Hamarosan ismerteti a kormány döntéseit Gulyás Gergely – Kövesse nálunk élőben!

Szijjártó Péter: Mentőakciók napjai ezek

Mentőakciókról számolt be közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter közölte: hadifoglyokat hoztak haza Moszkvából, Jordániából pedig megérkezett az első mentesítő járat, miközben Katarban, Ománban és Dubajban rekedt magyarok hazatérésén is dolgoznak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 9:00
Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy az elmúlt napokban több mentőakció is zajlik magyar állampolgárok érdekében.

Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

A miniszter úgy fogalmazott: „Mentőakciók napjai ezek, a világ kezd kifordulni önmagából.”

Tegnap hazahoztuk a hadifoglyokat Moszkvából, megjött az első mentesítő járat Jordániából, ma pedig folytatjuk

 – írta.

1/7 Hatalmas öröm, megérkeztek magyar földre a kárpátaljai hadifoglyok - fotók

Szijjártó Péter közölte: további mentőakciók előkészítése is zajlik. 

Hamarosan jönnek a jó hírek a Katarban, Ománban és Dubajban rekedt magyarok számára! Mindjárt véglegesítjük a szerződést, ami a Dubajban rekedtek hazatéréséhez szükséges, hamarosan jelentkezem a részletekkel

 – írta a külgazdasági és külügyminiszter.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

