentesítő járat, miközben Katarban, Ománban és Dubajban rekedt magyarok hazatérésén is dolgoznak.
A miniszter úgy fogalmazott: „Mentőakciók napjai ezek, a világ kezd kifordulni önmagából.”
Tegnap hazahoztuk a hadifoglyokat Moszkvából, megjött az első mentesítő járat Jordániából, ma pedig folytatjuk
– írta.
Szijjártó Péter közölte: további mentőakciók előkészítése is zajlik.
Hamarosan jönnek a jó hírek a Katarban, Ománban és Dubajban rekedt magyarok számára! Mindjárt véglegesítjük a szerződést, ami a Dubajban rekedtek hazatéréséhez szükséges, hamarosan jelentkezem a részletekkel
– írta a külgazdasági és külügyminiszter.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
